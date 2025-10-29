Helmareiden MM-karsintalohko arvottu
Suomi kohtaa MM-karsintojen B-liigassa Portugalin, Slovakian ja Latvian.
Karsintalohkot Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen arvottiin tiistaina Sveitsissä.
Helmarit lähti arvontaan toisesta arvontakorista. Ensimmäisestä korista Suomen vastustajaksi arvottiin Portugali, kolmannesta Slovakia ja neljännestä Latvia.
MM-karsinnat, B-liiga, lohko B3
Portugali
Suomi
Slovakia
Latvia
– Kova lohko. Slovakia oli kovin mahdollinen joukkue kolmoskorista ja Portugali toinen ykköskorin kahdesta kovimmasta joukkueesta. Latviaa emme ole kohdanneet koskaan aiemmin naisissa aikuisten tasolla, päävalmentaja Marko Saloranta kommentoi heti Suomen lohkon ratkettua.
B-liigassa jokaisen lohkon kolme parasta etenee MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.
Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.
Helmareiden MM-karsintojen otteluohjelmasta tiedotetaan mahdollisimman pian.
Lue lisää: Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup: How it works, who is in what league? (uefa.com)
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
