Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2025 tunnustuspalkinnot jaettiin Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 4.11.2025 Sigyn-salissa.

Kliininen silmä työstä geriatristen potilaiden parhaaksi

Vuoden 2025 Kliininen silmä myönnettiin dosentti, geriatrian erikoislääkäri Laura Viikarille hänen työstään ja omistautumisestaan geriatristen potilaiden parhaaksi.

– Laura Viikari on tulisieluisesti omistautunut työlleen. Hän johtaa toimintaa itseään säästämättä mukautuen kulloinkin tarvittaviin joustoihin. Hän on koko lääkäriuransa ajan toiminut geriatristen potilaiden parhaaksi, ymmärtäen sen, että onnistuneilla oikein ajoitetuilla toimenpiteillä voidaan auttaa paitsi ikääntynyttä henkilöä itseään, usein varsin suurta joukkoa hänen lähiympäristössään ja säästää merkittävästi kustannuksia, palkinnon perusteluissa todetaan.

Viikari on toiminut koko uransa Turussa, aluksi geriatrian erikoislääkärinä Turun Kaupunginsairaalassa ja nyttemmin TYKS Akuutissa. Hänen tavoitteenaan on ollut luoda näyttöön perustuvia tehokkaita uusia hoitomuotoja. Kaikille näille on ominaista hyvin toimiva ja osaava tiimityöskentely. Näistä mainitaan palkinnon perusteluissa esimerkkinä vanhusten ikäneuvolatoiminta 75 vuotta täyttäneille, Turun Kaupunginsairaalan geriatrinen arviointipoliklinikka. Vuodesta 2021 alkaen Viikari on ollut kehittämässä Tyks Akuutissa akuuttigeriatrisista toimintaa, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen iäkkään päivystyspotilaan hoito ja oikeantasoisen jatkohoitopaikan järjestäminen.

Vuoden Kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.

Vuoden opetustekopalkinto audiologian ja otoneurologian opetuksen kehittämisestä

Vuoden opetusteko 2025 -palkinto (ent. Oppimateriaalin tuottajapalkinto) myönnettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien oppiaineen työryhmälle LT, EL Jaakko Piitulaiselle, LT, EL Lotta Ivaskalle, EL Satu Rantaselle, EL Sampo Mäkiselle, fysioterapeutti Vilma Lehtiselle, audionomi Sanna Karhulle ja audionomi Heli Lehtiselle korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalan audiologian ja otoneurologian opetuksen kehittämisestä.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien kuulo- ja huimausasioiden opetusta korvakurssilla on kehitetty monin tavoin, jonka myötä tämä opetuskokonaisuus on nykyisin opiskelijalähtöisempi ja tukee oppimista monipuolisuudellaan.

– Kokonaisuutta on pitkäjänteisesti kehitetty siten, että eri elementit niveltyvät toisiinsa helpottaen opiskelijaa ottamaan haltuun nämä laajat osaamistavoitteet. Opiskelijapalautteen perusteella kevään 2025 KNK-kurssin audiologian ja otoneurologian opetus sai erinomaiset arviot, palkintoperusteissa sanotaan.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa opetuksen kehittämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opetusteon merkitykseen ja vaikuttavuuteen opiskelijoiden oppimiselle ja opetuksen kehittämiselle sekä teon laatuun ja innovatiivisuuteen. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Vuoden 2025 erikoislääkärikouluttajana palkittiin arvostettu osastolääkäri ja kouluttaja

Vuoden 2025 erikoislääkärikouluttajan palkinto myönnettiin neurologian erikoislääkäri, LT, osastonlääkäri Jaana Rönkälle.

Rönkä toimii neurologian erikoislääkärinä Tyks Neurokeskuksessa. Palkinnon perusteluissa todetaan, että hän on laajan tietotaidon omaava kliinikko, jolla on eritysosaamista akuuttineurologiassa, neurologisissa syöpätaudeissa ja liikehäiriöissä. Hänessä yhdistyy vahva neurologian osaaminen ja auttamisen halu, joka kohdistuu potilaiden lisäksi myös muuhun työyhteisöön.

– Jaanalta saa aina tarvittaessa sekä tieteellistä, käytännönläheistä ja henkistä tukea. Jaana jakaa potilastyössä esimerkkien kautta kokemustaan taidokkaasti, niin että jokainen päivä hänen kanssaan on oppia neurologiasta, ammattietiikasta ja/tai sairaalamaailmasta. Hän osaa ja muistaa antaa positiivista palautetta ja osaa tuoda esille erikoistuvien kehittymisen. Hän osaa myös taitavasti kääntää vastoinkäymiset ja virheet rakentaviksi opeiksi, perusteluissa sanotaan.

