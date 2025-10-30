Vuoden 2025 laajentumispaketti: tärkeät kumppanit ovat edistyneet EU-jäsenyyden valmistelussa

Kuten tähänkin asti, EU:hun liittyminen riippuu kunkin ehdokasmaan ansioista. Montenegro, Albania, Ukraina, Moldovan tasavalta, Serbia, Pohjois-Makedonia, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Turkki ja Georgia etenevät EU-jäsenyyden valmistelussa omaa tahtiaan. Jäsenyyden toteutumisen aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti ne toteuttavat EU:n edellyttämiä uudistuksia, jotka koskevat erityisesti demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia.

Arvioiden lisäksi laajentumispaketti sisältää suosituksia ja ohjeita näiden uudistusten tärkeysjärjestyksestä, jota noudattamalla kumppanit voivat edetä kohti EU-jäsenyyttä. Komissio jatkaa ehdokasmaiden tukemista uudistusten toteuttamisessa. Ehdokasmaiden asteittainen lähentyminen sisämarkkinoille vahvistaa niiden yhteyttä unioniin jo ennen jäsenyyttä. Laajentuminen on komission tämän toimikauden selkeä politiikkatavoite, ja komissio pyrkii varmistamaan, että sekä jäseniksi pyrkivät maat että EU ovat valmiina siihen. Komissio antaa lähiaikoina tiedonannon laajentumista edeltävistä uudistuksista ja politiikkojen uudelleentarkastelusta.

Lisätietoa ja komission suositukset hakijamaille laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2584