Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa

4.11.2025 14:13:25 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan siitä, että hallitus tuo eduskuntaan jälleen kerran esityksen, joka ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tällä kertaa kyse on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta – toisin sanoen työsuhdeturvan purkamisesta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

– Ja taas mennään! Moni tavallinen suomalainen työntekijä varmasti miettii, mitä pahaa on tullut tehneeksi, kun keppiä sataa hallitukselta kerta toisensa jälkeen. Erityisesti tätä pohtivat ne, jotka luottivat perussuomalaisiin – heihin, jotka lupasivat puolustaa työntekijää, mutta tekevät nyt aivan päinvastoin, Furuholm sanoo.

– Kun irtisanomiseen riittää jatkossa pelkkä asiallinen syy ilman vaadetta painavasta syystä, madaltuu irtisanomissuoja – eikä kukaan tiedä tarkalleen, kuinka alas.

Hallitus perustelee esitystä työllisyyden parantamisella. Mutta omassa esitysluonnoksessaan se itsekin myöntää, ettei työllisyysvaikutuksia ole pystytty luotettavasti arvioimaan. Samaan aikaan työttömyys kasvaa, ja yhä useampi suomalainen putoaa leikatun työttömyys- ja sosiaaliturvan varaan.

– Tavalliselle työntekijälle viesti on selvä: työsi voit menettää entistä helpommin – ja jos jäät työttömäksi, tukea saat entistä vähemmän. Hallituksen ”työn linja” näyttäytyy työntekijälle lähinnä epävarmuutena ja turvattomuutena, Furuholm painottaa.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen irtisanomissuoja ei ole poikkeuksellisen vahva. OECD:n mukaan Suomi on Euroopan keskitasoa.

–  Silti hallitus näyttää uskovan, että kilpailukyky paranee työntekijöiden turvaa purkamalla, ammattiliittoja kurittamalla ja sitä kautta duunarin palkkoja polkemalla, Furuhol toteaa.

Furuholmin mukaan todellisuudessa kilpailukyky vahvistuu panostamalla koulutukseen, innovaatioihin, terveyteen ja luottamukseen - sekä työelämässä että laajemmin yhteiskunnassa.

– Työelämä tarvitsee vakautta, ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Jos pienten yritysten rekrytointia halutaan parantaa, niin ei sitä tarvitse tehdä työntekijöitä kampittamalla, vaan yrityksiä tukemalla. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Oikeusministeri sai tärkeän muistutuksen29.10.2025 09:57:19 EET | Tiedote

Oikeuskansleri Janne Salminen antoi tiistaina ratkaisun useisiin kanteluihin, joissa moitittiin oikeusministeri Leena Meren kommentteja eduskunnan hyväksymästä eheytyshoitojen kieltoa koskevasta kansalaisaloitteesta. Eduskunnan selkeästä kannasta huolimatta Meri torjui mediassa asian edistämisen tällä vaalikaudella. Itsekin oikeuskanslerille kannellut vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää oikeuskanslerin huomioita tärkeänä muistutuksena kansalaisaloitteiden merkityksestä, eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä ja hallituksen roolista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye