SDP:n Eveliina Heinäluoma: Häätöjen kasvu ja asunnottomuuden lisääntyminen kertovat ihmisten hädästä
Suomessa häädöt ovat kasvaneet neljättä vuotta peräkkäin ja samalla asunnottomuuden taustalla näkyvät yhä selvemmin pienituloisuus, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute ja sosiaaliturvan leikkaukset.
Ulosottolaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2024 toimitettiin yli 5 400 häätöä, mikä on 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtaosa häädöistä johtuu maksamattomista vuokrista, ja häädöt koskevat useimmiten yksin asuvia nuoria miehiä. Häädöt aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja ovat myös kalliita.
Ulosottolaitos on vastannut tilanteeseen käynnistämällä häätöjen ennaltaehkäisyn pilottihankkeen Jyväskylässä, Lahdessa ja Vantaalla. Pilotissa on tuotu yhteen sosiaalipalvelut, asumisneuvonta ja vuokranantajat, ja se on osoittanut, että häätöjä voidaan estää tehokkaasti varhaisella tuella ja yhteistyöllä. Pilotin keskeisenä tavoitteena on etsiä ja jakaa hyväksi havaittuja keinoja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi.
Asunnottomuus on ennen kaikkea rakenteellinen ongelma: kohtuuhintaisten asuntojen riittämättömyys, etuusjärjestelmän muutokset ja palvelujen heikko saavutettavuus lisäävät riskiä menettää koti.
– “Asumisen turva on ihmisoikeus. Kun yhä useampi suomalainen menettää kotinsa vuokravelkojen, tukileikkausten tai liian kalliin asumisen vuoksi, ei kyse ole yksilön epäonnistumisesta vaan yhteiskunnan vastuusta”, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (SDP).
Heinäluoman mukaan hallituksen asumistukileikkaukset ja valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon vähentäminen pahentavat tilannetta entisestään. Hän vaatii pitkäjänteistä kansallista ohjelmaa, jossa yhdistetään asumisneuvonta, ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ja kohtuuhintainen asuntorakentaminen.
– “Häätöjen ehkäisy ei ole pelkkää sosiaalipolitiikkaa, vaan taloudellisesti järkevää toimintaa. Yhden häätöprosessin kustannukset voivat nousta yli 20 000 euroon. Nämä rahat pitäisi käyttää siihen, että ihmiset pysyvät kodeissaan.”
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Kuvat
