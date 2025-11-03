Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 4.11.2024
Tieliikenneonnettomuus: pieni Vaasantie, Kyyjärvi
Henkilöauto vastaantulo tilanteessa ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-auton vasempaan etukulmaan. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi ja ensihoito toimitti hänet jatkotutkimuksiin.
Pelastuslaitoksen tehtävänä oli onnettomuuspaikan raivaus.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
