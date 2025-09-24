Kotkan Prismakeskuksen uudistus on pian valmis – tarjolla entistäkin runsaammat palvelut laajentuneessa liikekeskuksessa
Vuoden 2024 lopussa aloitettu Kotkan Prismakeskuksen uudistushanke valmistuu. Kymen Seudun Osuuskauppa investoi Sutelan alueen vetovoimaa vahvistavaan hankkeeseen kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa euroa. Viimeisetkin palvelut avautuvat ja avajaisia juhlitaan 12.–16.11.2025 tapahtumin ja tarjouksin.
Kotkan Prismakeskus avautuu marraskuussa 2025 entistä ehompana, historiansa viidennen suuren uudistuksen jälkeen. Prismakeskuksen paikalla Sutelassa on tarjottu vähittäiskaupan palveluita jo 52 vuotta, vuodesta 1973 alkaen. Prisma-ketjuun alkuperäinen Sokos Market liittyi vuonna 1988.
Kuluneen vuoden aikana Prismakeskus on kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen, jonka vaikutukset ovat tulleet näkyviin vaiheittain niin kauppakeskuksen sisätiloissa, julkisivussa kuin piha-alueellakin. Lisäksi kulissien takana talotekniikka päivittyi. Kiinteistön pinta-ala kasvoi n. 2300 neliömetrillä ja laajennusosasta uutta liiketilaa saivat kauppakäytävän erikoisliikkeet ja Ravintolamaailma.
- Uusittu Prismakeskus ja sen kattava palvelutarjonta vahvistaa jo entuudestaan vetovoimaista Sutelan aluetta. Hanke on ollut huomattava investointi Kotkan alueen elinvoimaisuuteen. Prismakeskuksessa on nyt entistä runsaampi valikoima päivittäiseen asiointiin tarvittavia palveluita helposti saavutettavissa saman katon alla, toteaa KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.
Prismakeskukseen avautui uusia palveluita mm. Sokos Emotion, ABC Lataus, Normal sekä Musti ja Mirri
Kauppakäytävän uudistustyöt alkoivat heti vuoden alussa Prisman infopisteen rakentamisella. Info pääsi muuttamaan uuteen tilaansa maaliskuussa, jonka jälkeen muut palvelut saivat vaiheittain uusittuja liiketiloja käyttöönsä.
Ravintolamaailmaan avautui heinäkuun alussa uusi ravintola Kotkan Mestari, jonka ruokalistalta löytyvät niin klassiset leikkeet, grilliherkut kuin konstailematon kotiruoka. Pizza & Buffa, Presso ja Hesburger jatkavat toimintaansa osana ravintolamaailmaa. Laajennusosaan saatiin 150 uutta asiakaspaikkaa.
Elokuussa Prismakeskuksen ja Kotkan alueen kauneuden palvelut vahvistuivat, kun uusi Sokos Emotion ja uudistunut Hiuspalvelu-parturi-kampaamo avautuivat. Viereisistä liiketiloista on nyt saatavilla sekä tuotteet että palvelut kauneuteen ja hyvinvointiin.
Viimeisimpien avaajien joukossa rakennustöiden loppusuoralla ovat Prismakeskuksen uudet tulokkaat 24Pesula, Normal sekä lemmikkitarvikkeiden erikoisliike Musti ja Mirri. Lisäksi lokakuusta lähtien on päästy asioimaan S-Pankin moderneihin asiakaspalvelutiloihin kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Pitkään odotettu sähköautojen ABC-latausasema avautuu tiistaina 4.11. paikoitusalueelle.
Prisman myymälän miljöö ja kalusteet uusittiin – Prisma Kukka avautuu
Prismassa uudistus kävi läpi koko myymälän miljöön ja kalusteet. Kalusteiden vaihto aloitettiin käyttötavaraosastoilta ja toukokuussa siirryttiin elintarvikeosastoille. Kesän aikana vaihdettiin kaikki kylmäkalusteet ja uusittiin ruokatori sekä kassalinja. Kalusteiden ja myymäläilmeen osalta työt valmistuivat elokuussa.
Prisman palveluvalikoima täydentyy vielä avajaisiin 12.11. avautuvalla uudella kukkakaupalla. Prisma Kukka on täyden palvelun kukkakauppa, jossa ammattitaitoinen floristi sitoo kimput ja asetelmat. Kukkakaupan palvelupiste sijaitsee Prisman kukka- ja viherkasviosastolla.
- Uudistusten vuosi on nyt tulossa päätökseen ja on ilo kutsua asiakkaamme juhlimaan ja tutustumaan Prismakeskuksen uusiin palveluihin. Avajaispäiville on valmisteltu monenlaista ohjelmaa ja runsaasti kampanjoita, KSO:n prismajohtaja Jari Klaus kertoo.
Uusittu tekniikka vähentää energiankulutusta
Kotkan Prismakeskuksen uudistushankkeen tärkeänä tavoitteena oli parantaa koko kiinteistön energiatehokkuutta uusimalla sekä kalusteita että talotekniikkaa kuten lämmitys, valaistus ja ilmanvaihto.
