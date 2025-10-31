Jatkeen urakoima Pääpostitalon peruskorjaus on valmis – tilat uudistettiin modernin työelämän tarpeisiin

Postitalon peruskorjaus valmistui ja uudistetut tilat avautuivat vuokralaisten käyttöön loka-marraskuun vaihteessa 2025. Kunnostettavaa sisätilaa on ollut yhteensä yli 7 200 m². Uusittujen tilojen arkkitehtuurissa on kunnioitettu vahvasti alkuperäistä ilmettä, mutta tiloista on tehty avarammat ja muuntojoustavammat tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.



Jatke Toimitilat Oy:n Ilmariselle toteuttama saneerausurakka on pitänyt sisällään eteläsiiven sisätilojen peruskorjauksen sekä julkisivun ja ikkunoiden uusimisen. Länsi- ja itäsiipeen on uusittu yläpohja- sekä vesikattorakenteet ja tehty iv-konehuoneiden laajennus. Kellarikerrokseen on myös tehty massiivisia sähkötöitä, kun kiinteistön sähkön pääjakelujärjestelmä on vaihdettu uuteen. Ainoastaan talon keskisiipi jätettiin saneerauksessa ennalleen.



Hanke käynnistyi vuoden 2023 lokakuussa ja rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2024. Työt sujuivat läpi urakan suunnitellusti ja kaikki työvaiheet valmistuivat aikataulussaan.



”Käytössä olevan kiinteistön korjaaminen vilkkaassa Helsingin keskustassa on vaatinut yhteistä tahtotilaa, ja sen edellytys on ollut loistava yhteistyö Ilmarisen, suunnittelijoiden, käyttäjien ja viranomaisten kanssa koko projektin ajan. Lopputuloksen korkealuokkainen viimeistely osoittaa, että Jatkeella on kyvykkyyttä toteuttaa hyvin vaativia peruskorjauksia”, kommentoi Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Reima Liikamaa.



Vastuullista uudistamista historiaa kunnioittaen



Peruskorjaus on toteutettu vahvasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Purkamisen uusiokäytön prosessit ovat olleet poikkeuksellisen edistyksellisiä ja remontin kierrätysaste on kivunnut yli 85 prosenttiin. Muun muassa kaikki vanhat ikkunat ja vesikattojen kuparit kierrätettiin uusiokäyttöön saneerauksen aikana.



Pääpostitalo on Helsingissä historiallinen maamerkki ja yksi Suomen tunnetuimmista rakennuksista. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän ja vahvasti suojellun Postitalon peruskorjausta on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan kanssa. Rakennuksella on suojelumerkintä SR1, eli se kuuluu vaativimpaan suojeluluokkaan, mitä Suomessa on.



Uudistuksen myötä rakennus palaa takaisin nimensä veroiseksi ja alkuperäisille juurilleen, kun Postin pääkonttori ja sen 600 henkilökunnan jäsentä siirtyy takaisin vanhaan toimipisteeseensä. Muita vuokralaisia uusituissa tiloissa tulevat olevaan muun muassa kirjakauppa Sivullinen sekä ohjelmistoyritys Smartly.