Aluehallitus hyväksyi suunnitelman erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 4.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli kiireettömään erikoissairaanhoidon pääsyn tilannetta ja suunnitelmaa hoitotakuujonojen purkamisesta huhtikuun 2026 loppuun mennessä.
Erikoissairaanhoidon hoitojonoja puretaan uusin toimenpitein
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi lokakuussa 2025, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen on järjestettävä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy alueellaan lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa kolmen miljoonan euron uhkasakko. Hyvinvointialueen tulee raportoida toteutetuista toimenpiteistä uudelle Lupa- ja valvontavirastolle 15.5.2026 mennessä.
Tiukka taloustilanne haastaa hoitojonojen purkamista
Lokakuun 2025 lopussa yli kuusi kuukautta erikoissairaanhoidon toimenpidettä odottaneita potilaita on noin 4 000. Hoitojonot ovat tällä hetkellä pisimmät tietyissä kiireettömissä leikkauksissa ortopedian ja traumatologian, silmätautien ja gastroenterologisen kirurgian erikoisaloilla. Hoitojonoja on edelleen myös psykiatrian puolella, mutta jonot ovat viime vuoden aikana lyhentyneet merkittävästi.
Hoitojonojen purkaminen määräaikaan mennessä on nykyisessä taloustilanteessa haastavaa. Pohteen tavoitteena on saada kaksi vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen, mikä osaltaan helpottaisi myös hoitojonojen purkamisessa.
Uudella suunnitelmalla lainmukaiseen hoitotakuutilanteeseen
Pohteella on tehty määrätietoisesti toimenpiteitä ja investointeja hoitojonojen lyhentämiseksi. Vuoden 2025 talousarviossa hoitojonojen purkamiseen kohdennettiin viiden miljoonan euron erillismääräraha.
Nyt laaditun uuden suunnitelman mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi päiväaikaista toimintaa tehostetaan edelleen. Kannustavan palkkauksen malleja jatketaan. Lisätyönä tehtäviä leikkauksia lisätään. Potilaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille alueille ja kohdennettua ostopalvelua hyödynnetään. Näiden lisätoimenpiteiden kustannukseksi on arvioitu 8,7 miljoonaa euroa.
Lisäksi Pohde valmistelee palveluntuottajarekisterin sisäisen kilpailutuksen hoitotakuujonojen purkamiseksi. Hankinnan arvo ja palvelujen määrä tarkentuvat valmistelun edetessä.
Psykiatrian hoitojonoja puretaan tehostamalla omaa toimintaa määräaikaisilla rekrytoinneilla ja lisätyöllä. Kustannusarvio näille toimille on 1,3 miljoonaa euroa.
− On hyvä huomioida, että väestön ikääntyessä uusia potilaita tulee hoitojonoon jatkuvasti, eivätkä jonot lyhene välittömästi. Hoitojonot ovat kasvaneet lainvastaisiksi Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialuetta edeltävinä vuosina. Hoitovelan purkamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistä, toteaa johtajaylilääkäri Terhi Nevala.
Aluehallitus kuuli ja merkitsi tiedoksi aiemmin tänä vuonna tehdyt toimenpiteet hoitojonojen purkamiseksi. Lisäksi aluehallitus hyväksyi suunnitelman lisätoimenpiteistä ja niiden kustannusarviosta. Palveluntuottajarekisterin pohjalta käynnistetään uusi hankinta. Jononpurkutoimenpiteiden tuloksista raportoidaan aluehallitukselle kuukausittain. Tavoitteena on, että Pohde on terveydenhuoltolain mukaisessa tilanteessa huhtikuun 2026 loppuun mennessä.
Muita päätöksiä
Aluehallitus hylkäsi vahingonkorvauspäätökseen tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Lisäksi aluehallitus käsitteli aluevaltuuston päätösten toimeenpanoa ja tiedoksiantoasiana teknisen johtajan investointien aloituspäätöksen.
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.11.2025. Loppuvuonna aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