Prisman myymälässä vaihdettiin kaikki avoimet kylmäkaapit ja pakastealtaat ovellisiin kalusteisiin. Uudet kalusteet kuluttavat vähemmän sähköä ja niiden lauhdelämpöä voidaan hyödyntää tehokkaammin kiinteistön lämmityksessä. Lauhdelämpöpumppujen lisäksi kaukolämmön rinnalle asennettiin kaksi maalämpöpumppua.
Uudistusten arvioidaan alentavan Prisma Kotkan energiankäyttöä 20 prosenttia vuodessa nykytasosta. Uusien kylmälaitosten myötä Kotkan Prismasta tulee oman toiminnan osalta hiilineutraali toimipaikka. Hiilidioksidipäästöt putoavat nollaan päästöttömän sähkön ja vihreän kaukolämmön ansiosta.
Teknisillä uudistuksilla on vaikutusta myös palvelutasoon. Osastoilla asiointi ja työskentely on miellyttävämpää, kun kylmä ilma ei enää virtaa avokalusteista käytäville. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden uudet moottorit ovat käyntiääneltään hiljaisempia ja parantavat ilmanvaihtoa.
Löydät seuraavat myymälät ja palvelut Kotkan Prismakeskuksesta:
-
Prisma Kotka
-
Ravintolamaailma (Hesburger, Kotkan Mestari, Pizza & Buffa, Presso)
-
Emotion
-
Hiuspalvelu
-
S-Pankki
-
ABC (tankkaus, Carwash, Lataus)
-
24Pesula
-
Alko
-
Elisa
-
Hakamäen apteekki
-
Kangas Keidas
-
Kurzt valokuvausliike
-
Musti ja Mirri
-
Normal
-
Silmäasema
-
Sutelan Kello ja Kulta
-
Suutari Helin
-
Veikkaus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HyytiäKaupallinen johtajaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624013ari.hyytia@sok.fi
Jari KlausPrismajohtaja, Prisma KotkaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107635203jari.klaus@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymen Seudun Osuuskauppa
Kymenlaakson kasvaneet matkailijamäärät luovat uskoa matkailu- ja ravitsemispalveluiden tulevaisuuteen – hotelliyöpymiset kasvussa koko maakunnan alueella24.9.2025 12:02:09 EEST | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskaupan tammi-elokuun liikevaihto oli 342,8 milj. euroa, jossa kasvua oli + 0,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-elokuun operatiivinen tulos oli 14,2 milj. euroa (edv. 13,3 milj. euroa). Asiakasomistajuus puhuttelee edelleen - jäsenmäärä kasvoi tammi-elokuussa 670 uudella jäsenellä, joista suurin ikäryhmä on alle 24-vuotiaita. Kokonaisjäsenmäärä oli 90 787.
Laura Koistinen Kymen Seudun Osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi17.9.2025 12:07:34 EEST | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvosto on valinnut KTM, EMBA Laura Koistisen KSO:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Länsi- ja Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla toimivan Osuuskauppa Varuboden-Oslan (VBO) toimialajohtajan paikalta. Koistisella on yhteensä 20 vuoden monipuolinen kokemus S-ryhmän eri tehtävistä niin SOK:lla kuin alueosuuskaupassa. SOK:lla hän on toiminut niin SOK Taloudessa kuin Marketkaupan ketjuohjauksessa sekä alueosuuskauppa VBO:lla talousjohtajana sekä toimialajohtajana. Laura Koistinen aloittaa KSO:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana maaliskuun 2026 alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen luopuu tehtävästään aiemmin sovitun mukaisesti. - Keväällä aloitettu KSO:n toimitusjohtajahaku herätti laajaa kiinnostusta ja tasokkaita hakijoita oli runsaasti. Lauran vahva liiketoiminta- ja talousosaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun ja ihmisten johtamiseen täydennettynä energisellä asenteella vakuut
Kotkan Prismakeskuksen uudistus etenee – Prisman myymälä valmistuu ja uusi Sokos Emotion avautuu14.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Elokuun puolivälissä Kotkan Prisman viimeiset suuret uudistukset ovat takana päin, kun Ruokatori ja kassalinja valmistuvat. Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotionin uusin myymälä avautuu 22.8.2025. Koko Prismakeskuksen avajaisia vietetään loppuvuoden aikana.
Kymen Seudun Osuuskauppa uudistaa autonpesupalvelut ja polttonestemyynnin Kouvolan Prismakeskuksella29.7.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Rakennustyöt paikoitusalueella alkavat heinäkuun viimeisellä viikolla. Uusi autopesula ja polttonestemyynnin mittarikenttä valmistuvat joulukuussa. Huoltoa lukuun ottamatta liikenneaseman palvelut ovat käytössä normaalisti muutostöiden ajan.
Tervetuloa kotisatamaan – Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuoneen uudistus on valmis!16.7.2025 11:23:50 EEST | Tiedote
Puolitoista vuotta sitten alkanut laajennus- ja uudistushanke on saatu päätökseen ja kaikki uuden hotellisiiven huoneet ovat nyt varattavissa. Laajennus nostaa Seurahuoneen majoituskapasiteetin 218 huoneeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme