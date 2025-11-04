Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon on parantunut, mutta korjausvelka aiheuttaa tyytymättömyyttä

Numerot puhuvat puolestaan – tyytyväisyys nousussa

Kokonaistyytyväisyys maanteiden kuntoon nousi yksityishenkilöillä arvoon 3,13 (2024: 2,79).

Pääteiden kunto sai arvosanan 3,37 (2024: 3,09).

Muiden teiden kunto nousi arvoon 2,97 (2024: 2,48).

Raskaan liikenteen osalta pääteiden kunto arvioitiin arvosanalla 3,08 (2024: 2,69), mutta muiden teiden kunto jäi arvosanaan 2,34 (2024: 2,11).

Arvosanoja on annettu asteikolla 1–5.

Yksityishenkilöt näyttävät olevan jonkin verran enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä, kun taas ammattiautoilijat näyttävät olevan enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä yleiseen palvelutasoon.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys oli Varsinais-Suomessa selvästi Satakuntaa paremmalla tasolla (Varsinais-Suomi 3,22, Satakunta 2,99). Pientä eroa tyytyväisyydessä maakuntien välillä oli myös ammattiautoilijoiden osalta. Vaikka tyytyväisyyden tasossa on jonkin verran eroja maakuntien välillä, tyytymättömyyden ja tyytyväisyyden aiheet ovat kuitenkin samoja molemmissa maakunnissa.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys pääteiden kuntoon on parantunut – huoli vähäliikenteisistä teistä jatkuu

Tienkäyttäjien tyytyväisyyskyselyn numeraaliset tulokset osoittavat selkeää parannusta tyytyväisyydessä sekä pääteiden että muiden teiden kuntoon. Erityisesti pääteiden osalta sanallinen palaute on myönteistä: tienkäyttäjät kiittelevät hyvää kuntoa, sujuvaa liikennettä ja uusien päällysteiden tuomaa ajomukavuutta.

Sen sijaan vähäliikenteisempien teiden osalta palaute on selvästi kriittisempää. Tienkäyttäjät kokevat näiden teiden kunnon huonoksi, ja tyytymättömyys kohdistuu erityisesti päällysteiden vaurioihin, kuoppaisuuteen ja kunnossapidon riittämättömyyteen. Palautteissa korostuu huoli siitä, että korjaukset tehdään hitaasti, eivätkä paikkaukset ole kestäviä – vauriot uusiutuvat nopeasti. Tämä heikentää sekä ajomukavuutta että liikenneturvallisuutta. Ammattiautoilijoiden palautteessa nousee esiin myös vähäliikenteisten teiden kapeus, joka yhdessä vaurioiden ja epätasaisuuden kanssa muodostaa turvallisuusriskin erityisesti raskaalle kalustolle ja muille liikkujille.

Asiakaspalautteet täydentävät tutkimustuloksia – huolenaiheita myös palvelujen saavutettavuudessa ja turvallisuudessa

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa korostuvat asiakkaiden huomiot teiden kunnosta. Varsinais-Suomen ELY-keskus saa runsaasti asiakaspalautetta myös tutkimuksen ulkopuolelta. Ne tuovat esiin laajemman näkökulman tienkäyttäjien kokemuksiin. Kesäkauden palautteissa toistuvat samat tyytyväisyyden ja huolenaiheet kuin tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa, mutta esiin nousee myös laajempi kirjo asiakkaiden kokemia puutteita.

Useat palautteet korostavat koettua eriarvoisuutta kaupunkien ja maaseudun välillä: vähäliikenteiset, huonokuntoiset tiet jäävät vilkkaampien väylien varjoon kunnossapidossa. Tämä vaikuttaa myös kokemuksiin palvelujen saavutettavuudesta, erityisesti syrjäisemmillä alueilla.

Liikenneturvallisuutta heikentävinä tekijöinä mainitaan muun muassa teiden huono kunto, korkea kasvillisuus, ylinopeudet ja liian korkeat nopeusrajoitukset erityisesti asutusalueilla. Lisäksi palautteissa tuodaan esiin raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja, kuten melua, tärinää ja turvallisuusriskejä, jotka häiritsevät arkea tietyillä asuinalueilla. Jalankulku- ja pyöräilyväylien puutteet, kuten huono kunto, roskat ja esteet herättävät huolta. Myös kapeiden teiden pientareilla kulku koetaan vaarallisena. Monet kokevat, että kävely- ja pyöräilyväylät jäävät vähemmälle huomiolle verrattuna autoteihin.

Asiakkaat toivovat, että palautteisiin ja korjaustarpeisiin reagoitaisiin nopeammin ja että turvallisuutta parannettaisiin kokonaisvaltaisesti. Hyvä asiakaspalvelu ja tehdyt parannustoimenpiteet saavat asiakkailta kiitosta.

Vaikka tutkimustulokset osoittavat selkeää parannusta erityisesti pääteiden osalta, asiakaspalautteet muistuttavat, että kehittämistyötä riittää. Päällysteiden kunto vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen, ja korjausvelan vähentäminen vaatii pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa aktiivisesti tieverkon kehittämistä ja asiakaskokemuksen parantamista koko alueella.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Jenni Selänne, p. 040 846 3120