Suomen Messusäätiöltä 3,1 miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopistolle elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professuuriin
Lahjoitusprofessuuri sijoittuu Kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselle.
Suomen Messusäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää Suomen teollisuutta, kauppaa ja muuta elinkeinoelämää, sekä tehdä maan tuotantoa tunnetuksi. Säätiö on myös pitkään ollut tapahtumateollisuuden kehittämisen vahva tukija alan järjestöjen kautta.
Tapahtumateollisuuden arvo on samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi lääke- tai kaivosteollisuuden ja suurempi kuin tekstiiliteollisuuden. Alalla työskentelee vakituisesti 20 000 ja tilapäisesti jopa 175 000 ihmistä. Suomen yliopistoissa tai korkeakouluissa ei kuitenkaan ole ollut tapahtumateollisuuden alan kattavaa professuuria.
Elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professori lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Messusäätiön rahoittaman elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan lahjoitusprofessuurin arvo on 3,1 miljoonaa euroa. Lahjoitusprofessuuri on 20-vuotinen.
”Tämä lahjoitus toteuttaa meille tärkeää tavoitetta ̶ lahjoitustemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämistä. Tapahtumateollisuus on kasvava ala, jossa eri maat ja kaupungit kilpailevat tapahtumista ja konferensseista. Kotimaisella tapahtumateollisuudella on tarve kehittyä pitkäkestoisesti ja laaja-alaisesti. Suomella on tässä paljon kasvupotentiaalia”, sanoo Suomen Messusäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.
”Kiitämme Suomen Messusäätiötä tästä merkittävästä lahjoituksesta. Aalto-yliopiston monialainen kampus tarjoaa erinomaiset puitteet elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professorin sekä markkinoinnin laitoksella jo alalla toimivien professoreiden yhteistyölle yli korkeakoulurajojen ̶ esimerkiksi teollisen muotoilun ja teknisten innovaatioiden osalta”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.
Elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professori (Professor of Experience and Event Business) tuottaa korkealaatuista, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Opetustyön ohella hän jakaa asiantuntemustaan alan toimijoille, viranomaisille, päättäjille ja medialle.
“Tulemme hakemaan tehtävään kansainvälisesti ansioitunutta henkilöä, jolla on vahva kyky ja halu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kauppakorkeakoulun professoreiden akateeminen vaikutus ulottuu yleensä oman tutkimustyön ohi muun muassa opinnäytetöiden ja väitöskirjatutkijoiden ohjauksen kautta. Näin alalle saadaan myös uutta korkeakoulutettua työvoimaa”, sanoo Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki.
