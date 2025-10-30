Maija Hurmeen kuvakirja Mistä kaikki päivät tulevat? ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi

Mistä kaikki päivät tulevat? on filosofinen ja lämminhenkinen kuvakirja kyselyikäisille lapsille ja heidän aikuisilleen. Kirjan päähenkilöt Jalmari ja Eevi pohtivat kysymyksiä, joihin ei aina ole vastauksia: Milloin olemme perillä? Mistä tietää olevansa vapaa? Miksi vauvat tuoksuvat popcornilta?



Heidän kanssaan kulkee mummo, joka kuuntelee ja jakaa lasten ihmettelyn.

– Halusin, että lapsilla on joku, jolla on aikaa kuunnella ja keskustella. Siksi mummo syntyi kirjaan. Mukana on myös pieni tarina kadonneesta kellosta, joka löytyi seuraavana kesänä kompostista – yhä tikittämässä, Hurme kertoo.

Finlandia-raadin mukaan:

“Kirjassa lasten oman elämysmaailman pohdinnat ja pienet ja suuret elämänkysymykset on nostettu keskiöön demokratisoiden tietämistä lasten ja aikuisten välillä – eihän edes mummi osaa vastata esimerkiksi siihen, miksi vauvat tuoksuvat popcornilta. Kaunis kuvitus ja elämänmakuinen teksti muodostavat ansiokkaan vuoropuhelun, jossa läsnäolo hetkessä ja toisen kohtaaminen kutsuvat pysähtymään ja pohtimaan yhdessä elämisen ja olemassaolon peruskysymyksiä.”

Hurmeen mukaan kirja sai alkunsa kysymyksestä, jonka tuttavan lapsi esitti iltasadun aikana:

– ”Mistä kaikki päivät tulevat?” Se on suuri kysymys ajasta ja sen kokemuksesta, mutta myös hyvin konkreettinen: mistä kaikki huomiset vyöryvät, valmiina elettäviksi?

Lapsille ja aikuisille yhteiseen lukemiseen

Maija Hurme on sekä kirjoittanut että kuvittanut teoksen, ja myös kääntänyt sen itse ruotsinkielisestä alkuteoksestaan Var kommer alla dagar ifrån?

– On aivan ihanaa saada tehdä koko kirja itse. Se on vapautta ja tietysti myös vastuuta.

– Käännöstyön aikana näin monta kohtaa, joita pystyin parantamaan ruotsinkielisessä versiossa, hän kertoo.



Hurme tunnetaan lämpimästä ja oivaltavasta tavastaan käsitellä lapsen maailmaa. Hänen teoksensa Kaikki löytämäni viimeiset oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2023.



Hurmeen kuvittamiaan kirjoja on ollut myös Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinnon ja Runeberg Junior -palkinnon ehdokkaina, ja Varjostajat oli Finlandia-ehdokas vuonna 2018.



Ikäsuositus: 3–6 vuotta. Lue lisää kirjasta: kustantamo.sets.fi

Arvostelukappaleet, pdf:t ja kirjailijan yhteystiedot minulta.