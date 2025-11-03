Maailman huippuinnovaatiot palkitaan Suomesta käsin – Millennium-teknologiapalkinto uudistuu vahvistamaan Suomen globaalia roolia kestävän teknologian edistäjänä

20-vuotias Millennium-teknologiapalkinto uudistuu merkittävästi tukemaan entistä laajemmin suomalaista teknologiaosaamista, yritysten innovointia ja kansainvälistä kasvua. Uudistuksen tavoitteena on kehittää palkinnosta entistä vaikuttavampi Suomen teknologiaimagon, kaupallisen maakuvan ja yleisesti positiivisen imagon rakentaja.

”Uudistuksen myötä suomalaiset yritykset saavat uusia mahdollisuuksia kasvuun ja tukea profiloitumiseen kansainvälisillä markkinoilla. Samalla Suomen houkuttelevuus kansainvälisten huippuosaajien keskuudessa kasvaa, mikä tukee kasvua ja vahvistaa Suomen asemaa kiinnostavana investointikohteena”, sanoo palkinnon taustalla olevan Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja Maija Liiri-Virmiala.

Uudistuminen näkyy erityisesti syvenevänä yhteistyönä Business Finlandin, Teknologiateollisuuden, Sitran, ulkoministeriön sekä muiden elinkeinoelämän ja viennin keskeisten toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen yliopistoverkosto lisää palkinnon vaikuttavuutta ja kirittää maailman huippuosaajia

Tulevaisuudessa tavoitteena on rakentaa Millennium-teknologiapalkinnolle myös kansainvälinen, kaikille mantereille ulottuva yliopistokumppanuuksien verkosto tukemaan palkinnon globaalia näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tässä Ensimmäinen askel kohti tavoitetta on otettu syksyllä 2025, kun yhteistyö singaporelaisen Nanyang Technological Universityn (NTU) kanssa käynnistyi: https://millenniumprize.org/news-articles/news/ntu-singapore-appointed-as-first-international-university-partner/

Palkinnon myöntämiskriteerit uudistuvat: uudemmat innovaatiot pääsevät mukaan

Millennium-teknologiapalkinnon tarkoituksena on tuoda esiin innovaatioita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja planeettamme elinolosuhteita. Uudistuksen myötä palkinnon myöntämiskriteereitä päivitetään siten että, aiempaa tuoreemmat innovaatiot voivat täyttää palkinnon kriteerit. Näin palkinto pystyy entistä paremmin tunnistamaan ja nostamaan esiin uusia teknologisia läpimurtoja jo varhaisemmassa vaiheessa, ja mahdollistaa niiden kehittämistä eteenpäin.

Palkinnon kansainvälinen luonne ja tiedeyhteisön varmistama korkea tieteellinen taso säilyvät uudistuksen jälkeen ennallaan.

Millennium-teknologiapalkinto jaetaan seuraavan kerran keväällä 2027. Ehdotuksia palkinnon saajiksi voi tehdä 6.11.2025-27.2.2026 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Maija Liiri-Virmiala

Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja

+358 40 704 7000

maija.liiri@millenniumprize.org