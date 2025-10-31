Frans & Chérie uudistui – rovaniemeläisille oma pala Ranskaa
Frans & Chérie -ravintola Rovaniemen sydämessä on kokenut täydellisen uudistuksen. Ravintola on toiminut nykyisessä osoitteessa Original Sokos Hotel Rovaniemen Vaakunan yhteydessä jo vuodesta 1992 lähtien ensin Fransmannina ja viimeiset yhdeksän vuotta Frans & Chérienä. Kauan odotettu uudistus on valmis ja ravintola on saanut täysin uuden upean ilmeen.
Klassikoita rankalaiseen ja lappilaiseen tapaan
Frans & Chérien menussa yhdistyvät herkulliset ranskalaiset klassikko annokset, kuten maksa, bouillabaisse ja laadukkaat pihvit. Koska ravintola sijaitsee Lapin pääkaupungissa, Rovaniemellä, listalta löytyy myös paikallisia herkkuja. Kunnianosoituksena lappilaisille raaka-aineille ja makumaailmalle Frans & Chérie tarjoilee Lappilistan, jolta löytyy poroa kahdessa muodossa sekä perinteinen lohikeitto.
– Frans & Chérien asiakaskunta koostuu Original Sokos Hotel Vaakunan työmatkustajista ja kansainvälisistä vieraista. Ravintola on myös paikallisten suosiossa ja on ollut ilo huomata, että ravintolan uudistuksesta johtuneen viiden viikon tauon aikana meitä on kaivattu. Rovaniemeläisten lisäksi hotellivieraat ovat löytäneet ravintolassa järjestettävät pienet tapahtumat. Meillä on nautittu esimerkiksi samppanja- ja viski-tastingeistä, viini- ja maalausilloista, tietovisoista sekä eri teemoilla järjestetyistä kranssityöpajoista, sanoo ravintolapäällikkö Minna Rossinen.
Uusi miljöö ja suunnittelun taika
Ravintolan asiakastilat on uudistettu kokonaan, ja keittiön puolella on tehty teknisiä parannuksia sekä pieniä uudistuksia. Sisustuksen on suunnitellut oululainen Yo Zen Arkkitehtien Kate Salminen.
– Suunnittelussa lähdimme ajatuksesta, että astuessaan ravintolaan asiakas tempautuu hetkeksi keskelle ranskalaista brasserieta ja ravintola tarjoaa kokonaisvaltaisen aistielämyksen. Sisustuksessa pyrimme yhdistämään hienostuneisuuden ja tyylikkään eleganssin mutkattomaan rentouteen. Vahvat sävyt, laadukkaat materiaalit ja lämmin valaistus kullanhohtoisine kimalluksineen luovat miellyttävän ympäristön kohtaamisille. Pinnoissa on käytetty marmoria, metallikehyksissä artesaanilasia ja myös näihin on yhdistetty syviä värejä. Tämän ravintolan suunnittelu oli tehtävänä erityisen inspiroiva, sillä saimme vapaasti innovoida ja tulkita ranskalaisen ravintolan erityispiirteitä, tuoden ne osaksi rovaniemeläistä miljöötä, Kate Salminen kertoo.
– Ravintolan visuaalinen uudistus on niin kokonaisvaltainen, että on hankala uskoa olevamme yhä samassa tilassa. Tunnelmalliset värivalinnat, luksusta henkivät materiaalit ja moderni muotokieli yllättävät varmasti asiakkaamme positiivisesti. Upea sisustus, herkulliset maut ja asiantunteva, mutta rento palvelu muodostavat täydellisen kokonaisuuden. Ravintola on itsessään kuin ranskalainen lady ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, iloitsee toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.
Uudistuksen yhteydessä paljastui myös pala historiaa, sillä seinien levytyksiä purettaessa alta löytyi vanhoja logomaalauksia ajan jaksolta, jolloin ruokaravintolan yhteydessä toimi Public Corner -niminen pub.
Frans & Cherien tiimi koostu noin kahdestakymmenestä alan ammattialaisesta. Ravintola on tunnettu hyvästä palvelusta. Rovaniemen yksikkö on ketjunsa parhaimmistoa asiakastyytyväisyydessä.
Rakennusurakan toteutti Ouratek, sähköurakan Rovaniemen sähköpalvelu ja sisustusurakan Palokan Puutuote.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla Peltoniemitoimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemis-, erikoistavara- ja ABC-liikennekauppaPuh:+358 500 516 855ulla.peltoniemi@sok.fi
Tiina MäättähotellinjohtajaOriginal Sokos Hotel Vaakuna, RovaniemiPuh:+358 44 788 5830tiina.maatta@sok.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
