Maantien 204 liikenne ohjataan kiertotielle Säkylässä 16.11. Vähä-Säkylän ylikulkukäytävän purkutöiden vuoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii parhaillaan Vähä-Säkylän risteyssiltaa Säkylässä maantiellä 12691 (Rantatie). Työt on aloitettu keväällä 2025 ja uusi on valmistumassa. Risteyssillan viereinen ylikulkukäytävä on toiminut jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittinä työmaan ohi, mutta nyt ylikulkukäytävä puretaan. Purkutöiden ajaksi maantien 204 (Säkyläntie) liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertoreitille. Purkutyöt suoritetaan 16.11.2025.