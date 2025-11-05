Iloa lapsille ja lapsiperheille Loistavaa! -viikoilla
Loistavaa! – lasten ja nuorten kulttuuriviikot tarjoavat 7.–20.11. runsaasti ohjelmaa konserteista aina koko perheen uinti-iltaan. Tämän vuoden teemana on ”Ilo – Glädje”. Tapahtumat ovat suurimmaksi osaksi maksuttomia.
”Loistavaa! -viikoilla taiteen ammattilaisten, harrasteryhmien sekä koulujen ja päiväkotien yhteistyö mahdollistaa kulttuurin kokemisen monipuolisesti. Taide ja kulttuuri levittäytyvät eri puolille Kokkolaa, kuten kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin ja tämän lisäksi tarjolla on tarjolla avointa kulttuuriohjelmaa perheille. Loistavaa! tavoittaa vuosittain tuhansia kaupunkilaisia”, kertoo kaupungin kulttuurituottaja Berit Store.
Tapahtumakokonaisuus järjestetään tänä vuonna jo 16. kerran.
Leiskaus! – lasten taide- ja kulttuurimessut Musiikkikeskus Snellmanilla ja Pimeäseikkailu Kiepissä
Runsaasta tarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin. Loistavaa! -viikoilla järjestetään esimerkiksi Leiskaus! – lasten taide- ja kulttuurimessut, nyt ensimmäistä kertaa Musiikkikeskus Snellmanissa, sekä Pimeäseikkailu, jossa päästään tutustumaan Kieppiin, Kokkolan luonnontieteelliseen museoon.
Lauantaina 8.11. Leiskaus-messuilla lapset pääsevät muun muassa askartelemaan ja musisoimaan Leiskaus-messuilla Musiikkikeskus Snellmanissa. Tapahtuma on tarkoitettu alakouluikäisille ja perheille. Torstaina 13.11. Kiepissä järjestetään 6–10-vuotiaille lapsille perheineen suunnattu Pimeäseikkailu. Kierroksella pohditaan, mistä yö johtuu, seikkaillaan museon hämäryydessä ja tutustutaan tähtitaivaan kuvioihin planetaario-ohjelma Stellariumin avulla.
”Kokkola on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa. Meille Kokkolan kaupungilla on tärkeää huomioida lapset ja lapsiperheet myös kulttuuritarjonnassa. Toivomme, että monipuolinen ohjelmatarjonta innostaa lapset perheineen mukaan Loistavaa!- viikkojen tapahtumiin”, sanoo kaupungin kulttuurituottaja Sanni-Leena Salonen.
Myös Lapsen oikeuksien viikko (17.–23.11.2025) ajoittuu samaan ajankohtaan. Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna ”Jokaisella lapsella on oikeus kuulua”. Teema korostaa lapsen oikeutta sekä kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan että tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lapsen oikeuksien päivänä, torstaina 20.11., juhlitaan Musiikkikeskus Snellmanilla Rokkikoulun 40-vuotistaivalta ja jaetaan myös Nuori Kokkola -palkinto. Musiikista vastaavat Rokkikoulun oppilaat sekä illan päättävä ANI.
”Lasten ja nuorten kulttuuriviikoilla lapset pääsevät mukaan yhteisölliseen toimintaan, ja saavat samalla nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Ennen kaikkea toivomme lapsille kuitenkin runsaasti iloa tuovia elämyksiä”, sanoo Sanni-Leena Salonen.
Sanni-Leena SalonenkulttuurituottajaPuh:0447809288sanni-leena.salonen@kokkola.fi
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
