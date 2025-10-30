Maija Hurmeen kuvakirja Mistä kaikki päivät tulevat? ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi
Kuvittaja ja kirjailija Maija Hurme on ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi filosofisella kuvakirjallaan Mistä kaikki päivät tulevat?. Kirja kokoaa yhteen lasten suuria ja pieniä kysymyksiä ja kutsuu aikuiset ja lapset yhteiseen pohdintaan.
Mistä kaikki päivät tulevat? on filosofinen ja lämminhenkinen kuvakirja kyselyikäisille lapsille ja heidän aikuisilleen. Kirjan päähenkilöt Jalmari ja Eevi pohtivat kysymyksiä, joihin ei aina ole vastauksia: Milloin olemme perillä? Mistä tietää olevansa vapaa? Miksi vauvat tuoksuvat popcornilta?
Heidän kanssaan kulkee mummo, joka kuuntelee ja jakaa lasten ihmettelyn.
– Halusin, että lapsilla on joku, jolla on aikaa kuunnella ja keskustella. Siksi mummo syntyi kirjaan. Mukana on myös pieni tarina kadonneesta kellosta, joka löytyi seuraavana kesänä kompostista – yhä tikittämässä, Hurme kertoo.
Finlandia-raadin mukaan:
“Kirjassa lasten oman elämysmaailman pohdinnat ja pienet ja suuret elämänkysymykset on nostettu keskiöön demokratisoiden tietämistä lasten ja aikuisten välillä – eihän edes mummi osaa vastata esimerkiksi siihen, miksi vauvat tuoksuvat popcornilta. Kaunis kuvitus ja elämänmakuinen teksti muodostavat ansiokkaan vuoropuhelun, jossa läsnäolo hetkessä ja toisen kohtaaminen kutsuvat pysähtymään ja pohtimaan yhdessä elämisen ja olemassaolon peruskysymyksiä.”
Hurmeen mukaan kirja sai alkunsa kysymyksestä, jonka tuttavan lapsi esitti iltasadun aikana:
– ”Mistä kaikki päivät tulevat?” Se on suuri kysymys ajasta ja sen kokemuksesta, mutta myös hyvin konkreettinen: mistä kaikki huomiset vyöryvät, valmiina elettäviksi?
Lapsille ja aikuisille yhteiseen lukemiseen
Maija Hurme on sekä kirjoittanut että kuvittanut teoksen, ja myös kääntänyt sen itse ruotsinkielisestä alkuteoksestaan Var kommer alla dagar ifrån?
– On aivan ihanaa saada tehdä koko kirja itse. Se on vapautta ja tietysti myös vastuuta.
– Käännöstyön aikana näin monta kohtaa, joita pystyin parantamaan ruotsinkielisessä versiossa, hän kertoo.
Hurme tunnetaan lämpimästä ja oivaltavasta tavastaan käsitellä lapsen maailmaa. Hänen teoksensa Kaikki löytämäni viimeiset oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2023.
Hurmeen kuvittamiaan kirjoja on ollut myös Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinnon ja Runeberg Junior -palkinnon ehdokkaina, ja Varjostajat oli Finlandia-ehdokas vuonna 2018.
Ikäsuositus: 3–6 vuotta. Lue lisää kirjasta: kustantamo.sets.fi
Arvostelukappaleet, pdf:t ja kirjailijan yhteystiedot minulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
Kuvat
Linkit
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S
Kustantamo S&S esittelee kevään 2026 kirjat30.10.2025 14:21:36 EET | Tiedote
Kustantamo S&S:n kevään 2026 kirjavalikoima kutsuu pohtimaan, miten suhtaudumme luopumiseen hiipuvien resurssien maailmassa.
Taistelu Ukrainasta – kuvaus sodasta, joka muutti Euroopan9.10.2025 15:56:12 EEST | Tiedote
Turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneen toimittajan Marcus Lindqvistin uusi teos Taistelu Ukrainasta (suom. Klaus Laitinmäki) kertoo Ukrainan sodan käänteentekevistä hetkistä – ja siitä, miten kansa jonka ei pitänyt selviytyä, pysäytti maailman toiseksi vahvimman armeijan.
Rakastettu näyttelijä kertoo kiehtovan elämäntarinansa1.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kasvot ovat tutut, ja niin on äänikin. Mieleen nousee monta rakastettua hahmoa: Nalle Puh, Tiivi-Taavi, Alfred J. Kwak ja Salkkareiden Seppo. Kyseessä on tietysti satojen roolien mies, näyttelijä Jarmo Koski, joka nyt kertoo ensimmäistä kertaa koko tarinansa kirjassa Salattu elämäni.
Peter Sandström vie lukijan absurdille matkalle uudessa romaanissaan Glory Days18.9.2025 12:49:25 EEST | Tiedote
Mies istuu taksissa matkalla onnittelemaan äitiään, joka täyttää 110 vuotta ja asuu Glory Days -nimisessä vanhainkodissa pienessä Betlehemin kaupungissa. Perille päästyään hän kuitenkin huomaa, että hoivakoti on suljettu – eikä kukaan tiedä, minne vanhukset ovat kadonneet.
It-asiantuntijan uutuuskirja kertoo internetin yllättävän suomalaisesta historiasta9.9.2025 15:16:04 EEST | Tiedote
Linus Nymanin tietokirja Hyvät hakkerit on ylistys uteliaisuudelle, avoimelle lähdekoodille ja teknologian hyvälle voimalle. Se kuljettaa läpi tietotekniikan historian, jossa suomalaisilla on ollut yllättävän suuri rooli.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme