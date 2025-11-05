Elli Salon Keräilijät on kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana
Elli Salon tragikoominen ja koskettava Keräilijät tutkii perinnön, selviytymisen ja elämän merkityksellisyyden teemoja. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsee tänä vuonna muusikko Maija Vilkkumaa. Finlandia-palkinnot julkistetaan torstaina 27.11.2025.
Finlandia-raadin ehdokasperustelut Keräilijöistä:
"Kolme siipeensä saanutta naista kohtaa hylätyllä rajavartioasemalla Kainuun korvessa. Päähenkilön hanke sodanaikaisten joukkohautojen kartoittamiseksi etenee, muttei suunnitellusti. Vivahteikas kerronta ja pakoton huumori sykähdyttävät omintakeisessa romaanissa. Melankolia ja komiikka, ihmisyys ja eläimyys sekä kohtalon oikut ja tragediat ovat teoksen humanistisen ja ekologisen sanoman aineksia."
Keräilijät sijoittuu Kainuun itärajalle ja pohjoisen kesään ja kuvaa ihmisiä pohjoisen luonnossa ja mielenmaisemassa. Romaanin keskiössä on kolme naista: kuuluisa villieläinkuvaaja Ani, kostamuslainen kirjastohoitaja Ljudmila ja joukkohautoja tutkiva arkeologi Heini. Romaani on kertomus heidän välilleen syntyvästä ystävyydestä ja elämänkohtaloistaan yksityisten kriisien ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä. Nämä elämän kovalla kädellä kouluttamat, sitkeät naiset yrittävät pitää kasassa maailmaa, joka on jo mennyt rikki ja sijoiltaan.
Keräilijät käsittelee surutyötä, selviytymistä ja elämän merkityksellisyyksien etsimistä. Se on tarina perinnöistä, rajallisesta kyvystä elää ja rajattomasta kyvystä kerätä ympärille asioita ja muita ihmisiä. Vaikka teos käsittelee raskaita ja syvällisiä aiheita, sen sävy on humoristinen ja sydämeenkäypä.
Keräilijät on Elli Salon esikoisromaani, ja se on saanut inspiraationsa hänen omista kokemuksistaan surutyöstä, selviytymisestä ja toivon etsimisestä sodan ja luontokadon todellisuudessa.
Elli Salo on kirjailija, dramaturgi ja slaavilaisia kieliä opiskellut suomentaja, joka toimii parhaillaan Kansallisteatterin kotikirjailijana. Salo on syntynyt ja elänyt Kainuussa, missä myös suuri osa kirjaa on kirjoitettu.
Finlandia-palkinnot jaetaan torstaina 27.11.2025.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaunokirjat
