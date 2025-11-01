Kokoomuksen Wallinheimo: Kasvu ratkaisee Suomen tulevaisuuden

”YK:n raportin mukaan Suomi kuuluu maailman kärkimaihin kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, luottamuksesta, vastuusta ja kyvystä tehdä päätöksiä. Tekemättä ei voi jättää”, Wallinheimo sanoo.



Kokoomuksen ryhmäpuhe, muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

YK:n Agenda2030-toimintaohjelma on lupaus maailmasta, jossa talous, ympäristö ja ihmisten yhdenvertaisuus kulkevat rinnakkain.

Se on lupaus siitä, että kukaan ei jää kehityksestä jälkeen.

Nyt, kun ohjelman puoliväli on ylitetty, on rehellisesti todettava, että maailma on tavoitteista jäljessä. Mutta Suomi ei ole.

YK:n raportin mukaan Suomi kuuluu maailman kärkimaihin kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, luottamuksesta, vastuusta ja kyvystä tehdä päätöksiä. Tekemättä ei voi jättää.

Hallitus on sitoutunut Agenda2030-tavoitteisiin.

Meidän päämäärämme on vahva ja välittävä Suomi, joka rakentaa hyvinvointia kestävän talouden varaan ja kantaa vastuunsa sekä omasta väestöstään että maailmasta ympärillään.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuusvaliokunnan tuore mietintö antaa tärkeän suunnan tälle työlle.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Agenda2030:n toimeenpanon ohjausjärjestelmä toimii ja että hallinnon alat ovat edenneet johdonmukaisesti.

Samalla valiokunta muistuttaa, että työ ei ole valmis.

Se painottaa ilmiöpohjaista toimintamallia, jossa kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan yli hallinnon rajojen ja yli vaalikausien.

Myös mittareiden on kyettävä osoittamaan, missä onnistumme ja missä emme.

Tämä on viesti, johon meidän on syytä vastata.

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista.

Hallitus on sitoutunut puolittamaan toimeentulotukea tarvitsevien määrän, suuntaamaan tuet eniten tarvitseville ja poistamaan pitkäaikaisasunnottomuuden.

Nämä ovat konkreettisia tekoja inhimillisen kestävyyden puolesta.

Hyvinvointi ei kuitenkaan synny ilman kasvua. Talous on kestävän kehityksen perusta. Meillä ei voi olla vahvaa hyvinvointivaltiota, jos talous ei kasva.

Siksi hallitus tekee rakenteellisia uudistuksia, vahvistaa työllisyyttä ja tuottavuutta sekä nostaa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Arvoisa puhemies,

Ilmastotyö ei ole ristiriidassa talouden kanssa, vaan sen uusi moottori.

Puhdas siirtymä tuo Suomeen jopa 270 miljardin euron investointipotentiaalin.

Se on valtava mahdollisuus, ja hallitus tekee töitä sen eteen, että tämä muutos olisi sosiaalisesti, alueellisesti ja taloudellisesti oikeudenmukainen.

Pidämme huolen siitä, että siirtymä ei vie työtä, vaan tuo sitä. Koko Suomeen.

Mietintö nostaa esiin myös teknologian merkityksen.

Suomen on vahvistettava teknologiapolitiikan ja Agenda2030:n yhteyttä.

Meidän on nähtävä teknologia, tutkimus ja innovaatiot välineinä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Agenda2030 puhuu myös rauhasta, oikeusvaltiosta ja luottamuksesta.

Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Hallitus vahvistaa demokratiaa ja turvallisuutta tukemalla viranomaisten toimintakykyä ja varmistamalla, että ihmiset voivat luottaa siihen, että oikeus toteutuu ja apua on saatavilla.

Suomi on pieni maa, mutta suuri vaikuttaja.

Tulevaisuusvaliokunta korostaa, että meidän on vahvistettava positiivista kädenjälkeämme myös globaalisti.

Se tarkoittaa puhtaan energian, kiertotalouden ja kestävän ruokajärjestelmän ratkaisuja sekä koulutusvientiä, joka edistää tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Arvoisa puhemies,

Agenda2030 ei ole hallituksen hanke, vaan meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Sen toteuttaminen on arvovalinta.

Haluammeko jättää seuraaville sukupolville haasteita vai mahdollisuuksia?

Kokoomuksen valinta on selvä.

Me haluamme jättää vahvan, välittävän ja kestävän Suomen, sellaisen joka pärjää maailman myrskyissä ja pitää jokaisesta huolta.

Kiitos.