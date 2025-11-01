Kokoomuksen Wallinheimo: Kasvu ratkaisee Suomen tulevaisuuden
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo korosti eduskuntaryhmän puheenvuorossa, että Suomen tulevaisuus ratkaistaan kasvulla ja työllisyydellä. Wallinheimon mukaan Suomi on kestävän kehityksen edelläkävijä, ja kokoomuksen tavoitteena on varmistaa, että asema säilyy myös tulevaisuudessa. ”Hyvinvointi ei kuitenkaan synny ilman kasvua, vahva talous on kestävän kehityksen perusta.”
”YK:n raportin mukaan Suomi kuuluu maailman kärkimaihin kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, luottamuksesta, vastuusta ja kyvystä tehdä päätöksiä. Tekemättä ei voi jättää”, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan kokoomuksen viesti on selvä: kestävää hyvinvointia ei rakenneta ilman vahvaa taloutta ja työtä.
”Hyvinvointi ei kuitenkaan synny ilman kasvua. Talous on kestävän kehityksen perusta. Meillä ei voi olla vahvaa hyvinvointivaltiota, jos talous ei kasva”, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan tavoitteena on, että yhä useampi työkykyinen ja työikäinen voisi elättää itsensä ja perheensä työllä. Siksi sosiaaliturvan kannustavuutta ja velvoittavuutta lisätään.
”Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista. Vanhempien työllisyys on myös kestävin keino torjua lapsiperheköyhyyttä. Työllisyyden vahvistamiseksi hallitus on tehnyt lukuisia uudistuksia, jotka vaikuttavat Suomessa pitkällä aikavälillä”, Wallinheimo sanoo.
Kokoomus korostaa myös, että ilmastopolitiikka ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Suomi voi menestyä puhtaan siirtymän aikakaudella, kun politiikalla luodaan edellytyksiä investoinneille, työlle ja alueelliselle elinvoimalle.
”Ilmastotyö ei ole ristiriidassa talouden kanssa, vaan sen uusi moottori. Puhdas siirtymä tuo Suomeen jopa 270 miljardin euron investointipotentiaalin”, Wallinheimo korostaa.
”Agenda2030 ei ole hallituksen hanke, vaan meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Kokoomuksen valinta on selvä. Me haluamme jättää vahvan, välittävän ja kestävän Suomen. Sellaisen joka pärjää maailman myrskyissä ja pitää jokaisesta huolta”, Wallinheimo sanoo.
_____________________________
Kokoomuksen ryhmäpuhe, muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
YK:n Agenda2030-toimintaohjelma on lupaus maailmasta, jossa talous, ympäristö ja ihmisten yhdenvertaisuus kulkevat rinnakkain.
Se on lupaus siitä, että kukaan ei jää kehityksestä jälkeen.
Nyt, kun ohjelman puoliväli on ylitetty, on rehellisesti todettava, että maailma on tavoitteista jäljessä. Mutta Suomi ei ole.
YK:n raportin mukaan Suomi kuuluu maailman kärkimaihin kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, luottamuksesta, vastuusta ja kyvystä tehdä päätöksiä. Tekemättä ei voi jättää.
Hallitus on sitoutunut Agenda2030-tavoitteisiin.
Meidän päämäärämme on vahva ja välittävä Suomi, joka rakentaa hyvinvointia kestävän talouden varaan ja kantaa vastuunsa sekä omasta väestöstään että maailmasta ympärillään.
Arvoisa puhemies,
Tulevaisuusvaliokunnan tuore mietintö antaa tärkeän suunnan tälle työlle.
Valiokunta pitää myönteisenä, että Agenda2030:n toimeenpanon ohjausjärjestelmä toimii ja että hallinnon alat ovat edenneet johdonmukaisesti.
Samalla valiokunta muistuttaa, että työ ei ole valmis.
Se painottaa ilmiöpohjaista toimintamallia, jossa kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan yli hallinnon rajojen ja yli vaalikausien.
Myös mittareiden on kyettävä osoittamaan, missä onnistumme ja missä emme.
Tämä on viesti, johon meidän on syytä vastata.
Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista.
Hallitus on sitoutunut puolittamaan toimeentulotukea tarvitsevien määrän, suuntaamaan tuet eniten tarvitseville ja poistamaan pitkäaikaisasunnottomuuden.
