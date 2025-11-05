Hyvinkään Luontaistuote 50 vuotta – paikallinen perheyritys on ollut hyvinvoinnin asialla sukupolvien ajan

Yrityksen juuret ulottuvat 1960-luvulle, jolloin Vieno Saarinen perusti Hyvinkäälle ensimmäisen luontaistuotekaupan. Vuonna 1974 liiketoiminnan siirsivät eteenpäin Mirjam ja Jaakko Ahokas, ja tänä päivänä yritystä pyörittävät heidän poikansa Hannu Ahokas ja hänen puolisonsa Mervi Ahokas.

"Olemme saaneet olla mukana seuraamassa suomalaisen luontaistuotealan kehitystä vuosikymmenien ajan. Hyvinkään Luontaistuote on aina ollut itsenäinen perheyritys, joka on elänyt ajassa ja sopeutunut muutoksiin," kertoo Hannu Ahokas.

Luontaistuotekauppa elää ajassa

Puolen vuosisadan aikana Hyvinkään Luontaistuote on nähnyt alan muutoksen yksittäisistä pienmyymälöistä osaksi laajempia ketjuja. Ahokkaat ovat olleet mukana useissa tunnetuissa terveyskaupan brändeissä, kuten Sinunkaupassa ja Lifessa, ennen siirtymistään BioPro-ketjuun vuonna 2022.

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt vuonna 2024 Terveyskauppa BioProlle Avainlippu-palvelumerkin osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

"BioPro on täysin suomalainen ja yrittäjävetoisesti toimiva terveyskauppaketju, joka vastaa tämän päivän asiakkaiden tarpeisiin," kertoo Mervi Ahokas.

Perheyrityksen voimin – asiakkaat etusijalla

Ahokkaiden mukaan Hyvinkään Luontaistuotteen vahvuus on henkilökohtainen palvelu ja vankka asiantuntemus. "Tunnemme asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Moni on käynyt meillä vuosikymmeniä, ja olemme saaneet nähdä myös seuraavien sukupolvien kasvavan vakioasiakkaiksi," Hannu Ahokas toteaa.

Yritys työllistää tällä hetkellä yrittäjäpariskunnan lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän. Tarvittaessa myös perheen tyttäret tulevat auttamaan kaupan toiminnoissa. Myymälä palvelee asiakkaita kuutena päivänä viikossa, ja sen valikoimissa painottuvat laadukkaat ja tutkitut terveystuotteet, joissa painottuvat paikallisten asiakkaiden toiveet.

Alan kattojärjestö kiittää pitkäjänteisyydestä

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry onnittelee Hyvinkään Luontaistuotetta ja kiittää sen yrittäjiä pitkästä ja merkityksellisestä työstä suomalaisen terveyskaupan hyväksi. "Hyvinkään Luontaistuote on hieno esimerkki siitä, miten suomalainen perheyritys voi säilyttää elinvoimansa ja merkityksensä vuosikymmenestä toiseen. Ahokkaiden pitkäjänteinen työ hyvinvoinnin edistämiseksi kertoo ennen kaikkea suomalaisen terveyskaupan uudistumiskyvystä, halusta kehittyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin," sanoo Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry.