Haruspuiston skeittipaikka saa perusparannuksessa reilusti lisätilaa

Haruspuiston kokonaissuunnittelussa korostuvat etenkin metsän ja meren teemat. Myös uudistetun skeittipaikan teemana on meri, ja sen pintaan tulee mustekalamaalaus. Valmistuttuaan skeittipaikka on noin 30 prosenttia nykyistä isompi.

Skeittipaikan on suunnitellut Ramboll, ja työhön on osallistunut myös maisema-arkkitehti Janne Saario, jolla on pitkä kokemus skeittiparkkien suunnittelusta. Kuten kaikkien kaupungin rakentamien skeittipaikkojen, myös Haruspuiston pitää täyttää EU:n turvallisuusstandardit.

Rakentaminen alkaa loka–marraskuun vaihteessa ja valmista on tarkoitus olla viimeistään juhannuksena 2026. Urakoitsijana toimii VRJ.

Laajennuksen yhteydessä kaadetaan muutama huonokuntoinen puu sekä poistetaan vieraslajeja.

Haruspuiston laajempi perusparannus alkaa vuonna 2026

Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistusalueista, joilla kaupunginosan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta parannetaan erilaisin toimenpitein. Meri-Rastilassa toimenpiteiksi on valikoitunut muun muassa Haruspuiston perusparannus. Puisto on jo saanut uuden koira-aitauksen, ja vuoden 2026 puolella alkaa puiston laajempi peruskorjaus.

Asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan puiston suunnitteluun, jotta lopputulos olisi heille mahdollisimman omannäköinen ja -tuntuinen. Jotta puiston metsäinen luonne säästyy, luonnolle jätetään tilaa ja rauhaa keskittämällä toiminnot samoille alueille, missä ne sijaitsevat nykyisinkin. Meriteema näkyy leikkivälineissä ja toiminta-alueilla.