Finlands Akademi finansierar projekt som främjar ökad forskningsnytta
Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 9,7 miljoner euro till 27 projekt (totalt 41 delprojekt) i 2025 års utlysning av finansiering för nyttiggörande av forskning. Beviljandegraden var 26 procent. De tvååriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finansieringen för nyttiggörande av forskning hjälper forskningsprojekt att omsätta forskningsidéer i produkter och samhällsnytta. Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsrön i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov. Finlands Akademi följer upp genomslaget av de projekt som den finansierar.
Årets utlysning inom denna bidragsform genomfördes tack vare de ytterligare anslag som statsrådet avsatt för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utöver akademiprojektbidrag hade många sökande tagit fram sina forskningsresultat för vidareutveckling med akademiforskarbidrag eller finansiering av rådet för strategisk forskning (RSF). Det kom in ansökningar från ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner.
Besluten fattades av sektionen för forskningens nyttiggörande, som ansåg att de bästa ansökningarna var mycket innovativa och höll hög standard. Vägen till forskningsresultatens nyttiggörande, idéernas potential och projektets mål hade definierats tydligt. Även projektens viktiga partner, intressenter och användargrupper, liksom deras roller i projektet, hade beskrivits väl. Hela 49 procent av alla ansökningar fick utmärkt betyg (5 eller 6) i bedömningen. Endast drygt hälften av de ansökningar som bedömdes som utmärkta kunde finansieras.
”Sektionen fick in utmärkta ansökningar både vad gäller grundforskningsidéer som finansierats inom bidragskategorin Gnista och mer tillämpade idéer som finansierats inom bidragskategorin Skifte. Det finns ett stort behov av denna typ av finansiering av forskningens nyttiggörande, eftersom de valda projekten representerar dussintals olika vetenskapliga områden, säger programdirektör Jarkko Pellikka, ordförande för sektionen för forskningens nyttiggörande.
Mer information
- lista med beviljade bidrag (forskning.fi)
- Läs mer om finansieringen av forskningens nyttiggörande.
- allmänna frågor om bidragsformen: poc@aka.fi eller Akademins helpdesk
Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
