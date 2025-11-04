Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha kysyy toivetaksipilotin asiakkaiden kokemuksia

4.11.2025 15:10:06 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varha käynnisti kesäkuussa 2025 toivetaksipilotin, jossa toivetaksin käyttöoikeus laajeni ympärivuorokautiseksi ja palvelun käyttörajoitukset poistuivat. Nyt avautuneella kyselyllä kartoitetaan muun muassa asiakkaille kertyneitä kokemuksia ja heidän ajatuksiaan palvelun käytöstä tulevaisuudessa. Toivetaksi on osa liikkumisen tuen palvelua eli vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja.

Toivetaksia käyttävä henkilö on pilotin aikana voinut sopia suoraan kyydin aikataulusta paikallisen kuljettajan kanssa ja käyttää kyseistä kuljettajaa palvelun tuottamiseen, jos kuljettaja on mukana Taxidatan sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa. Kyydistä sopimisen jälkeen asiakas on voinut tilata sovitun kuljetuksen välityskeskuksesta.

Kyselyn ohella Varha arvioi myös, miten palvelun käyttö on muuttunut pilotin kuluessa verrattuna sitä edeltäneeseen aikaan ja miten esimerkiksi kustannukset kehittyvät.

Kysely on tarkoitettu palvelua käyttäville asiakkaille ja siihen voi vastata 23.11.2025 asti.

Taustaa

Varha kysyi maalis–huhtikuussa 2025 palvelun piiriin kuuluvilta asiakkailta näkemyksiä toivetaksista. Valtaosa kyselyyn vastanneista toivoi palvelun laajentamista. Vastausten perusteella kesäkuussa 2025 käynnistettiin laajemman toivetaksipalvelun pilotti.

Toivetaksipalvelu on osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuonna 2024 kilpailuttamaa ja ostopalveluna hankkimaa liikkumisen tuen palvelua. Alueen kunnat siirtyivät uuteen palveluun ja toimintatapaan vaiheittain helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Lisätiedot: Varha pilotoi laajempaa toivetaksipalvelua kesäkuusta 2025 alkaen | Varha

Liikkumisen tuen palvelu koskee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja sekä niihin liittyviä saattajapalveluja, sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalveluja sekä tietyiltä osin opiskelu- ja työmatkakuljetusten kuljetuspalveluja.

