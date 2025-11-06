Lohjan joulukaivos avaa ovensa – joulun taika laskeutuu maan alle
Joulun taika saapuu jälleen Lohjalle, kun Tytyrin joulukaivos avaa ovensa tulevana viikonloppuna ja kutsuu kävijät sukeltamaan maanalaiseen taikamaailmaan syvällä maan uumenissa. Tänä vuonna joulun elämyskohde tarjoaa entistäkin enemmän koettavaa: vierailijat pääsevät seikkailemaan tarinallisessa joulukaivoksessa ja tapaamaan joulupukin omassa kammarissaan aina vuodenvaihteeseen saakka.
Tytyrin joulukaivos on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Etelä-Suomen joulukauden vetovoimaisimmista kohteista. Lohjalla sijaitsevan aidon kaivoksen ainutlaatuinen ympäristö ja tunnelma yhdistettynä paikallisten toimijoiden luovuuteen tekevät siitä elämyskokonaisuuden, joka houkuttelee vuosittain tuhansia vierailijoita.
“Tytyrin joulukaivos on hieno esimerkki siitä, mitä yhteistyö kaupungin, yhdistysten ja paikallisten toimijoiden välillä voi parhaimmillaan tuottaa. Kaivos on ympärivuotinen elämysalusta, joka tarjoaa puitteet kulttuurille, tarinoille ja matkailulle,” kertoo Jarkko Koskenmäki, matkailupäällikkö, Lohjan kaupungilta.
Lohjan Harrastajanäyttelijät tuovat tarinat eloon 23.11.
Joulukaivoksen avajaisviikonloppua seuraavana sunnuntaina 23. marraskuuta Lohjan Harrastajanäyttelijät ry järjestää tarinallisen ja toiminnallisen joulukierroksen, joka vie vierailijat joulun salaisuuksien äärelle. Tule auttamaan joulupukki pinteestä ja selvittämään "Kadonneen joulusukan mysteeri".
Kierrokset alkavat klo 10.30 ja jatkuvat noin klo 14.30 saakka, lähtöjä noin 15 minuutin välein joulukaivoksen ovelta kaivoksen alatasolta.
Kutsu medialle
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Tytyrin joulukaivokseen ja sen tunnelmaan 21.11. kello 15 järjestettävässä lehdistötilaisuudessa.
Paikan päällä on mahdollista haastatella tapahtuman järjestäjiä, Lohjan kaupungin edustajia sekä esiintyjiä. Median toivotaan ilmoittautuvan etukäteen mahdollisten opastettujen kierrosten.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jenna Härmä
matkailukoordinaattori
Lohjan kaupunki / Tytyri Elämyskaivos
Sähköposti: jenna.harma@lohja.fi
Tytyrin joulukaivos
📍 Tytyrinkatu 1, Lohja
🎅 Avoinna viikonlopusta alkaen aina vuodenvaihteeseen saakka
🎄 Joulupukki tavattavissa omassa kammarissaan
Erikoistapahtuma: Tarinallinen ja toiminnallinen joulukierros Lohjan Harrastajanäyttelijöiden kanssa
📅 Sunnuntaina 23.11. klo 10.30–14.30
🚪 Lähtö joulukaivoksen ovelta, kaivoksen alatasolta, noin 15 minuutin välein
Sisältyy normaalin pääsylipun hintaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko KoskenmäkiMatkailupäällikköPuh:040 6867083jarkko.koskenmaki@lohja.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuus 26.11. klo 176.11.2025 10:18:11 EET | Tiedote
Tervetuloa Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuuteen, joka järjestetään 26. marraskuuta kello 17.00 Lohjan kaupungintalolla Valtuustosalissa (Karstuntie 4).
Pullin asukkaiden infotilaisuus to 13.11.5.11.2025 09:53:28 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki järjestää Pullin koulun opetuspisteen opetuksen siirtymistä koskevan infotilaisuuden alueen asukkaille ja oppilaiden huoltajille torstaina 13.11. klo 18 alkaen. Tilaisuus järjestetään Pullin koulun tiloissa.
Walkers-auto tuo turvallisia aikuisia Lohjan nuorten luo3.11.2025 10:43:28 EET | Tiedote
Walkers-autot ovat matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Lohjan nuoret saavat Walkers-auton ja -aikuiset luokseen marraskuun alusta vuoden loppuun asti.
Länsiradan kunnat ja valtio sopivat ratahankkeen etenemisestä rakentamisvaiheeseen31.10.2025 17:30:00 EET | Tiedote
Länsirata Oy:n osakaskuntien Turun, Espoon, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen sekä valtion välisissä neuvotteluissa on saavutettu sopu, jonka pohjalta voidaan siirtyä päätöksentekoon Länsiradan etenemisestä rakentamisvaiheeseen. Hankkeen rahoitusta koskeva osakassopimus viedään Länsiradan kuuden kunnan ja valtion päätöksentekoelimiin marras-joulukuussa. Länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.
Lohjan kaupungin asukas- ja yritystutkimukset 202531.10.2025 11:50:14 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki kerää asukkaiden ja yritystoimijoiden kokemuksia asukastutkimuksen ja yritystutkimuksen avulla. Vastauksia kerätään 31.10.–23.11.2025 välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme