Mehiläisen palvelut laajenevat Siilinjärvellä – yleis- ja erikoislääkäripalvelut kaikkien saataville
Mehiläinen vahvistaa palvelutarjontaansa Siilinjärvellä laajentamalla nykyisen työterveysasemansa toimintaa. Jatkossa Kuiluntien toimipiste palvelee kaikkia siilinjärveläisiä tarjoamalla saman katon alla yleis- ja erikoislääkäripalvelut, työelämäpalvelut sekä fysioterapiapalvelut. Laajennuksella vastataan alueen kasvaneeseen kysyntään.
– Olemme erittäin iloisia päästessämme laajentamaan palveluitamme Siilinjärvellä. Olemme tunnistaneet selvän kysynnän lääkäripalveluille: aikoja on kyselty useasti erityisesti ikäihmisten toimesta. Laajentamalla nykyisen työterveyspisteemme palvelutarjontaa voimme palvella paremmin kaikkia alueen asukkaita, kertoo Mehiläisen yksikönjohtaja Mikko Uuksulainen.
Laajennuksen myötä asiakkaita palvelee entistä laajempi joukko terveydenhuollon ammattilaisia. Uusina asiantuntijoina toimipisteessä ovat aloittaneet fysioterapeutti, ortopedi, verisuonikirurgi, gynekologeja, geriatri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kardiologi sekä sisätautilääkäri.
– On mahtavaa, että voimme vastata tarpeeseen, jonka olemme arjessamme havainneet. Tavoitteenamme on tehdä hoitoon pääsystä mahdollisimman sujuvaa ja parantaa erityisesti alueen erikoislääkäripalveluiden saatavuutta. Toivotamme kaikki vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi uudistuneeseen toimipisteeseemme, sanoo Mehiläinen Siilinjärven lääkärikeskuksen palvelupäällikkö Maiju Tirri.
Mehiläinen Siilinjärvi sijaitsee keskeisellä paikalla osoitteessa Kuiluntie 10, samoissa tiloissa liikuntakeskus Fressin kanssa.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, yksikönjohtaja Mikko Uuksulainen
- Mehiläinen, palvelupäällikkö Maiju Tirri
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta: Salla Tähtinen, salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