Vuoden erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttajan palkinnon myöntää Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunta tunnustuksena ansioituneelle erikoislääkärikouluttajalle tai erikoishammaslääkärikouluttajalle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 2007. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto geriatrian dosentti, ylilääkäri Maarit Wuorelalle

Turunmaan Duodecim-seura palkitsi vuoden 2025 tunnustuspalkinnollaan geriatrian dosentti, ylilääkäri Maarit Wuorelan tämän työstä munuaissairauksien ja infektiosairauksien sekä iäkkäiden potilaiden hoidon edistämiseksi.

Wuorela toimii vastuualuejohtajana Tyks Medisiinisen toimialueen nefrologian toimialueella ja on erikoistunut neljälle erikoisalalle: geriatriaan, kliiniseen mikrobiologiaan, sisätauteihin ja nefrologiaan. Hän kertoo, että juuri iäkkäiden potilaiden ja munuaissairauksien hoitaminen ovat kiehtoneet häntä niiden moniulotteisuuden vuoksi.

– Nämä ovat aloja, joissa diagnostiikka on usein salapoliisityötä. Mikään ei ole suoraviivaista. Lisäksi työssä pääsee kohtamaan laajan kirjon erilaisia potilaita, Wuorela sanoo.

Oireenmukaisen ja palliatiivisen hoidon kehittäminen, erityisesti munuaispotilaiden osalta, on ollut tärkeä osa Wuorelan työtä. Tämän lisäksi hän nostaa kuitenkin pitkän uransa jälkeenkin edelleen potilastyön yhdeksi eniten motivoivaksi osa-alueeksi työssään.

– On ollut palkitsevaa olla mukana muuttamassa hoitokäytäntöjä ja laatimassa hoitosuosituksia. Potilastyö ja diagnostiikka ovat kuitenkin myös asioita, jotka kiehtovat minua edelleen – aina löytyy jotain uutta opittavaa. Se pitää jalat maassa, hän sanoo.

Lisäksi yhteistyö eri erikoisalojen rajapinnoilla sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on ollut leimaava osa Wuorelan uraa. Hän onkin ollut aktiivinen yhteistyön ja hoitoketjujen kehittäjä. Tyksin nefrologiassa on esimerkiksi toteutettu hänen johdollaan pilotti, jossa nefrologi työskentelee osan työajastaan perusterveydenhuollossa. Tämä on lisännyt ymmärrystä ja tasavertaisuutta hoidon portaissa.

Kannustava ja tunnollinen kollega, joka osaa keskittyä olennaiseen

Geriatriaan liittyen Wuorela pitää vanhusten määrän ja kunnon kasvua erityisen tärkeänä saavutuksena, ja toivoisikin, että niihin suhtaudutaan niin.

– Vanhuudesta puhutaan usein yhteiskunnallisessa keskustelussa taakkana, vaikka se pitäisi nähdä terveydenhuollon saavutuksena. Hyvä hoito on johtanut parempikuntoisiin vanhuksiin, ja terveitä elinvuosia on tullut lisää.

Keskusteluun hän toivoisi lisää puhetta vanhusten voimavaroista ja resilienssistä, ei pelkästään toimintakyvyn vajeista. Samaan aikaan on tärkeää löytää ne potilaat, jotka hyötyvät hoidosta eniten.

– Kaikkea ei kuitenkaan pidä hoitaa vain siksi, että se on teknisesti mahdollista. Jos hoito pidentää kärsimystä, siitä on uskallettava myös luopua, hän painottaa.

Tuleville lääkärisukupolville Wuorela toivoo potilaiden ja kollegoiden arvostamista, suvaitsevaisuutta ja tervettä uteliaisuutta.

– Asioista pitää ottaa selvää, eikä luulla tietävänsä liikaa. Toisaalta jälkiviisauksien esittäminen on usein turhaa: päätökset on aina tehtävä sen hetken tiedolla ja parhaalla tahdolla, hän kiteyttää.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Wuorela on edistänyt tutkimusnäyttöön perustuvaa munuaissairauksien ja infektiosairauksien hoitoa sekä iäkkäiden potilaiden hoitoa, oireenmukaisen ja palliatiivisen hoidon kehittämistä sekä munuaispotilaiden oireenmukaista hoitoa.

– Wuorelalla on merkittävä vaikutus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aitojen purkamisessa ja yhteistyön lisäämisessä, kerrotaan perusteluissa.

Häntä kiitellään kannustavana, tunnollisena ja inhimillisenä kollegana, joka osaa keskittyä olennaiseen.

Turunmaan Duodecim-seuran vuosittain jaettavan tunnustuspalkinnon arvo on 3500 euroa. Palkinnon saaja julkistettiin Turun Lääketiedepäivien 2025 avajaisissa Sigyn-salissa tiistaina 4.11.2025.

