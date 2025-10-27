Dex Viihde Oy

Kotimaisen folk-taivaan uusi suosikki Ne Lintuizet joulukiertueelle

5.11.2025 09:00:00 EET | Dex Viihde Oy | Tiedote

Halusimme ravistella tiettyjä joulumusiikkiin liittyviä kaavoja, leipoa vähän erilaisella muotilla. Ihan tavallista joulukonserttia tästä ei taida tulla.

Ne Lintuizet esiintyy tänä vuonna ensimmäisellä joulukonserttikiertueellaan.
Kotimaisen folkin superyhtyeeksi kutsuttu Ne Lintuizet lähtee joulukuussa erityislaatuiselle joulukiertueelle. Tunnelmallisessa joulukonsertissa kuullaan uusiin asuihin puettuja joululauluja, historian kätköistä kaivettuja helmiä sekä bändin omaa materiaalia. 

Neljän lauluntekijän (Pekko Käppi, Laura Moisio, Kielo Kärkkäinen ja Lauri Myllymäki) muodostama Ne Lintuizet ammentaa folkin syvästä altaasta, niin rapakon takaa folkrockin kultakausilta kuin kotoisista kansanperinteistäkin. Yhtyeen esikoisalbumi Uusi huone (2025) keräsi kiittäviä arvosteluja, joissa nostettiin esiin yhtyeen upea harmonialaulu ja herkkä, ”puleeraamaton” musiikillinen vuoropuhelu. Loppuunmyytyjen levynjulkaisukeikkojen lisäksi yhtye ihastutti yleisöjä myös kattavalla kesäkiertueellaan.

”Ajatus joulukiertueesta heräsi vuosi sitten, kun YLE kutsui meidät äänittämään omia versioitamme joululauluista Kansanmusiikin joulu -ohjelmaan. Halusimme ravistella tiettyjä joulumusiikkiin liittyviä kaavoja, leipoa vähän erilaisella muotilla. Ihan tavallista joulukonserttia tästä ei taida tulla”, bändi kommentoi. 

Lintuizten joulukaravaani pysähtyy seuraaville paikkakunnille:

10.12. Tuusula, Krapin paja
12.12. Espoo, Kannusali
13.12. Kokkola, Kulttuurikorjaamo
17.12. Tampere, TTT-klubi
18.12. Helsinki, Kult-klubi
19.12. Jyväskylä, Vakiopaine
20.12. Oulu, Tuba

