Kotkan Prismakeskuksen uudistus on pian valmis – tarjolla entistäkin runsaammat palvelut laajentuneessa liikekeskuksessa

Kotkan Prismakeskus avautuu marraskuussa 2025 entistä ehompana, historiansa viidennen suuren uudistuksen jälkeen. Prismakeskuksen paikalla Sutelassa on tarjottu vähittäiskaupan palveluita jo 52 vuotta, vuodesta 1973 alkaen. Prisma-ketjuun alkuperäinen Sokos Market liittyi vuonna 1988.

Kuluneen vuoden aikana Prismakeskus on kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen, jonka vaikutukset ovat tulleet näkyviin vaiheittain niin kauppakeskuksen sisätiloissa, julkisivussa kuin piha-alueellakin. Lisäksi kulissien takana talotekniikka päivittyi. Kiinteistön pinta-ala kasvoi n. 2300 neliömetrillä ja laajennusosasta uutta liiketilaa saivat kauppakäytävän erikoisliikkeet ja Ravintolamaailma.

- Uusittu Prismakeskus ja sen kattava palvelutarjonta vahvistaa jo entuudestaan vetovoimaista Sutelan aluetta. Hanke on ollut huomattava investointi Kotkan alueen elinvoimaisuuteen. Prismakeskuksessa on nyt entistä runsaampi valikoima päivittäiseen asiointiin tarvittavia palveluita helposti saavutettavissa saman katon alla, toteaa KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Prismakeskukseen avautui uusia palveluita mm. Sokos Emotion, ABC Lataus, Normal sekä Musti ja Mirri

Kauppakäytävän uudistustyöt alkoivat heti vuoden alussa Prisman infopisteen rakentamisella. Info pääsi muuttamaan uuteen tilaansa maaliskuussa, jonka jälkeen muut palvelut saivat vaiheittain uusittuja liiketiloja käyttöönsä.

Ravintolamaailmaan avautui heinäkuun alussa uusi ravintola Kotkan Mestari, jonka ruokalistalta löytyvät niin klassiset leikkeet, grilliherkut kuin konstailematon kotiruoka. Pizza & Buffa, Presso ja Hesburger jatkavat toimintaansa osana ravintolamaailmaa. Laajennusosaan saatiin 150 uutta asiakaspaikkaa.

Elokuussa Prismakeskuksen ja Kotkan alueen kauneuden palvelut vahvistuivat, kun uusi Sokos Emotion ja uudistunut Hiuspalvelu-parturi-kampaamo avautuivat. Viereisistä liiketiloista on nyt saatavilla sekä tuotteet että palvelut kauneuteen ja hyvinvointiin.

Viimeisimpien avaajien joukossa rakennustöiden loppusuoralla ovat Prismakeskuksen uudet tulokkaat 24Pesula, Normal sekä lemmikkitarvikkeiden erikoisliike Musti ja Mirri. Lisäksi lokakuusta lähtien on päästy asioimaan S-Pankin moderneihin asiakaspalvelutiloihin kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Pitkään odotettu sähköautojen ABC-latausasema avautuu tiistaina 4.11. paikoitusalueelle.

Prisman myymälän miljöö ja kalusteet uusittiin – Prisma Kukka avautuu

Prismassa uudistus kävi läpi koko myymälän miljöön ja kalusteet. Kalusteiden vaihto aloitettiin käyttötavaraosastoilta ja toukokuussa siirryttiin elintarvikeosastoille. Kesän aikana vaihdettiin kaikki kylmäkalusteet ja uusittiin ruokatori sekä kassalinja. Kalusteiden ja myymäläilmeen osalta työt valmistuivat elokuussa.

Prisman palveluvalikoima täydentyy vielä avajaisiin 12.11. avautuvalla uudella kukkakaupalla. Prisma Kukka on täyden palvelun kukkakauppa, jossa ammattitaitoinen floristi sitoo kimput ja asetelmat. Kukkakaupan palvelupiste sijaitsee Prisman kukka- ja viherkasviosastolla.

- Uudistusten vuosi on nyt tulossa päätökseen ja on ilo kutsua asiakkaamme juhlimaan ja tutustumaan Prismakeskuksen uusiin palveluihin. Avajaispäiville on valmisteltu monenlaista ohjelmaa ja runsaasti kampanjoita, KSO:n prismajohtaja Jari Klaus kertoo.

Uusittu tekniikka vähentää energiankulutusta

Kotkan Prismakeskuksen uudistushankkeen tärkeänä tavoitteena oli parantaa koko kiinteistön energiatehokkuutta uusimalla sekä kalusteita että talotekniikkaa kuten lämmitys, valaistus ja ilmanvaihto.

Prisman myymälässä vaihdettiin kaikki avoimet kylmäkaapit ja pakastealtaat ovellisiin kalusteisiin. Uudet kalusteet kuluttavat vähemmän sähköä ja niiden lauhdelämpöä voidaan hyödyntää tehokkaammin kiinteistön lämmityksessä. Lauhdelämpöpumppujen lisäksi kaukolämmön rinnalle asennettiin kaksi maalämpöpumppua.

Uudistusten arvioidaan alentavan Prisma Kotkan energiankäyttöä 20 prosenttia vuodessa nykytasosta. Uusien kylmälaitosten myötä Kotkan Prismasta tulee oman toiminnan osalta hiilineutraali toimipaikka. Hiilidioksidipäästöt putoavat nollaan päästöttömän sähkön ja vihreän kaukolämmön ansiosta.

Teknisillä uudistuksilla on vaikutusta myös palvelutasoon. Osastoilla asiointi ja työskentely on miellyttävämpää, kun kylmä ilma ei enää virtaa avokalusteista käytäville. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uudet moottorit ovat käyntiääneltään hiljaisempia ja parantavat ilmanvaihtoa.

Löydät seuraavat myymälät ja palvelut Kotkan Prismakeskuksesta:

Prisma Kotka

Ravintolamaailma (Hesburger, Kotkan Mestari, Pizza & Buffa, Presso)

Emotion

Hiuspalvelu

S-Pankki

ABC (tankkaus, Carwash, Lataus)

24Pesula

Alko

Elisa

Hakamäen apteekki

Kangas Keidas

Kurzt valokuvausliike

Musti ja Mirri

Normal

Silmäasema

Sutelan Kello ja Kulta

Suutari Helin