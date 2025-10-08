Taidetestaajat kuuluu kokonaisuuteen

Suomen lastenkulttuuriliitto ry

Taidetestaajat

Taidetestaajat-ohjelmahaku lukuvuodelle 2026–27 on käynnissä 5.–19.11.2025

5.11.2025 08:11:43 EET | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Taidetestaajat | Tiedote

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma hakee jälleen uusia taide-elämyksiä kahdeksasluokkalaisille. Haussa on taiteen ammattilaisten tuottamia teoksia ja teoskokonaisuuksia, jotka yllättävät, hämmentävät, itkettävät ja naurattavat nuoria lukuvuonna 2026–27.

Salillinen nuoria katsomassa lavalla olevia esiintyjiä.
Taidetestaajat-ohjelma vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset lukuvuosittain kahdelle taidevierailulle osana koulupäivää. Kuvassa Red Nose Companyn esitys. Heidi Rantanen Taidetestaajat

Haku Taidetestaajat-ohjelmaan lukuvuodelle 2026–2027 on avoinna Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakujärjestelmässä 5.–19.11.2025. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

“Ohjelmahaku on tänäkin vuonna avoin niin esittäville kuin visuaalisille taiteille. Hakemuksessa valittavana olevat taiteenalat ovat kuvataide, valokuva, elokuva, tanssi, teatteri, sirkus, musiikki ja monitaide”, kertoo Taidetestaajat-ohjelman päällikkö Joonas Keskinen

Tavanomainen ei riitä – yleisötyön taika

Taidetestaajat-ohjelmassa kahdeksasluokkalaisille tarjotaan ikimuistoinen taide-elämys, joka voi parhaimmillaan olla kimmoke elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana, on tärkeää. 

Vierailukokonaisuuden tulee sisältää myös ikäluokalle suunnattua yleisötyötä eli pedagogisia materiaaleja, joilla kahdeksasluokkalaisia valmistellaan kokemukseen ja kokemusta käsitellään jälkikäteen. Ohjelmavalinnoissa painotetaan sekä taiteellista laatua että yleisötyön toimivuutta ja sopivuutta kahdeksasluokkalaisille. 

“Tavallinen museokierros, konsertti- tai teatterivierailu ei riitä, vaan taidetoimijoilta odotetaan erityistä vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua yleisötyötä”, kertoo Keskinen. “Kannattaa huomioida, että taiteen maailma on melko vieras isolle osalle yläkoululaisia ja näiden opettajia. Yleisötyön tulisi siis olla sopivan tasoista noviiseille ja huomioida, ettei opettajakaan välttämättä ole taidesisältöjen asiantuntija.”

Tarkemmat tiedot Taidetestaajat-ohjelmassa toimimiseen, tilaisuuksien kapasiteettiin, organisaation juridiseen muotoon, pääsylippujen hintoihin ja käytännön järjestelyihin liittyen löytyvät Taidetestaajat-ohjelman nettisivuilta. 

Viimeinen ohjelmahaku?

Taidetestaajat-ohjelmaa rahoitetaan tällä hetkellä yksityisten säätiöiden, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin turvin, mutta syksystä 2027 alkaen sen tulisi siirtyä valtion budjettiin, jotta taidetestaus voi jatkua. 

“Taidetestausta on nyt toteutettu ja kehitetty yli kahdeksan lukuvuotta lähes kokonaan yksityisten säätiöiden rahoituksella. Toiminnasta on tullut pysyvänä koettu osa peruskoulua ja taidekenttää, ja sen luonteva paikka olisi valtion budjetissa. Mikäli rahoitusta ei löydy, tämän syksyn ohjelmahaku on viimeinen, ja Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma päättyy kesään 2027”, kertoo Keskinen.

Taidetestaajat – jotta jokainen kasi voisi tuntea taiteen

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain noin 70 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.

Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Muusikoita esiintymässä Taidetestaajille Tampereen Tavara-asemalla. Kuvaaja: Ida Kalliosaari

