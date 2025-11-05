Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanja kutsuu perheet tutustumaan maksutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. suuri joukko helsinkiläisiä lastenkulttuuritoimijoita avaa ovensa lapsille ja perheille. Helsingin kaupungin koolle kutsuman Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanjan tarkoituksena on tehdä lastenkulttuuria tunnetummaksi ja edistää lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin.
Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanjapäivänä torstaina 20. marraskuuta kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan maksutta erilaisiin lastenkulttuuriharrastuksiin ja -toimijoihin ympäri Helsinkiä. Kaikkiaan mukana on lähes 40 lastenkulttuurin parissa työskentelevää tahoa.
Päivän aikana voi esimerkiksi testailla erilaisia sirkuslajeja Linnanmäen sirkuskoulun johdolla Tapanilassa, osallistua minifiguurien mielenilmaukseen Munkkivuoren nuorisotalo Kameleontissa, kokeilla pimiötyöskentelyä Suomen valokuvataiteen museossa Ruoholahdessa ja kurkistaa kulissien taakse Helsingin Teatterikoulussa Itäkeskuksessa. Luvassa on myös muun muassa soitinkokeiluja, avoimia kuoroharjoituksia, työpajoja ja valotaidetta.
Taide- ja kulttuuriharrastukset tutummiksi
Kampanjan tavoitteena on tehdä lastenkulttuuria tunnetummaksi ja edistää lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Helsingissä on yhä merkittävä joukko lapsia ja nuoria, joita taide- ja kulttuuriharrastukset eivät tavoita.
– Taide- ja kulttuuriharrastukset eivät ole vieläkään niin tunnettuja kuin esimerkiksi liikuntaharrastukset. Haluamme näyttää, miten monenlaisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parista löytyy, ja miten matalalla kynnyksellä niihin voi osallistua. Useinkaan se ei vaadi edes yhteistä kieltä. Toivon, että kampanjan löytäisivät etenkin sellaiset perheet, jotka eivät välttämättä edes ajattele, että taide ja kulttuuri voisivat kiinnostaa heitä, sanoo Pirjetta Mulari, Annantalon johtaja ja Helsingin lastenkulttuuripäällikkö.
Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti monenlaisia hyötyjä. Kaupungin kulttuuripalveluiden ydintehtäviin kuuluu huolehtia, että jokaisella helsinkiläisellä on yhteys taiteeseen ja kulttuuriin läpi elämän.
– Taiteella ja kulttuurilla voi olla iso merkitys elämään, jos niiden pariin vain löytää. Ne voivat tarjota lapselle ja perheelle aivan uusia ulottuvuuksia. Tämänhetkinen maailma on monella tapaa hyvin haastava, ja jostakin taidelajista voi saada uudenlaisen tavan jäsennellä sitä, Mulari sanoo.
”Lastenkulttuuritoimijat ovat ymmärtäneet yhdessä tekemisen arvon”
Idea yhteisestä avoimien ovien päivästä syntyi Helsingin lastenkulttuuritoimijoiden verkostotapaamisissa, joita Mulari Helsingin lastenkulttuuripäällikkönä vetää. Helsinki on kampanjan koollekutsuja, mikä on sen toiminnan ydintä: toimia taiteen ja kulttuurin mahdollistajana ja yhteen kutsujana Helsingissä. Uuden kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki myös panostaa kuluvalla nelivuotiskaudella erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Helsingissä.
– Kaupungin tehtävänä on muun muassa lisätä lastenkulttuurin näkyvyyttä ja saavutettavuutta Helsingissä, johon tämäkin kampanja tähtää.
– Taide- ja kulttuurikentällä eletään haastavia aikoja muun muassa mittavien leikkausten myötä, mutta uskon, että sen voi kääntää myös yhdistäväksi tekijäksi. Olen todella iloinen siitä, että Helsingin lastenkulttuuritoimijat ovat ymmärtäneet yhdessä tekemisen arvon, Mulari kiittää.
Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanja järjestetään osana kansallista Lapsen oikeuksien viikkoa 17.–23.11. Kampanjassa mukana oleviin tapahtumiin ja toimijoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa tapahtumat.hel.fi/lastenkulttuuriajokaiselle.
Yhteyshenkilöt
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Pirjetta MulariAnnantalon johtaja ja Helsingin lastenkulttuuripäällikköKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:050 564 3553pirjetta.mulari@hel.fi
