Timo Furuholm: Potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan siitä, että hallitus tuo eduskuntaan jälleen kerran esityksen, joka ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tällä kertaa kyse on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta – toisin sanoen työsuhdeturvan purkamisesta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
– Ja taas mennään! Moni tavallinen suomalainen työntekijä varmasti miettii, mitä pahaa on tullut tehneeksi, kun keppiä sataa hallitukselta kerta toisensa jälkeen. Erityisesti tätä pohtivat ne, jotka luottivat perussuomalaisiin – heihin, jotka lupasivat puolustaa työntekijää, mutta tekevät nyt aivan päinvastoin, Furuholm sanoo.
– Kun irtisanomiseen riittää jatkossa pelkkä asiallinen syy ilman vaadetta painavasta syystä, madaltuu irtisanomissuoja – eikä kukaan tiedä tarkalleen, kuinka alas.
Hallitus perustelee esitystä työllisyyden parantamisella. Mutta omassa esitysluonnoksessaan se itsekin myöntää, ettei työllisyysvaikutuksia ole pystytty luotettavasti arvioimaan. Samaan aikaan työttömyys kasvaa, ja yhä useampi suomalainen putoaa leikatun työttömyys- ja sosiaaliturvan varaan.
– Tavalliselle työntekijälle viesti on selvä: työsi voit menettää entistä helpommin – ja jos jäät työttömäksi, tukea saat entistä vähemmän. Hallituksen ”työn linja” näyttäytyy työntekijälle lähinnä epävarmuutena ja turvattomuutena, Furuholm painottaa.
Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen irtisanomissuoja ei ole poikkeuksellisen vahva. OECD:n mukaan Suomi on Euroopan keskitasoa.
– Silti hallitus näyttää uskovan, että kilpailukyky paranee työntekijöiden turvaa purkamalla, ammattiliittoja kurittamalla ja sitä kautta duunarin palkkoja polkemalla, Furuhol toteaa.
Furuholmin mukaan todellisuudessa kilpailukyky vahvistuu panostamalla koulutukseen, innovaatioihin, terveyteen ja luottamukseen - sekä työelämässä että laajemmin yhteiskunnassa.
– Työelämä tarvitsee vakautta, ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Jos pienten yritysten rekrytointia halutaan parantaa, niin ei sitä tarvitse tehdä työntekijöitä kampittamalla, vaan yrityksiä tukemalla.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Mai Kivelä: Hallitus vie Suomea väärään suuntaan Agenda 2030 -tavoitteiden osalta4.11.2025 13:48:43 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan hallitus vie Suomea väärään suuntaan köyhyyden poistamisen ja ilmasto- ja ympäristökestävyyden saavuttamisessa eli YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteissa. Kivelä pitää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eduskunnassa tänään.
Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki vie suomalaista työelämää täysin väärään suuntaan4.11.2025 12:12:47 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo irtisanomissuojan heikentämisen vievän suomalaisen työelämän kehitystä väärään suuntaan. Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun niin sanotusta potkulaista, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
Laura Meriluoto: Potkulaki johtaa syrjinnän lisääntymiseen työelämässä4.11.2025 10:42:49 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto varoittaa irtisanomissuojan heikentämisen johtavan syrjinnän lisääntymiseen työelämässä. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
Pia Lohikoski: Oikeusministeri sai tärkeän muistutuksen29.10.2025 09:57:19 EET | Tiedote
Oikeuskansleri Janne Salminen antoi tiistaina ratkaisun useisiin kanteluihin, joissa moitittiin oikeusministeri Leena Meren kommentteja eduskunnan hyväksymästä eheytyshoitojen kieltoa koskevasta kansalaisaloitteesta. Eduskunnan selkeästä kannasta huolimatta Meri torjui mediassa asian edistämisen tällä vaalikaudella. Itsekin oikeuskanslerille kannellut vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää oikeuskanslerin huomioita tärkeänä muistutuksena kansalaisaloitteiden merkityksestä, eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä ja hallituksen roolista.
Veronika Honkasalo: Ministeri Juuso halveksuu demokratiaa ja pitää ihmisiä tyhminä27.10.2025 13:55:32 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson toiminta paljastaa karulla tavalla perussuomalaisten halveksuvan suhtautumisen demokratiaan, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme