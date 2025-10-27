Sote-yrittäjien maksut koettelevat kohtuuden rajoja

Vaikka ammattioikeuksien laillistamismaksuihin ei ole tulossa muutoksia, lähes kaikki Soteri-rekisterin maksut ovat nousemassa. Osa korotuksista on maltillisia, mutta erityisesti monitoimipaikkaisten yritysten kohdalla nousut ovat huomattavia. Jatkossa esimerkiksi jokainen palvelupiste aiheuttaisi oman lisämaksunsa, mikä nostaa rekisteröintikustannuksia merkittävästi.

Maksuesitys on herättänyt laajaa arvostelua sote-alojen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestöissä. Kustannuksia pidetään kohtuuttomina erityisesti yksinyrittäjille ja aloittaville toimijoille, joilla toimintavolyymit ovat pieniä ja marginaalit tiukkoja.

Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä pitää tilannetta huolestuttavana. Esitetty maksuasetus vaikeuttaisi uusien yrityksien alalla tuloa ja jo toimivien yritysten kasvua korkeiden rekisteröintikustannusten takia.

– Pelkästään Soteri-maksut muodostavat jo nyt huomattavan menoerän monille yrittäjille, ja lisäkorotukset voivat suoraan rajoittaa alan yrittäjyyttä. Tämä ei voi olla rekisteröinnin tarkoitus, Mäkelä kritisoi.

Mäkelä muistuttaa myös, että Soteri-rekisterin käyttöönoton yhteydessä 1.1.2024 maksuja korotettiin jo merkittävästi. Tuolloin luvattiin hintojen laskevan myöhemmin hyvinvointialueiden mukaantulon myötä – nyt tällaista ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

– On vaikea nähdä, miten jatkuvat maksujen korotukset edistäisivät sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä tai palveluiden saavutettavuutta. Kun hallinto keventämisen sijaan kallistuu, kustannukset siirtyvät lopulta asiakkaiden maksettaviksi, Mäkelä sanoo.

Sote-alojen yrittäjät eivät vastusta valvontaa tai rekisteröintiä, mutta kohtuullisuus on säilytettävä. Nyt tarvitaan avointa keskustelua siitä, miten alan toimintaedellytykset voidaan turvata – viranomaisnäkökulman ohella myös yrittäjien ja asiakkaiden kannalta.