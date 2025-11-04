Timo Furuholm: Potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa

– Ja taas mennään! Moni tavallinen suomalainen työntekijä varmasti miettii, mitä pahaa on tullut tehneeksi, kun keppiä sataa hallitukselta kerta toisensa jälkeen. Erityisesti tätä pohtivat ne, jotka luottivat perussuomalaisiin – heihin, jotka lupasivat puolustaa työntekijää, mutta tekevät nyt aivan päinvastoin, Furuholm sanoo.

– Kun irtisanomiseen riittää jatkossa pelkkä asiallinen syy ilman vaadetta painavasta syystä, madaltuu irtisanomissuoja – eikä kukaan tiedä tarkalleen, kuinka alas.

Hallitus perustelee esitystä työllisyyden parantamisella. Mutta omassa esitysluonnoksessaan se itsekin myöntää, ettei työllisyysvaikutuksia ole pystytty luotettavasti arvioimaan. Samaan aikaan työttömyys kasvaa, ja yhä useampi suomalainen putoaa leikatun työttömyys- ja sosiaaliturvan varaan.

– Tavalliselle työntekijälle viesti on selvä: työsi voit menettää entistä helpommin – ja jos jäät työttömäksi, tukea saat entistä vähemmän. Hallituksen ”työn linja” näyttäytyy työntekijälle lähinnä epävarmuutena ja turvattomuutena, Furuholm painottaa.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen irtisanomissuoja ei ole poikkeuksellisen vahva. OECD:n mukaan Suomi on Euroopan keskitasoa.

– Silti hallitus näyttää uskovan, että kilpailukyky paranee työntekijöiden turvaa purkamalla, ammattiliittoja kurittamalla ja sitä kautta duunarin palkkoja polkemalla, Furuhol toteaa.

Furuholmin mukaan todellisuudessa kilpailukyky vahvistuu panostamalla koulutukseen, innovaatioihin, terveyteen ja luottamukseen - sekä työelämässä että laajemmin yhteiskunnassa.

– Työelämä tarvitsee vakautta, ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Jos pienten yritysten rekrytointia halutaan parantaa, niin ei sitä tarvitse tehdä työntekijöitä kampittamalla, vaan yrityksiä tukemalla.