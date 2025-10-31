Frans & Chérie uudistui – rovaniemeläisille oma pala Ranskaa

Klassikoita rankalaiseen ja lappilaiseen tapaan

Frans & Chérien menussa yhdistyvät herkulliset ranskalaiset klassikko annokset, kuten maksa, bouillabaisse ja laadukkaat pihvit. Koska ravintola sijaitsee Lapin pääkaupungissa, Rovaniemellä, listalta löytyy myös paikallisia herkkuja. Kunnianosoituksena lappilaisille raaka-aineille ja makumaailmalle Frans & Chérie tarjoilee Lappilistan, jolta löytyy poroa kahdessa muodossa sekä perinteinen lohikeitto.

– Frans & Chérien asiakaskunta koostuu Original Sokos Hotel Vaakunan työmatkustajista ja kansainvälisistä vieraista. Ravintola on myös paikallisten suosiossa ja on ollut ilo huomata, että ravintolan uudistuksesta johtuneen viiden viikon tauon aikana meitä on kaivattu. Rovaniemeläisten lisäksi hotellivieraat ovat löytäneet ravintolassa järjestettävät pienet tapahtumat. Meillä on nautittu esimerkiksi samppanja- ja viski-tastingeistä, viini- ja maalausilloista, tietovisoista sekä eri teemoilla järjestetyistä kranssityöpajoista, sanoo ravintolapäällikkö Minna Rossinen.

Uusi miljöö ja suunnittelun taika

Ravintolan asiakastilat on uudistettu kokonaan, ja keittiön puolella on tehty teknisiä parannuksia sekä pieniä uudistuksia. Sisustuksen on suunnitellut oululainen Yo Zen Arkkitehtien Kate Salminen.

– Suunnittelussa lähdimme ajatuksesta, että astuessaan ravintolaan asiakas tempautuu hetkeksi keskelle ranskalaista brasserieta ja ravintola tarjoaa kokonaisvaltaisen aistielämyksen. Sisustuksessa pyrimme yhdistämään hienostuneisuuden ja tyylikkään eleganssin mutkattomaan rentouteen. Vahvat sävyt, laadukkaat materiaalit ja lämmin valaistus kullanhohtoisine kimalluksineen luovat miellyttävän ympäristön kohtaamisille. Pinnoissa on käytetty marmoria, metallikehyksissä artesaanilasia ja myös näihin on yhdistetty syviä värejä. Tämän ravintolan suunnittelu oli tehtävänä erityisen inspiroiva, sillä saimme vapaasti innovoida ja tulkita ranskalaisen ravintolan erityispiirteitä, tuoden ne osaksi rovaniemeläistä miljöötä, Kate Salminen kertoo.

– Ravintolan visuaalinen uudistus on niin kokonaisvaltainen, että on hankala uskoa olevamme yhä samassa tilassa. Tunnelmalliset värivalinnat, luksusta henkivät materiaalit ja moderni muotokieli yllättävät varmasti asiakkaamme positiivisesti. Upea sisustus, herkulliset maut ja asiantunteva, mutta rento palvelu muodostavat täydellisen kokonaisuuden. Ravintola on itsessään kuin ranskalainen lady ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, iloitsee toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Uudistuksen yhteydessä paljastui myös pala historiaa, sillä seinien levytyksiä purettaessa alta löytyi vanhoja logomaalauksia ajan jaksolta, jolloin ruokaravintolan yhteydessä toimi Public Corner -niminen pub.

Frans & Cherien tiimi koostu noin kahdestakymmenestä alan ammattialaisesta. Ravintola on tunnettu hyvästä palvelusta. Rovaniemen yksikkö on ketjunsa parhaimmistoa asiakastyytyväisyydessä.

Rakennusurakan toteutti Ouratek, sähköurakan Rovaniemen sähköpalvelu ja sisustusurakan Palokan Puutuote.