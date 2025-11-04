Haruspuiston skeittipaikka saa perusparannuksessa reilusti lisätilaa
Meri-Rastilassa sijaitsevan Haruspuiston kunnostaminen jatkuu skeittipaikan perusparannuksella ja laajennuksella. Suunnitelman mukaan skeittaajat ja skuuttaajat pääsevät uusille esteille kesäkuussa 2026.
Haruspuiston kokonaissuunnittelussa korostuvat etenkin metsän ja meren teemat. Myös uudistetun skeittipaikan teemana on meri, ja sen pintaan tulee mustekalamaalaus. Valmistuttuaan skeittipaikka on noin 30 prosenttia nykyistä isompi.
Skeittipaikan on suunnitellut Ramboll, ja työhön on osallistunut myös maisema-arkkitehti Janne Saario, jolla on pitkä kokemus skeittiparkkien suunnittelusta. Kuten kaikkien kaupungin rakentamien skeittipaikkojen, myös Haruspuiston pitää täyttää EU:n turvallisuusstandardit.
Rakentaminen alkaa loka–marraskuun vaihteessa ja valmista on tarkoitus olla viimeistään juhannuksena 2026. Urakoitsijana toimii VRJ.
Laajennuksen yhteydessä kaadetaan muutama huonokuntoinen puu sekä poistetaan vieraslajeja.
Haruspuiston laajempi perusparannus alkaa vuonna 2026
Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistusalueista, joilla kaupunginosan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta parannetaan erilaisin toimenpitein. Meri-Rastilassa toimenpiteiksi on valikoitunut muun muassa Haruspuiston perusparannus. Puisto on jo saanut uuden koira-aitauksen, ja vuoden 2026 puolella alkaa puiston laajempi peruskorjaus.
Asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan puiston suunnitteluun, jotta lopputulos olisi heille mahdollisimman omannäköinen ja -tuntuinen. Jotta puiston metsäinen luonne säästyy, luonnolle jätetään tilaa ja rauhaa keskittämällä toiminnot samoille alueille, missä ne sijaitsevat nykyisinkin. Meriteema näkyy leikkivälineissä ja toiminta-alueilla.
Yhteyshenkilöt
projektinjohtaja
Niko Etula
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 52825
niko.etula@hel.fi
