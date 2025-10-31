Matkailutausta huomioitava virtsatieinfektioiden hoidossa
Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat yhä suuremman osan virtsatieinfektioista, erityisesti henkilöillä, jotka ovat matkailleet (sub)trooppisilla alueilla. Matkaripuli ja antibioottikuurit lisäävät riskiä sairastua vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamaan virtsatieinfektioon. Tutkija peräänkuuluttaa muutoksia hoitosuosituksiin ja matkailuneuvontaan.
Virtsatietulehdukset ovat yksi yleisimmistä perusterveydenhuollon infektiodiagnooseista. Ne ovat myös yksi yleisimmistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamista infektioista. Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka, joka aiheuttaa vuosittain yli miljoona kuolemaa. Resistenssiä esiintyy runsaimmin (sub)trooppisilla alueilla, kuten suomalaisten suosimissa kohteissa Kaakkois-Aasiassa ja Intian niemimaalla.
Matkailu edistää vastustuskykyisten bakteerien leviämistä: 30–70 % korkean esiintyvyyden alueilta palaavista kantaa niitä suolistossaan. Osalle matkailijoista matkalla hankitut resistentit bakteerit voivat aiheuttaa virtsatieinfektion, jonka hoito on tavanomaista vaikeampaa.
Anu Patjaksen väitöstutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa matkailijoiden virtsatieinfektion ja resistenttien bakteerien aiheuttaman virtsatieinfektion riskitekijöitä ja löytää keinoja näiden ehkäisyyn.
Tulokset osoittivat, että matkailu (sub)trooppisille alueille lisää riskiä sairastua virtsatieinfektioon ja sille, että aiheuttajabakteeri on resistentti tavanomaisille antibiooteille. Sama riskiä lisäävä vaikutus havaittiin hiljattain sairastetulla matkaripulilla ja äskettäin käytetyillä antibiooteilla.
Tutkija ehdottaa muutoksia hoitosuosituksiin ja matkailuneuvontaan
– Matkailutausta tulisi huomioida virtsatieinfektiopotilaan hoidossa: hiljattain riskialueille matkanneille ei tulisi aloittaa antibioottihoitoa ilman edeltävää näytteenottoa. Muutoksia tulisi tehdä sekä kansainvälisesti että kotimaisiin Käypä hoito -suosituksiin, Anu Patjas sanoo.
– Matkailuneuvonnassa erityishuomio tulisi kohdistaa niihin, joilla on taipumusta virtsatieinfektioihin. Jokainen matkailija voi vähentää omaa riskiään panostamalla matkaripulin ehkäisyyn ja välttämällä "varmuuden vuoksi" käytettyjä antibioottikuureja, hän jatkaa.
Aiemmissa tutkimuksissa toimiviksi todettuja toistuvan virtsatietulehduksen ehkäisymenetelmiä ovat muun muassa riittävä nesteytys, karpalovalmisteet, paikallisestrogeeni vaihdevuosi-ikäisille ja sitä vanhemmille naisille sekä reseptilääke metenamiinihippuraatti, joka ei ole antibioottivalmiste.
