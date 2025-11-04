Varha kysyy toivetaksipilotin asiakkaiden kokemuksia

Toivetaksia käyttävä henkilö on pilotin aikana voinut sopia suoraan kyydin aikataulusta paikallisen kuljettajan kanssa ja käyttää kyseistä kuljettajaa palvelun tuottamiseen, jos kuljettaja on mukana Taxidatan sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa. Kyydistä sopimisen jälkeen asiakas on voinut tilata sovitun kuljetuksen välityskeskuksesta.

Kyselyn ohella Varha arvioi myös, miten palvelun käyttö on muuttunut pilotin kuluessa verrattuna sitä edeltäneeseen aikaan ja miten esimerkiksi kustannukset kehittyvät.

Kysely on tarkoitettu palvelua käyttäville asiakkaille ja siihen voi vastata 23.11.2025 asti.

(Linkki kyselyyn löytyy myös vammaispalvelujen nettietusivulta, varha.fi, vammaispalvelut)

Taustaa

Varha kysyi maalis–huhtikuussa 2025 palvelun piiriin kuuluvilta asiakkailta näkemyksiä toivetaksista. Valtaosa kyselyyn vastanneista toivoi palvelun laajentamista. Vastausten perusteella kesäkuussa 2025 käynnistettiin laajemman toivetaksipalvelun pilotti.

Toivetaksipalvelu on osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuonna 2024 kilpailuttamaa ja ostopalveluna hankkimaa liikkumisen tuen palvelua. Alueen kunnat siirtyivät uuteen palveluun ja toimintatapaan vaiheittain helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Lisätiedot: Varha pilotoi laajempaa toivetaksipalvelua kesäkuusta 2025 alkaen | Varha

Liikkumisen tuen palvelu koskee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja sekä niihin liittyviä saattajapalveluja, sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalveluja sekä tietyiltä osin opiskelu- ja työmatkakuljetusten kuljetuspalveluja.