Jatkeen urakoima Pääpostitalon peruskorjaus on valmis – tilat uudistettiin modernin työelämän tarpeisiin
Helsingin paraatipaikalla sijaitsevan ikonisen Postitalon laaja peruskorjaus on valmistunut. Saneerauksessa on kunnioitettu vuonna 1938 rakennetun Postitalon alkuperäistä henkeä, mutta tiloja on uudistettu vastaamaan paremmin nykyaikaisen toimistotyön vaatimuksiin.
Postitalon peruskorjaus valmistui ja uudistetut tilat avautuivat vuokralaisten käyttöön loka-marraskuun vaihteessa 2025. Kunnostettavaa sisätilaa on ollut yhteensä yli 7 200 m². Uusittujen tilojen arkkitehtuurissa on kunnioitettu vahvasti alkuperäistä ilmettä, mutta tiloista on tehty avarammat ja muuntojoustavammat tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.
Jatke Toimitilat Oy:n Ilmariselle toteuttama saneerausurakka on pitänyt sisällään eteläsiiven sisätilojen peruskorjauksen sekä julkisivun ja ikkunoiden uusimisen. Länsi- ja itäsiipeen on uusittu yläpohja- sekä vesikattorakenteet ja tehty iv-konehuoneiden laajennus. Kellarikerrokseen on myös tehty massiivisia sähkötöitä, kun kiinteistön sähkön pääjakelujärjestelmä on vaihdettu uuteen. Ainoastaan talon keskisiipi jätettiin saneerauksessa ennalleen.
Hanke käynnistyi vuoden 2023 lokakuussa ja rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2024. Työt sujuivat läpi urakan suunnitellusti ja kaikki työvaiheet valmistuivat aikataulussaan.
”Käytössä olevan kiinteistön korjaaminen vilkkaassa Helsingin keskustassa on vaatinut yhteistä tahtotilaa, ja sen edellytys on ollut loistava yhteistyö Ilmarisen, suunnittelijoiden, käyttäjien ja viranomaisten kanssa koko projektin ajan. Lopputuloksen korkealuokkainen viimeistely osoittaa, että Jatkeella on kyvykkyyttä toteuttaa hyvin vaativia peruskorjauksia”, kommentoi Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Reima Liikamaa.
Vastuullista uudistamista historiaa kunnioittaen
Peruskorjaus on toteutettu vahvasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Purkamisen uusiokäytön prosessit ovat olleet poikkeuksellisen edistyksellisiä ja remontin kierrätysaste on kivunnut yli 85 prosenttiin. Muun muassa kaikki vanhat ikkunat ja vesikattojen kuparit kierrätettiin uusiokäyttöön saneerauksen aikana.
Pääpostitalo on Helsingissä historiallinen maamerkki ja yksi Suomen tunnetuimmista rakennuksista. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän ja vahvasti suojellun Postitalon peruskorjausta on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan kanssa. Rakennuksella on suojelumerkintä SR1, eli se kuuluu vaativimpaan suojeluluokkaan, mitä Suomessa on.
Uudistuksen myötä rakennus palaa takaisin nimensä veroiseksi ja alkuperäisille juurilleen, kun Postin pääkonttori ja sen 600 henkilökunnan jäsentä siirtyy takaisin vanhaan toimipisteeseensä. Muita vuokralaisia uusituissa tiloissa tulevat olevaan muun muassa kirjakauppa Sivullinen sekä ohjelmistoyritys Smartly.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reima LiikamaayksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 842 8368reima.liikamaa@jatke.fi
Kuvat
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Espoon Sepänkallioon valmistui historiallisen suuri asuntohanke TA-Yhtiöille – rakentajana Jatke31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Jatke Uusimaa on urakoinut TA-Yhtiöille merkittävän suuren asuntokokonaisuuden Espoon Sepänkallioon. Kyseessä on sekä Jatkeelle että TA-Yhtiöille suurin yksittäinen asuntohanke tähän mennessä.
Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke20.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke17.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Jatke rakentaa Tuusulaan Rykmentinportin yritysalueelle uuden tuotantolaitoksen9.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Rykmentinportinkadulle Tuusulaan nousee Logicentersin rakennuttama uusi tuotanto- ja logistiikkarakennus. Tiloihin muuttaa yksi Tuusulan merkittävimmistä työnantajista, hammaskuvantamislaitteita valmistava DEXIS.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme