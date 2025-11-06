Kulttuurikeskustelu Kuntsin modernin taiteen museossa – Jan Olof Mallander ja Pekka Haavisto kohtaavat taiteen äärellä

Suuri kulttuurikeskustelu(ko)? -tilaisuutta moderoivat taidehistorioitsija, museonjohtaja, emeritus Asko Mäkelä sekä näyttelyn kuraattori ja Vaasan museoiden näyttelypäällikkö Maaria Salo. Keskustelu on osa Kuntsin modernin taiteen museossa esillä olevaa näyttelyä Jan Olof Mallander – Extended Play (6.9.–13.12.2025), joka tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Mallanderin kuuden vuosikymmenen mittaiseen uraan.

Jan Olof Mallander on suomalaisen käsitetaiteen ja avantgarden uranuurtaja, joka vaikutti merkittävästi suomalaisen taiteen kansainvälistymiseen 1960-luvulta alkaen. Hän toi amerikkalaisen avantgarden ja undergroundin suomalaisen taidekentän tietoisuuteen ja perusti 1970-luvulla Cheap Thrills/Halvat Huvit -gallerian, joka toimi Fluxus-verkoston tärkeänä foorumina Suomessa. Mallander oli myös keskeinen hahmo Elonkorjaajat-ryhmässä, joka uudisti taiteen kenttää poikkitaiteellisin tapahtumin ja yhteisöllisin kokeiluin. Kuntsin näyttely esittelee hänen monipuolista uraansa taiteilijana, kriitikkona, galleristina ja keräilijänä.

Keskustelukumppani Pekka Haavisto on pitkän linjan poliitikko ja kansanedustaja, joka on toiminut muun muassa ulkoministerinä, ympäristöministerinä ja kehitysministerinä. Hän on työskennellyt useissa YK:n ja EU:n rauhan- ja ympäristötehtävissä eri puolilla maailmaa.

Taidehistorioitsija Asko Mäkelä on esitellyt taiteiden uusia ilmiöitä 45 vuoden ajan. Kansainväliset tähdet, kuten Cindy Sherman tai Joseph Beuys, ovat saaneet rinnalleen lupaavimpia kotimaisia tekijöitä. Viime vuosien kuratointeja ovat Marja Pirilän ja Stefan Bremerin suurnäyttelyt Helsingissä. Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtajana tai Suomen taideyhdistyksen varapuheenjohtajana Mäkelä vaikuttaa kuvataiteen näkymiseen kulttuurissa, jossa taide on unohdettu osana kansantaloutta ja tulevaisuutta.

Maaria Salo on suomalainen kuvataidekriitikko, kuraattori, taidehistorioitsija, ja johtaa nykyisin Kuntsin modernin taiteen, Tikanojan taidekodin ja Pohjanmaan museon näyttelytoimintaa ja -ohjelmistoa. Hän on tunnettu laajasta modernin ja nykytaiteen tuntemuksestaan ja aktiivisesta urastaan kuvataiteen alalla eri puolilla Suomea. Salo työskenteli kuvataidekriitikkona 2005–2019, jolloin hän toimi myös Suomen Arvostelijain liiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana.

Tilaisuuden lopuksi yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tapahtuma sisältyy museon pääsylipun hintaan.