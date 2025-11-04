Varha kysyy toivetaksipilotin asiakkaiden kokemuksia
Varha käynnisti kesäkuussa 2025 toivetaksipilotin, jossa toivetaksin käyttöoikeus laajeni ympärivuorokautiseksi ja palvelun käyttörajoitukset poistuivat. Nyt avautuneella kyselyllä kartoitetaan muun muassa asiakkaille kertyneitä kokemuksia ja heidän ajatuksiaan palvelun käytöstä tulevaisuudessa. Toivetaksi on osa liikkumisen tuen palvelua eli vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja.
Toivetaksia käyttävä henkilö on pilotin aikana voinut sopia suoraan kyydin aikataulusta paikallisen kuljettajan kanssa ja käyttää kyseistä kuljettajaa palvelun tuottamiseen, jos kuljettaja on mukana Taxidatan sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa. Kyydistä sopimisen jälkeen asiakas on voinut tilata sovitun kuljetuksen välityskeskuksesta.
Kyselyn ohella Varha arvioi myös, miten palvelun käyttö on muuttunut pilotin kuluessa verrattuna sitä edeltäneeseen aikaan ja miten esimerkiksi kustannukset kehittyvät.
Kysely on tarkoitettu palvelua käyttäville asiakkaille ja siihen voi vastata 23.11.2025 asti.
(Linkki kyselyyn löytyy myös vammaispalvelujen nettietusivulta, varha.fi, vammaispalvelut)
Taustaa
Varha kysyi maalis–huhtikuussa 2025 palvelun piiriin kuuluvilta asiakkailta näkemyksiä toivetaksista. Valtaosa kyselyyn vastanneista toivoi palvelun laajentamista. Vastausten perusteella kesäkuussa 2025 käynnistettiin laajemman toivetaksipalvelun pilotti.
Toivetaksipalvelu on osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuonna 2024 kilpailuttamaa ja ostopalveluna hankkimaa liikkumisen tuen palvelua. Alueen kunnat siirtyivät uuteen palveluun ja toimintatapaan vaiheittain helmikuun 2025 loppuun mennessä.
Lisätiedot: Varha pilotoi laajempaa toivetaksipalvelua kesäkuusta 2025 alkaen | Varha
Liikkumisen tuen palvelu koskee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja sekä niihin liittyviä saattajapalveluja, sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalveluja sekä tietyiltä osin opiskelu- ja työmatkakuljetusten kuljetuspalveluja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina LeinoVammaispalvelupäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 797 1089katarina.leino@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Mångsidigare distansverksamhet genom samarbete mellan tre välfärdsområden4.11.2025 08:25:26 EET | Pressmeddelande
Västra Nylands, Norra Karelens och Egentliga Finlands välfärdsområden producerar distansverksamhet inom funktionshinderservicen genom ett samarbete som överskrider välfärdsområdesgränserna.
Monipuolisempaa etäpäivätoimintaa kolmen hyvinvointialueen yhteistyöllä4.11.2025 08:25:26 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue tuottavat vammaispalvelujen etäpäivätoimintaa hyvinvointialuerajat ylittävällä yhteistyöllä.
Varhan aluehallituksen 3.11.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja3.11.2025 15:30:37 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Varha ber om ursäkt: skickandet av nya betalningspåminnelser är fortfarande på paus3.11.2025 15:11:12 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) ber om ursäkt för de försenade påminnelserna. Välfärdsområdet konstaterar att man har misslyckats med betalningspåminnelserna om kundfakturor och att man har gjort misstag.
Bekämpningsarbetet efter oljeskadan har avslutats för räddningsverkets del3.11.2025 15:00:32 EET | Pressmeddelande
Bekämpningsarbetet efter oljeskadan som upptäcktes i Nådendal måndagen den 27 oktober har avslutats från räddningsverkets sida. Ansvaret för efterföljande bekämpningsåtgärder har överförts till Nådendals stad.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme