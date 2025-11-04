Kokoomuksen Autto ja Vikman: Suomalaisten huoleen on jo vastattu – ”Vahvistamme omaa puolustustamme ja syvennämme Nato-yhteistyötä”
Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pelkää Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa laajenevan eurooppalaiseksi suursodaksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman korostavat, että Suomen turvallisuutta vahvistetaan tällä hetkellä kaikilla tasoilla: kotimaassa, Natossa ja EU:ssa. Suomalaisten huoli otetaan vakavasti.
Tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät Nato-jäsenyyttä tärkeänä, mutta korostavat samalla oman puolustuksen merkitystä. Autton ja Vikmanin mukaan kansalaisten linja on oikea.
”Suomi nostaa puolustusmenonsa vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen oma puolustuskyky pidetään vahvana, ajanmukaisena ja uskottavana muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Näin varmistamme, että myös tulevilla sukupolvilla on turvallinen Suomi. Jokainen euro, joka sijoitetaan puolustukseen, säästää pitkässä juoksussa mittaamattomasti inhimillisesti ja taloudellisesti, kun rauha säilyy”, Autto toteaa.
”Tämän hallituskauden aikana Suomi on päättänyt irtautua myös jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Tavoitteenamme on turvata Suomen puolustuksen uskottavuus ja pitää yllä niin uskottavaa pelotetta, että kukaan ei koskaan edes yritä puolustustamme koetella. Suomen turvallisuus on tärkein tehtävämme. Se tapahtuu yhä vahvemman puolustuskyvyn ja varautumisen kautta, jotta saamme elää rauhassa. Myös itärajan sulkua on tällä hallituskaudella päätetty jatkaa”, Vikman sanoo.
Autto korostaa hallituksen tuloksellista vaikuttamistyötä myös EU-tasolla.
”Orpon hallitus on tehnyt EU:ssa tuloksellista vaikuttamistyötä: Suomelle on neuvoteltu 1,6 miljardin euron rahoitus rajaturvallisuuteen ja turvallisuuteen. Tämä on osoitus siitä, että Suomen ääni kuuluu ja näkyy Euroopan päätöksissä”, Autto sanoo.
Tutkimuksen mukaan pelko sodan laajenemisesta korostuu naisilla. Vikman painottaa, että Orpon hallituskaudella turvallisuutta vahvistetaan laajasti.
”Suomalaisilla pitää olla perusteltu tunne siitä, että Suomi on turvassa. Siksi vahvistamme paitsi puolustuskykyä myös huoltovarmuutta, rajaturvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Turvallisuus syntyy jokapäiväisistä teoista, jotka varmistavat vakaan arjen myös epävarmuuden keskellä”, Vikman sanoo.
Autto ja Vikman korostavat, että turvallisuuslinja on selkeä ja johdonmukainen.
”Suomen kokonaisturvallisuus on vahvemmalla pohjalla kuin koskaan ja työ jatkuu joka päivä. Suomalaiset voivat luottaa siihen, että Orpon hallitus tekee kaiken tarvittavan Suomen turvallisuuden takaamiseksi”, edustajat sanovat.
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