Nämä ovat konkreettisia tekoja inhimillisen kestävyyden puolesta.
Hyvinvointi ei kuitenkaan synny ilman kasvua. Talous on kestävän kehityksen perusta. Meillä ei voi olla vahvaa hyvinvointivaltiota, jos talous ei kasva.
Siksi hallitus tekee rakenteellisia uudistuksia, vahvistaa työllisyyttä ja tuottavuutta sekä nostaa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.
Arvoisa puhemies,
Ilmastotyö ei ole ristiriidassa talouden kanssa, vaan sen uusi moottori.
Puhdas siirtymä tuo Suomeen jopa 270 miljardin euron investointipotentiaalin.
Se on valtava mahdollisuus, ja hallitus tekee töitä sen eteen, että tämä muutos olisi sosiaalisesti, alueellisesti ja taloudellisesti oikeudenmukainen.
Pidämme huolen siitä, että siirtymä ei vie työtä, vaan tuo sitä. Koko Suomeen.
Mietintö nostaa esiin myös teknologian merkityksen.
Suomen on vahvistettava teknologiapolitiikan ja Agenda2030:n yhteyttä.
Meidän on nähtävä teknologia, tutkimus ja innovaatiot välineinä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
Agenda2030 puhuu myös rauhasta, oikeusvaltiosta ja luottamuksesta.
Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä.
Hallitus vahvistaa demokratiaa ja turvallisuutta tukemalla viranomaisten toimintakykyä ja varmistamalla, että ihmiset voivat luottaa siihen, että oikeus toteutuu ja apua on saatavilla.
Suomi on pieni maa, mutta suuri vaikuttaja.
Tulevaisuusvaliokunta korostaa, että meidän on vahvistettava positiivista kädenjälkeämme myös globaalisti.
Se tarkoittaa puhtaan energian, kiertotalouden ja kestävän ruokajärjestelmän ratkaisuja sekä koulutusvientiä, joka edistää tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa.
Arvoisa puhemies,
Agenda2030 ei ole hallituksen hanke, vaan meidän kaikkien yhteinen tehtävä.
Sen toteuttaminen on arvovalinta.
Haluammeko jättää seuraaville sukupolville haasteita vai mahdollisuuksia?
Kokoomuksen valinta on selvä.
Me haluamme jättää vahvan, välittävän ja kestävän Suomen, sellaisen joka pärjää maailman myrskyissä ja pitää jokaisesta huolta.
Kiitos.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Jäntti: Länsirata on miljardiluokan kasvukone1.11.2025 15:18:04 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti korostaa, että Länsirata on koko Suomen kasvuhanke – miljardiluokan investointi, joka vauhdittaa taloutta, työllisyyttä ja huoltovarmuutta.
Kokoomusedustajat: Länsirata on koko Suomea hyödyttävä kasvuhanke31.10.2025 18:13:51 EET | Tiedote
Valtio ja Länsiradan osakaskunnat ovat tänään päässeet sopuun Länsiradan osakassopimuksesta. Sopimus etenee seuraavaksi kuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi.
Kokoomuksen Jukkola: Lakiuudistus vahvistaa tuottajien asemaa ruokamarkkinoilla31.10.2025 12:47:48 EET | Tiedote
Kansanedustaja Janne Jukkola pitää erittäin tärkeänä, että hallitus etenee elintarvikemarkkinalain uudistuksessa, joka vahvistaa alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden asemaa. Maa- ja metsätalousministeriö on tänään lähettänyt lakiesityksen lausuntokierrokselle.
Kokoomuksen Paasi: Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa strategista logistiikkayhteyttä Atlantilta Kaakkois-Suomeen – "Investointi turvallisuuteen ja yhteistyöhön"31.10.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiden neuvosto on 77. istunnossaan äänestänyt suosituksen puolesta, jossa ehdotetaan Norjan, Ruotsin ja Suomen hallituksille projektiryhmän nimeämistä kiinteän logistiikkayhteyden kehittämiseksi Atlantin rannikolta Kaakkois-Suomeen.
Suomi johtaa Pohjoismaiden neuvostoa vuonna 2026: Kokoomuksen Ville Väyrynen presidentiksi30.10.2025 15:42:00 EET | Tiedote
Suomi toimii vuonna 2026 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana yhdessä Ahvenanmaan kanssa. Presidentiksi nousee Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme