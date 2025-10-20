Santa’s Hotels toi kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket

”Kohtaamishetket eivät ole perinteisiä kehityskeskusteluja, vaan aidosti pysähtymisen ja kuuntelun paikkoja. Ne perustuvat yhdessä henkilöstön kanssa kirkastettuihin arvoihin ja yhdessä määritettyihin johtamisen periaatteisiin, ja konkretisoivat erityisesti arvoamme Minä välitän. Näemme, että arvot ja johtamisen periaatteet luovat pohjan yrityskulttuurille” kertoo Santa’s Hotelsin HR-päällikkö Rosa Vetri.

Systemaattinen kulttuurinkehitystyö näkyy myös henkilöstötutkimuksen tuloksissa; Great Place to Work-tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyyden kokemus on vahvistunut. Kevään tutkimuksessa väittämä ”Työlläni on erityinen merkitys, se ei ole pelkkä työ” parani 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

”Kun työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa, se näkyy väistämättä myös asiakaskokemuksessa. Kohtaamishetket ovat meille keino varmistaa, että jokainen voi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöämme”, sanoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

