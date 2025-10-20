Hotel Santa Claus Oy

Santa’s Hotels toi kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket

4.11.2025 14:31:51 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Santa’s Hotels on uudistanut henkilöstökäytäntöjään tuomalla perinteisten kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket. Säännöllisesti käytävät kohtaamishetket ovat hetki työntekijän ja esihenkilön välillä, jossa käsitellään työntekijälle tärkeitä asioita keskittyen hänen kehittymiseensä ja tavoitteiden kirkastamiseen. Ne ovat myös tärkeitä paikkoja palautteen antamiselle ja arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle.

”Kohtaamishetket eivät ole perinteisiä kehityskeskusteluja, vaan aidosti pysähtymisen ja kuuntelun paikkoja. Ne perustuvat yhdessä henkilöstön kanssa kirkastettuihin arvoihin ja yhdessä määritettyihin johtamisen periaatteisiin, ja konkretisoivat erityisesti arvoamme Minä välitän. Näemme, että arvot ja johtamisen periaatteet luovat pohjan yrityskulttuurille” kertoo Santa’s Hotelsin HR-päällikkö Rosa Vetri.

Systemaattinen kulttuurinkehitystyö näkyy myös henkilöstötutkimuksen tuloksissa; Great Place to Work-tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyyden kokemus on vahvistunut. Kevään tutkimuksessa väittämä ”Työlläni on erityinen merkitys, se ei ole pelkkä työ” parani 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

”Kun työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa, se näkyy väistämättä myös asiakaskokemuksessa. Kohtaamishetket ovat meille keino varmistaa, että jokainen voi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöämme”, sanoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Taustaa

  • Arvo Minä välitän on keskeinen perheomisteiselle hotelliketjulle.
  • Kohtaamishetket ovat osa Santa’s Hotelsin pitkäjänteistä kulttuurin ja johtamisen kehittämistä.
  • Yrityksen arvot on sanoitettu aktiivisen toiminnan muotoon koko henkilöstön kanssa arvoworkshopeissa.
  • Johtamisen periaatteet on luotu yhdessä esihenkilöiden kanssa ja koko henkilöstöä kuullen.

Lisätietoa yrityksestä

Santa’s Hotels on lappilainen perheomisteinen hotelliketju, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemellä, Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2024 oli 31,5 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

