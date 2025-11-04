SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus runnoo potkulain läpi – työntekijät maksavat hinnan
Eduskunnassa käsitellään tänään hallituksen esitystä HE 158/2025 eli potkulakia, jolla työntekijän irtisanomissuojaa heikennetään ja epävarmuutta lisätään työelämässä. Hallitus jatkaa jääräpäisesti ideologista linjaansa, vaikka työllisyys sakkaa ja luottamus työmarkkinoihin murenee, sanoo SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen.
Hallitus esittää, että työntekijän henkilöön liittyvä irtisanominen voisi jatkossa perustua pelkkään asialliseen syyhyn, ei enää asialliseen ja painavaan syyhyn, kuten tähän asti.
– Kun työllisyys sakkaa, hallitus reagoi antamalla esityksen, jolla ei ole minkäänlaisia työllisyyttä edistäviä vaikutuksia, mistään arvioinneista ei voida vetää johtopäätöksiä, että tämä parantaisi Suomen työllisyystilannetta. Hallituksen tavoitteena on vain madaltaa irtisanomiskynnystä. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa vaan ideologista heikennyspolitiikkaa, korostaa Rantanen.
Oikeuskanslerinvirasto on huomauttanut esityksen perusoikeusongelmista. Perustuslain mukaan ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin perustuvaa syytä, mutta nyt hallitus jättää irtisanomiskynnyksen tason tarkoituksella epäselväksi.
– Ministeri Marttinen myöntää itse, ettei kukaan tiedä, mille tasolle irtisanomiskynnys lopulta asettuu, ja että uusi oikeuskäytäntö muodostuu vuosien päästä. Silti hallitus runnoo lakia läpi ja jättää työntekijät epävarmuuden armoille. Miten on mahdollista, että työntekijät joutuvat vuosiksi epämääräisten irtisanomisperusteiden armoille, eihän tällaiseen voi kukaan varautua saatikka ennakoida, Rantanen hämmästelee.
Samalla hallitus kaventaa työnantajan velvollisuutta tarjota muuta työtä ennen irtisanomista.
– Hallitus poistaa uudelleensijoitusvelvoitteen ja sysää riskit yksin työntekijän harteille. Ihmiset tarvitsevat työhön turvaa ja ennakointia, eivät pelkoa, että työsuhde katkeaa pienimmästäkin syystä, Rantanen painottaa.
Rantasen mukaan potkulain seuraukset ulottuvat pitkälle työpaikan oven ulkopuolelle, ihmisten toimeentuloon ja arjen varmuuteen.
– Kukaan ei käytännössä tiedä, miten työttömyysturvalain mukaista ’’moitittavaa menettelyä’’ arvioidaan. Hallitus luo mallin, jossa ihminen voidaan ensin irtisanoa kevyemmin perustein ja sen jälkeen rangaista vielä karensseilla työttömyysturvassa ja toimeentulotuessa. Samalla hallitus on heikentämässä viimesijaista toimeentulotukea. Tämä on kohtuutonta politiikkaa, Rantanen linjaa.
Suomi ei tarvitse pelkoa vaan luottamusta, eikä potkuja vaan työpaikkoja.
– Työpaikkoja ei synny potkuilla. Työllisyys kasvaa, kun työelämässä on vakautta, luottamusta ja reiluutta. Nyt hallitus pelaa vain työnantajien puolella ja potkii työntekijöitä päähän, Rantanen kiteyttää.
