Kulttuurikeskustelu Kuntsin modernin taiteen museossa – Jan Olof Mallander ja Pekka Haavisto kohtaavat taiteen äärellä
Lauantaina 15.11.2025 klo 13–14 järjestetään Kuntsin modernin taiteen museossa keskustelutilaisuus, jossa osallistujina ovat suomalaisen käsitetaiteen ja avantgarden uudistaja Jan Olof Mallander ja pitkän linjan poliitikko ja kansanedustaja Pekka Haavisto.
Suuri kulttuurikeskustelu(ko)? -tilaisuutta moderoivat taidehistorioitsija, museonjohtaja, emeritus Asko Mäkelä sekä näyttelyn kuraattori ja Vaasan museoiden näyttelypäällikkö Maaria Salo. Keskustelu on osa Kuntsin modernin taiteen museossa esillä olevaa näyttelyä Jan Olof Mallander – Extended Play (6.9.–13.12.2025), joka tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Mallanderin kuuden vuosikymmenen mittaiseen uraan.
Jan Olof Mallander on suomalaisen käsitetaiteen ja avantgarden uranuurtaja, joka vaikutti merkittävästi suomalaisen taiteen kansainvälistymiseen 1960-luvulta alkaen. Hän toi amerikkalaisen avantgarden ja undergroundin suomalaisen taidekentän tietoisuuteen ja perusti 1970-luvulla Cheap Thrills/Halvat Huvit -gallerian, joka toimi Fluxus-verkoston tärkeänä foorumina Suomessa. Mallander oli myös keskeinen hahmo Elonkorjaajat-ryhmässä, joka uudisti taiteen kenttää poikkitaiteellisin tapahtumin ja yhteisöllisin kokeiluin. Kuntsin näyttely esittelee hänen monipuolista uraansa taiteilijana, kriitikkona, galleristina ja keräilijänä.
Keskustelukumppani Pekka Haavisto on pitkän linjan poliitikko ja kansanedustaja, joka on toiminut muun muassa ulkoministerinä, ympäristöministerinä ja kehitysministerinä. Hän on työskennellyt useissa YK:n ja EU:n rauhan- ja ympäristötehtävissä eri puolilla maailmaa.
Taidehistorioitsija Asko Mäkelä on esitellyt taiteiden uusia ilmiöitä 45 vuoden ajan. Kansainväliset tähdet, kuten Cindy Sherman tai Joseph Beuys, ovat saaneet rinnalleen lupaavimpia kotimaisia tekijöitä. Viime vuosien kuratointeja ovat Marja Pirilän ja Stefan Bremerin suurnäyttelyt Helsingissä. Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtajana tai Suomen taideyhdistyksen varapuheenjohtajana Mäkelä vaikuttaa kuvataiteen näkymiseen kulttuurissa, jossa taide on unohdettu osana kansantaloutta ja tulevaisuutta.
Maaria Salo on suomalainen kuvataidekriitikko, kuraattori, taidehistorioitsija, ja johtaa nykyisin Kuntsin modernin taiteen, Tikanojan taidekodin ja Pohjanmaan museon näyttelytoimintaa ja -ohjelmistoa. Hän on tunnettu laajasta modernin ja nykytaiteen tuntemuksestaan ja aktiivisesta urastaan kuvataiteen alalla eri puolilla Suomea. Salo työskenteli kuvataidekriitikkona 2005–2019, jolloin hän toimi myös Suomen Arvostelijain liiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana.
Tilaisuuden lopuksi yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tapahtuma sisältyy museon pääsylipun hintaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Aurell, palvelupäällikkö, Vaasan museot, p. +358405236472. tarja.aurell@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kulturdiskussion på Kuntsi museum för modern konst – Jan Olof Mallander och Pekka Haavisto möts kring konst6.11.2025 10:53:57 EET | Pressmeddelande
Lördag 15.11.2025 kl. 13–14 ordnas en diskussion på Kuntsi museum för modern konst, där deltagarna är Jan Olof Mallander, en pionjär inom finländsk begreppskonst och en central aktör inom internationellt avantgarde, och den erfarna politikern och riksdagsledamoten Pekka Haavisto.
Kreativa själar - kultur ökar välbefinnandet - evenemang vid medborgarinstitutet Alma under Veckan för barnets rättigheter6.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Det för alla öppna och avgiftsfria evenemanget Kreativa själar - kultur ökar välbefinnandet ordnas vid Vasa medborgarinstitut Alma onsdag 19.11.2025 kl. 14–16, Rådhusgatan 31, i festsalen. Evenemanget hålls på finska och är avsett särskilt för yrkesmänniskor. Alla som jobbar med ungdomar, studerar i branschen och är intresserade av ämnet är varmt välkomna.
Luova mieli – kulttuurista hyvinvointia -tapahtuma kansalaisopisto Almassa Lapsen oikeuksien viikolla6.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Kaikille avoin ja maksuton Luova mieli – kulttuurista hyvinvointia -tapahtuma järjestetään Vaasan kansalaisopisto Almassa keskiviikkona 19.11.2025 klo 14–16, Raastuvankatu 31, juhlasali. Tilaisuus pidetään suomen kielellä ja on suunnattu erityisesti ammattilaisille. Nuorten parissa työskentelevät, alan opiskelijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.
Österbottens sysselsättningstjänster fortsätter bevilja lönesubvention från och med 5.11.20255.11.2025 09:50:04 EET | Pressmeddelande
Arbetsgivare kan åter ansöka om lönesubvention via Österbottens sysselsättningstjänster från och med den 5 november 2025. Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt för arbetsgivaren att täcka en del av lönekostnaderna för en person som anställs. Syftet med stödet är att främja sysselsättning och uppmuntra företag att erbjuda arbete åt arbetssökande som har svårare att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Beviljandet av lönesubvention pausades i mars 2025 då sysselsättningsområdets anslag för året hade förbrukats. Nu har medel frigjorts för användning, vilket gör det möjligt att åter bevilja stöd för nya ansökningar. Ta kontakt innan du lämnar in ansökan Eftersom beviljningskriterierna för lönesubventionen denna gång är något annorlunda än tidigare, uppmanas arbetsgivare att ta kontakt med sysselsättningstjänsterna innan de lämnar in sin ansökan. Våra sakkunniga ger gärna råd och hjälper till att säkerställa att ansökan uppfyller de nya villkoren.
Pohjanmaan työllisyyspalvelut jatkavat palkkatuen myöntämistä 5.11.2025 alkaen5.11.2025 09:49:59 EET | Tiedote
Työnantajat voivat jälleen hakea palkkatukea Pohjanmaan työllisyyspalveluiden kautta 5. marraskuuta 2025 alkaen. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jolla työnantaja voi kattaa osan työllistettävän henkilön palkkakustannuksista. Tuen tavoitteena on edistää työllistymistä ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan työtä työnhakijoille, joille työllistyminen avoimille työmarkkinoille on haastavaa. Palkkatuen myöntäminen keskeytettiin maaliskuussa 2025, kun työllisyysalueen määrärahat vuodelle 2025 olivat täyttyneet. Nyt määrärahojen tilanne on tarkentunut, ja tukea voidaan jälleen myöntää uusille hakemuksille. Ota yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä Koska palkkatuen myöntämiskriteerit ovat tällä kertaa hieman erilaiset kuin aiemmin, työnantajia kehotetaan ottamaan yhteyttä työllisyyspalveluihin ennen hakemuksen jättämistä. Asiantuntijamme neuvovat mielellään ja auttavat varmistamaan, että hakemus täyttää uudet ehdot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme