Viikon täydeltä innovaatioita, tutkimustietoa ja ajankohtaisimpia sijoittumishankkeita

Pohjois-Euroopan suurin materiaalikemian tapahtuma Kokkola Material Week tarjoaa ajankohtaista tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia jo 13. kerran 10.–14.11.2025 Kokkolassa. Vaikka tapahtuma tunnetaankin materiaalikemian huipputapahtumana, on luvassa tänä vuonna paljon muutakin. Luvassa on ajankohtaisia puheenvuoroja innovaatioista, kestävästä kehityksestä, teollisuuden tulevaisuudesta ja uusista teknologisista ratkaisuista.
”Kokkolaan on julkistettu kuluneen vuoden aikana valmisteltavan kahta merkittävää uutta sijoittumista, Arctialin vähähiilisen alumiinin tuotantolaitosta ja Origin by Oceanin ja CABB Group Oyn ruskolevää hyödyntävää biojalostamoa. Näiden kolmen yrityksen toimitusjohtajat kertovat hankkeista tiistain Grand Seminarissa. Keväällä 2025 EU julkisti strategisten hankkeiden listansa, joista jopa kolme, Sibanye-Stillwaterin Keliber litiumhanke, Jervois Finland ja Hycamite, sijaitsevat Kokkolassa. Torstain ReKokkola -osiossa tarjoutuu seminaariosallistujille harvinainen mahdollisuus seurata paneelikeskustelua näiden yritysten edustajien välillä”, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.
Perinteisesti osallistujien joukossa on ollut yritysedustajia, tutkijoita, päättäjiä ja opiskelijoita, mutta Kokkola Material Weekin järjestäjäorganisaatio toivottaa tervetulleeksi ihan kaikki muutkin viikon aiheista kiinnostuneet.
Vuonna 2025 kaikki seminaarit järjestetään live-tilaisuuksina. Maanantain 10.11. BioKokkola Centrialla, loput viikon tapahtumista Kokkolan kaupungintalolla. Aiempina tapahtumavuosina mielenkiintoisten esitysten lisäksi osallistujat ovat kiitelleet erityisesti mahdollisuutta henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen sekä puhujien että muiden osallistujien kanssa, ja tämä onkin haluttu mahdollistaa myös tänä vuonna.
”Tänä vuonna seminaariviikko tarjoaa mielenkiintoista sisältöä kirjaimellisesti koko viikon, maanantaista perjantaihin. Uudistimme osioita hieman; tiistaina luvassa on Kokkolan Sataman juhlavuoden kunniaksi järjestettävä Port of Opportunities -osio. Keskiviikon verkostoitumistapahtuma Industry Meeting Pointia edeltää Business Insights, jossa kuulemme alueellisten hankkeiden ja alihankintamahdollisuuksien lisäksi ajankohtaisesta puolustusteollisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Torstain uutena osiona on puolestaan vetytalouteen keskittyvä H2Kokkola”, toteaa KOSEKin tapahtumatuottaja Julia Vaahtera
Tapahtuman pääkoordinaattorina toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, ja seminaariviikon järjestävät yhteistyössä KOSEK, Kokkolan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Visit Kokkola, Kokkolan Satama ja KIP Service
Seminaariviikon ohjelma tiivistettynä:
10.11. klo 9.30 – 16.00, Centria-ammattikorkeakoulu
BioKokkola – Turvesoiden tulevaisuus ja aluetalouden näkökulmat
Turvesoiden tulevaisuus – tuotantoa, ennallistamista vai jotain aivan muuta?
Energiaturpeen aikakausi on päättymässä – mitä tapahtuu sen jälkeen? Energiaverotuksen kiristyminen ja päästökaupan vaikutukset ovat tehneet turpeesta kannattamattoman polttoaineen, ja turvetuotanto on hiipumassa. Tämä murros vapauttaa laajoja turvetuotantoalueita uuteen käyttöön, mutta millaisia mahdollisuuksia niihin liittyy? Tule kuulemaan TURKE-hankkeen tuoreita tuloksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä Keski-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden jatkokäytöstä. Seminaarissa tarkastellaan muun muassa vaihtoehtojen kannattavuutta, vaikutuksia aluetalouteen ja ympäristöön sekä pohditaan, onko ennallistaminen realistinen ja kestävä ratkaisu – vai löytyykö alueille tuotannollisesti houkuttelevia tulevaisuuden käyttötapoja? Seminaarin avaa kansanedustaja Janne Jukkola, joka käsittelee aihetta huoltovarmuuden näkökulmasta. Tapahtuma on suomenkielinen.
11.11. klo 13.00 – 14.30, Kokkolan kaupungintalo
Port of Opportunities – Kokkolan sataman rooli puhtaassa siirtymässä
Kokkolan satama on paljon enemmän kuin pelkkä satama – se on keskeinen puhtaan siirtymän solmukohta. Tule mukaan kuulemaan, miten satama-alueesta on kehittymässä ratkaiseva mahdollistaja kestävälle teollisuudelle, uusiutuvan energian logistiikalle ja puhtaampien polttoaineiden käytölle. Tässä tilaisuudessa syvennytään siihen, miten Kokkolan satama jo nyt tukee tulevaisuuden energiaratkaisuja ja auttaa yrityksiä siirtymään vähäpäästöiseen tuotantoon sekä vastuullisiin tuonti- ja vientitoimintoihin. Inspiroidu konkreettisista esimerkeistä ja opi, miten satama voi vauhdittaa puhdasta kasvua koko alueelle ja sen teollisuudelle. Tapahtuma on englanninkielinen.
11.11. klo 14.30 – 18.00, Kokkolan kaupungintalo
Grand Seminar – Suurhankkeet ja kestävän teollisuuden infrastruktuuri
Kokkola Material Weekin juhlavin seminaariosuus, Grand Seminar, järjestetään tiistaina 11.11. Kokkolan kaupungintalolla. Tämän vuoden seminaari kokoaa yhteen alueen johtavat teolliset toimijat ja esittelee merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita. Ohjelmassa kuullaan puheenvuoroja suurista teollisista investoinneista sekä kestävän teollisen kehityksen kannalta keskeisestä infrastruktuurista. Seminaari tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen alueellisiin kehityssuuntauksiin, investointeihin ja innovaatioihin – sekä erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tapahtuma on englanninkielinen.
12.11. klo 9.00 – 12.00, Kokkolan kaupungintalo
GeoKokkola – Mineraalitalous ja akkuarvoketjun kehitys
GeoKokkola-seminaarissa katse on suunnattu vahvasti mineraalitalouteen ja metallien jalostukseen. Tavoitteena on luoda monipuolinen katsaus uusiin mineraalitalouteen ja akkuarvoketjuun liittyviin metallinjalostuksen hankkeisiin. GeoKokkolan asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroissa esitellään uusia kaivoshankkeita ja myös alueellisesti keskeisiä kansainvälisiä uusia akkuarvoketjun tutkimushankkeita. Tapahtuma on englanninkielinen.
12.11. klo 14.00 – 16.10, Kokkolan kaupungintalo
Business Insights – Ajankohtaiset hankkeet ja alihankintamahdollisuudet
Business Insights –tapahtumassa pureudutaan ajankohtaisiin alihankintamahdollisuuksiin ja tulevaisuuden yhteistyökuvioihin kolmen teeman kautta. Ohjelmassa kuullaan puheenvuoroja suurhankkeista, puolustusteollisuuden avauksista sekä paikallisista rakennus– ja kehityshankkeista. Tapahtuma tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia päästä mukaan alueen kasvutarinoihin. Ohjelma on osittain englanniksi ja osittain suomeksi.
12.11. klo 16.00 – 19.00, Kokkolan kaupungintalo
Industry Meeting Point – Verkostoituminen ja kumppanuudet
Tervetuloa Industry Meeting Pointiin, verkostoitumistapahtumaan, jossa pääset verkostoitumaan ja neuvottelemaan jopa uusista alihankintakumppanuuksista. Tapahtuma on suomen- ja englanninkielinen.
13.11. klo 9.00 – 12.00, Kokkolan kaupungintalo
ReKokkola – Kiertotalous ja Kokkolan suurteollisuusalueen kehitys
Tervetuloa mukaan ReKokkola-seminaariin 13.11., jossa katse on suunnattu vahvasti tulevaisuuteen historiaa unohtamatta. Saat monipuolisen katsauksen siitä, missä mennään kiertotaloudessa juhlavuottaan viettävällä Kokkolan suurteollisuusalueella. Historiapuheenvuorossa kuulet, miten alueesta on kehittynyt vuosikymmenten saatossa Pohjois-Euroopan suurin kemian- ja metallienjalostusteollisuuden ekosysteemi. Kahvitauon jälkeen ohjelma jatkuu paikallisilla esimerkeillä. Asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroissa kerrotaan kiertotalouden soveltamisesta käytäntöön niin TKI-työn kuin EU:n strategisten suurhankkeiden näkökulmista. Tapahtuma on englanninkielinen.
13.11. klo 13.00 – 15.30, Kokkolan kaupungintalo
H2Kokkola – Vetytalous ja kaasualan innovaatiot
Tervetuloa H2Kokkola-tapahtumaan kuulemaan vedyn käyttäjien ja tuottajien, tutkimusorganisaatioiden sekä muiden keskeisten kaasu- ja vetytalouden sidosryhmien edustajien puheenvuoroja toimialojensa huipuilta. Seminaariohjelmassa on suomen- ja englanninkielisiä puheenvuoroja.
14.11. klo 9.00 – 11.00, Kokkolan kaupungintalo
FutureFair – Nuorten uramahdollisuudet ja kestävän kehityksen teemat
Vuoden 2025 seminaari nostaa esiin kestävän kehityksen, kiertotalouden ja vastuullisuuden teemat yhdistettynä suurteollisuuden ja kemiantekniikan huippuosaamiseen. Opi, miten nämä teemat kytkeytyvät Kokkolan suurteollisuusalueen työelämään ja uramahdollisuuksiin.
Ohjelmassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja Centria-ammattikorkeakoululta ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselta. Lisäksi lavalle nousee edustajia Kokkola Industrial Parkin alueelta. Osio huipentuu paneelikeskusteluun, jossa alueella työskentelevät nuoret osaajat ja kokeneet asiantuntijat jakavat uratarinoitaan ja näkemyksiään tulevaisuuden teollisuudesta ja työelämästä. Tilaisuus on suunnattu erityisesti lukioiden, ammattilukioiden ja ammattiopiston opiskelijoille, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään kolmikielisesti: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sen juontavat Kokkolan suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden nuoret.
