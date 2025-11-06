Yhä useampiin Oma Hämeen neuvolapalveluihin voi nyt varata ajan digitaalisesti
Tänään 4. marraskuuta alkaen Oma Hämeen neuvolapalveluissa siirryttiin entistä vahvemmin digitaaliseen asiointiin. Asiakkaat voivat varata aikoja yhä useampiin neuvolapalveluihin helposti ja nopeasti verkossa. Uudistus helpottaa asiointia ja säästää aikaa.
Tänään 4. marraskuuta alkaen Oma Hämeen neuvolapalveluissa siirryttiin entistä vahvemmin digitaaliseen asiointiin. Asiakkaat voivat varata aikoja yhä useampiin neuvolapalveluihin helposti ja nopeasti verkossa.
Asiakkaat voivat varata digitaalisesti seuraaviin palveluihin:
- 1–6-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastukset terveydenhoitajalle
- äitiys- ja lastenneuvolan sekä perhesuunnitteluneuvolan yhteydenottopyynnöt
- raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit terveydenhoitajan vastaanotolle.
Myös ajan peruminen onnistuu digitaalisesti, jos aika on varattu digitaalisesti.
Näin digitaalinen neuvola-ajanvaraus toimii
Ajan voi varata joko Oma Häme -sovelluksesta tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.
Vapaita aikoja näytetään aina kolmen kuukauden ajalle eteenpäin. Neuvoloiden mahdolliset kesäsulut voivat vaikuttaa vapaisiin aikoihin.
1–6-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastusaikaa varattaessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:
- ajan voi varata lähelle lapsen syntymäpäivää
- varaaminen edellyttää, että huoltajalla on oikeus asioida lapsen puolesta
- käynnillä tarjotaan myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.
Jos digitaalinen varaus tai peruminen ei onnistu, apua saa:
- Äitiys- ja lastenneuvolaa koskevissa asioissa neuvola-chatin kautta tai puhelimitse numerosta 03 629 6200
- Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolaa koskevissa asioissa puhelimitse numerosta 03 629 6201
Digitaaliset ajanvaraukset etenevät vaiheittain
Oma Hämeessä digitaalisten ajanvarausten kehittäminen etenee vaiheittain ja suunnitelmallisesti. Ensimmäinen vaihe julkaistiin 9.6.2025, kun 1-vuotiaiden määräaikaistarkastukset tulivat varattaviksi digitaalisesti.
Syksyn kausirokotusten kohdalla digitaaliset ajanvaraukset ovat toimineet hyvin: Ensimmäisen päivän aikana tehtiin lähes 3 000 varausta, ja tähän mennessä digitaalisesti on varattu jo yli 14 000 rokotusaikaa.
– Digitaalinen ajanvaraus on toiminut erittäin hyvin, ja asiakkaat ovat olleet siihen tyytyväisiä. Ratkaisu säästää sekä asiakkaiden että ammattilaisten aikaa ja helpottaa asiointia huomattavasti, kertoo projektipäällikkö Kaisa Malmberg.
Jos lapsen määräaikaistarkastus ei ole nyt ajankohtainen, asiakas voi varata kausi-influenssarokotuksen ajan neuvolaan digitaalisesti suoraan Oma Häme -sovelluksesta tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Johanna RauhalaICT-palvelupäällikköPuh:040-7076347johanna.rauhala@omahame.fi
Kuvat
