Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki vie suomalaista työelämää täysin väärään suuntaan
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo irtisanomissuojan heikentämisen vievän suomalaisen työelämän kehitystä väärään suuntaan. Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun niin sanotusta potkulaista, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
– Oikeistohallituksen potkulaki vie suomalaista työelämää täysin väärään suuntaan. Sen sijaan, että työelämässä panostettaisiin työssäjaksamiseen ja jatkuvaan oppimiseen, etenkin ikääntyvistä ja terveysongelmista kärsivistä työntekijöistä halutaan vain päästä eroon, Koskela sanoo.
Hallituksen esityksessä on todettu, että muutos lisää epävarmuutta erityisesti niiden työntekijöiden kohdalla, joiden työsuoritus on syystä tai toisesta heikentynyt. Työsuorituksen heikkeneminen on voinut johtua monista eri syistä, esimerkiksi sairauksista, mielenterveysongelmista, yksityiselämän huolista, ikääntymisestä tai osaamisen vanhentumisesta.
– Samalla kun oikeisto vaatii eläkeiän nostamista, ajaa se politiikkaa, jonka myötä yhä useampi ikääntynyt joutuu työelämästä syrjään jo ennen eläköitymistä. Aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen ovat surullisia esimerkkejä tästä politiikasta, Koskela sanoo.
Koskela katsoo potkulain myötä irtisanottavien työntekijöiden joutuvan kohtuuttomaan tilanteeseen, kun työllisyystilanne on heikko ja henkilöperusteisesta irtisanomisesta seuraa 45 päivän karenssi työttömyysturvassa.
– Jatkossa yhä useampi ihminen jää pitkäksi ajaksi ilman työttömyysturvaa vain koska on joutunut irtisanotuksi. Vähintä mitä tässä yhteydessä voitaisiin tehdä, olisi poistaa irtisanottavien rangaistusluonteinen ja epäoikeudenmukainen karenssi, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
