Lohjan kaupunki

Lohjan joulukaivos avaa ovensa – joulun taika laskeutuu maan alle

4.11.2025 13:07:27 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Joulun taika saapuu jälleen Lohjalle, kun Tytyrin joulukaivos avaa ovensa tulevana viikonloppuna ja kutsuu kävijät sukeltamaan maanalaiseen taikamaailmaan syvällä maan uumenissa. Tänä vuonna joulun elämyskohde tarjoaa entistäkin enemmän koettavaa: vierailijat pääsevät seikkailemaan tarinallisessa joulukaivoksessa ja tapaamaan joulupukin omassa kammarissaan aina vuodenvaihteeseen saakka.

Joulupukki Lohjan Tytyrissä
Joulupukki Tytyri Elämyskaivoksessa Lohjalla Jesse Kainulainen Visit Lohja

Tytyrin joulukaivos on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Etelä-Suomen joulukauden vetovoimaisimmista kohteista. Lohjalla sijaitsevan aidon kaivoksen ainutlaatuinen ympäristö ja tunnelma yhdistettynä paikallisten toimijoiden luovuuteen tekevät siitä elämyskokonaisuuden, joka houkuttelee vuosittain tuhansia vierailijoita.

“Tytyrin joulukaivos on hieno esimerkki siitä, mitä yhteistyö kaupungin, yhdistysten ja paikallisten toimijoiden välillä voi parhaimmillaan tuottaa. Kaivos on ympärivuotinen elämysalusta, joka tarjoaa puitteet kulttuurille, tarinoille ja matkailulle,” kertoo Jarkko Koskenmäki, matkailupäällikkö, Lohjan kaupungilta.

Lohjan Harrastajanäyttelijät tuovat tarinat eloon 23.11.

Joulukaivoksen avajaisviikonloppua seuraavana sunnuntaina 23. marraskuuta Lohjan Harrastajanäyttelijät ry järjestää tarinallisen ja toiminnallisen joulukierroksen, joka vie vierailijat joulun salaisuuksien äärelle. Tule auttamaan joulupukki pinteestä ja selvittämään "Kadonneen joulusukan mysteeri". 
Kierrokset alkavat klo 10.30 ja jatkuvat noin klo 14.30 saakka, lähtöjä noin 15 minuutin välein joulukaivoksen ovelta kaivoksen alatasolta.

Kutsu medialle

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Tytyrin joulukaivokseen ja sen tunnelmaan 21.11. kello 15 järjestettävässä lehdistötilaisuudessa.
Paikan päällä on mahdollista haastatella tapahtuman järjestäjiä, Lohjan kaupungin edustajia sekä esiintyjiä. Median toivotaan ilmoittautuvan etukäteen mahdollisten opastettujen kierrosten.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jenna Härmä
matkailukoordinaattori
Lohjan kaupunki / Tytyri Elämyskaivos
Sähköposti: jenna.harma@lohja.fi

Tytyrin joulukaivos
📍 Tytyrinkatu 1, Lohja
🎅 Avoinna viikonlopusta alkaen aina vuodenvaihteeseen saakka
🎄 Joulupukki tavattavissa omassa kammarissaan

Erikoistapahtuma: Tarinallinen ja toiminnallinen joulukierros Lohjan Harrastajanäyttelijöiden kanssa
📅 Sunnuntaina 23.11. klo 10.30–14.30
🚪 Lähtö joulukaivoksen ovelta, kaivoksen alatasolta, noin 15 minuutin välein
Sisältyy normaalin pääsylipun hintaan

Avainsanat

joulupukkijoulujoulukaivos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Joulupukki Lohjan Tytyrissä
Joulupukki Tytyri Elämyskaivoksessa Lohjalla
Jesse Kainulainen Visit Lohja
Lataa
Joulupukki Tytyri Elämyskaivoksessa
Joulupukki Tytyri Elämyskaivoksessa
Jesse Kainulainen Visit Lohja
Lataa
Jesse Kainulainen Visit Lohja
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Länsiradan kunnat ja valtio sopivat ratahankkeen etenemisestä rakentamisvaiheeseen31.10.2025 17:30:00 EET | Tiedote

Länsirata Oy:n osakaskuntien Turun, Espoon, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen sekä valtion välisissä neuvotteluissa on saavutettu sopu, jonka pohjalta voidaan siirtyä päätöksentekoon Länsiradan etenemisestä rakentamisvaiheeseen. Hankkeen rahoitusta koskeva osakassopimus viedään Länsiradan kuuden kunnan ja valtion päätöksentekoelimiin marras-joulukuussa. Länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye