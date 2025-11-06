Maantien 204 liikenne ohjataan kiertotielle Säkylässä 16.11. Vähä-Säkylän ylikulkukäytävän purkutöiden vuoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii parhaillaan Vähä-Säkylän risteyssiltaa Säkylässä maantiellä 12691 (Rantatie). Työt on aloitettu keväällä 2025 ja uusi on valmistumassa. Risteyssillan viereinen ylikulkukäytävä on toiminut jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittinä työmaan ohi, mutta nyt ylikulkukäytävä puretaan. Purkutöiden ajaksi maantien 204 (Säkyläntie) liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertoreitille. Purkutyöt suoritetaan 16.11.2025.
Jalankulku- ja pyörätieyhteys siirretään uudelle sillalle ennen purettavan ylikulkukäytävän sulkemista. Maantien 204 (Säkyläntie) liikenne ohjataan kiertotielle purkutöiden ajaksi. Opastettu kiertotie järjestetään mt 12692 (Turuntie) kautta. Kiertoreitin pituus on noin 5 km. Purkutyöt on pyritty kohdistamaan vähäliikenteisimpään ajankohtaan sunnuntaipäivään. Liikenne katkaistaan maantiellä 204 sunnuntaina 16.11.2025 klo 10. Liikenteen katko pyritään päättämään klo 20 mennessä, mutta purkutyöt toteutetaan kuitenkin kerralla loppuun saakka.
Rakentamisurakka on sujunut suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Urakka-aikaa oli varattu kevääseen 2026 saakka, mutta uusi silta otetaan kokonaisuudessaan käyttöön marraskuun 2025 loppuun mennessä ja tavoitteena on saada koko hanke valmiiksi joulukuun aikana. Marraskuun aikana tehdään vielä uuden sillan päällystystöitä, varustelua kuten esimerkiksi kaiteiden ja valaistuksen asennukset sekä viimeistelytöitä.
Liikennemäärä maantiellä 204 on noin 3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Vähä-Säkylän siltapaikka kartalla GoogleMaps karttasijainti - Vähä-Säkylän risteyssilta, Säkylä
Urakoitsijana toimii Kreate Oy.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
- Kreate Oy: työpäällikkö Teemu Kiiskinen, p. 040 734 6029
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Försörjningsberedskapen på landsbygden i Egentliga Finland främjas i omfattande samarbete – EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering hjälper6.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering har en betydande inverkan på Finlands försörjningsberedskap och säkerhet, både lokalt och nationellt.
Varsinais-Suomen maaseudun huoltovarmuutta edistetään laajassa yhteistyössä – apuna EU:n maatalous ja maaseuturahoitus6.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella on merkittävä vaikutus Suomen huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen, niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon on parantunut, mutta korjausvelka aiheuttaa tyytymättömyyttä5.11.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Kesän 2025 tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella tyytyväisyys teiden kuntoon on noussut selvästi edellisvuodesta. Erityisesti pääteiden kuntoa arvioitiin aiempaa myönteisemmin sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden osalta. Vaikka numeraaliset tulokset osoittavat parannusta, asiakaspalautteissa korostuu edelleen tyytymättömyys erityisesti vähäliikenteisen tieverkon kuntoon. Päällysteiden kunto on merkittävä asiakaskokemukseen vaikuttava tekijä.
Porissa harjoiteltiin logistiikan varautumista31.10.2025 13:22:59 EET | Tiedote
Lounais-Suomen logistiikkatoimikunta järjesti varautumisharjoituksen Porissa 30.10.2025. Harjoituksen osallistui useita eri viranomaistahoja sekä elinkeinoelämän edustajia. Pääpaino harjoituksessa oli alueellisen varautumisen ja häiriötilanteen aikaisen yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden välillä kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Harjoitus onnistui erityisesti osallistujien välisen yhteistyön osalta. Sen aikana havaittiin, että häiriötilanteessa eri viranomaiset pystyvät muodostamaan ja ylläpitämään yhteisen tilannekuvan, ja tiedonkulku heidän välillään toimii tehokkaasti.
Investering i slambassänger hjälpte växtodlingsgården att resa sig på nytt31.10.2025 10:34:11 EET | Pressmeddelande
Slambassänger är en bekant syn på djurgårdar där det är obligatoriskt att lagra slam. Numera tillverkas allt fler slambassänger också för gårdar som odlar växter. Taneli Takatalo i S:t Mårtens har så goda erfarenheter av slambassängen att han redan börjat bygga den andra bassängen på sin gård.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme