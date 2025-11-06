Aluehallitus hyväksyi pysäköintimaksut Ahvenistolle ja Viipurintien terveysasemalle

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti on jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa.

Kokouksessa aluehallituksen jäsen Pasi Honkanen (ps.) teki Johanna Häggmanin (kesk.) kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 10-3, joten asian käsittelyä jatkettiin kokouksessa ja pohjaesitys hyväksyttiin.

Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta.

Aluehallituksen päätöksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitalossa lyhytaikainen pysäköinti maksaa asiakkaille 1,5 euroa tunnilta, ja ensimmäinen puolituntinen on maksuton. Viipurintien pääterveysaseman alueella maksu on 2 euroa tunnilta kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakaspysäköinnin vuorokausimaksu on kaikilla alueilla enintään 9 euroa.

Maksut otetaan käyttöön Ahveniston alueella Assi-sairaalan toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2026 ja Viipurintiellä kevään aikana.

Ahveniston sairaala-alueella pysäköinti säilyy maksuttomana ns. E5-alueella, joka sijaitsee nykyisen keskussairaalan päivystyksen lähellä. Pysäköinti Assi-sairaalan alueella voi säilyä maksuttomana pitkäaikaisesti ja usein hoidossa käyville erityisryhmille, kuten esimerkiksi dialyysipotilaille. Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien maksuhuojennuksista päätetään erikseen.

Henkilöstölle käytännön ohjeet erikseen

Henkilöstön sopimuspysäköinti merkityillä ulkoalueilla Ahvenistolla ja Viipurintiellä sekä yöaikaan Assin pysäköintitalossa maksaa 15 euroa kuukaudessa ja sisältää lämpöpaikan käyttöoikeuden. Päiväsaikaan pysäköintitalon kuukausimaksu henkilöstölle on 45 euroa. Ahveniston maksuttomilla alueilla lämpöpaikka maksaa 30 euroa vuodessa. Henkilöstöpaikkojen määrä Assin pysäköintilaitoksessa täsmentyy jatkovalmistelun aikana. Viipurintien yksikössä työskentelevät voivat edelleen vuokrata pysäköintipaikan Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:ltä sopimushintaan, 60 euroa kuukaudessa. Henkilöstöä infotaan erikseen tarkemmin käytännön asioista.

Pysäköintiratkaisut perustuvat Ahveniston sairaalahankkeen yhteydessä tehtyihin liikkumisselvityksiin ja alueen kaavoitukseen, joissa on määritelty sairaalan ja henkilöstön tarvitsemien paikkojen määrä. Tarpeeseen vaikuttavat muun muassa julkisen liikenteen kehitys, liikenneyhteyksien parantuminen, etätyön lisääntyminen ja vanhan sairaala-alueen pysäköintipaikkojen väheneminen.

Käsittelyssä myös talouden toteuma ja riskiraportti

Aluehallitus merkitsi maanantain kokouksessaan myös tiedoksi talouden toteuman tammi–syyskuulta 2025. Raportin mukaan talous on edennyt pääosin suunnitellusti. Toteumaraportin avulla seurataan hyvinvointialueen taloudellista kehitystä ja arvioidaan mahdollisia muutostarpeita loppuvuoden aikana.

Aluehallitus hyväksyi lisäksi päivitetyn riskienhallintaohjeen ja merkitsi tiedoksi vuoden 2025 riskiraportin sekä riskienhallintasuunnitelman. Päivityksillä varmistetaan, että hyvinvointialueen riskienhallintaprosessit ovat ajantasaiset ja tukevat organisaation strategisia tavoitteita ja toimintavarmuutta.

Tilikauden aikana on tunnistettu riskienhallinnan kehitystarpeita, jotka ovat hallintakeinojen kirjaaminen, vastuutus ja raportointi sekä toteutuneiden riskien tunnistaminen ja niiden toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi ja raportointi. Tunnistetut kehitystarpeet huomioidaan tilikauden 2026 suunnittelussa.

Muut esityslistalla olleet asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 10. marraskuuta.