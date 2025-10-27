Kotimaisen folk-taivaan uusi suosikki Ne Lintuizet joulukiertueelle

SUOMEN YKKÖSMUUSIKOIDEN KURATOIMA JOULURIEHA ON TÄÄLLÄ TAAS 16.10.2025 12:08:21 EEST | Tiedote

Jouluriehan vastustamattomuus on perustunut jo vuosia sen pilkkeeseen silmäkulmissa. Musiikkia, huumoria ja joulun rauhaa yhdistänyt kiertue on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sydämiin ensimmäisestä vuodesta lähtien ja siitä onkin tullut yksi maamme suosituimmista joulukonserttikiertueista.