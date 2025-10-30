Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Palettilammen uuden huoltorakennuksen sekä Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen.
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 4.11.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kampin liikuntakeskus peruskorjataan vuosina 2027–2028 ja Palettilammen huoltorakennus valmistuu elokuussa 2028. Huoltorakennus tarjoaa tilat pukuhuoneille, pesu- ja saunatiloille, kahvilalle sekä alueen kunnossapidon ja valvonnan tarpeisiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta hyväksyi muun muassa seuraavat esitykset:
Kampin liikuntakeskus uudistuu – peruskorjaus alkaa vuonna 2027
Kampin liikuntakeskus peruskorjataan vuosina 2027–2028, ja kaupunkilaiset saavat käyttöönsä entistä toimivammat, turvallisemmat ja esteettömät liikuntatilat. Uudistuksen myötä keskuksen tilat palvelevat entistä paremmin eri käyttäjäryhmiä – kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia, erityisryhmiä ja lapsiperheitä – ja tarjoavat paremmat olosuhteet ohjatulle liikunnalle, seurojen toiminnalle ja matalan kynnyksen liikkumiselle.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen. Korjauksen tavoitteena on parantaa tilojen toimivuutta ja vastata nykyisiin turvallisuus- ja esteettömyysvaatimuksiin.
Suunnittelun lähtökohtana on toiminnallisuuden ohella turvallisuus ja tilojen esteettömyys. Tilojen välisiä yhteyksiä selkeytetään, jotta ne ovat riittävän väljiä ja helposti hahmotettavia, jolloin liikkuminen rakennuksessa on luontevaa ja turvallista myös silloin, kun käyttäjiä on paljon. Pintamateriaalit valitaan helposti puhdistettaviksi ja siivousta kestäviksi.
Tiloja järjestellään uudelleen siten, että ne vastaavat nykyisiä vaatimuksia ja palvelevat paremmin sekä tiloissa harjoitettavaa toimintaa että käyttäjien ja henkilökunnan tarpeita. Vajaakäytössä olevien tilojen käyttöä tehostetaan ja toiminnallisuutta parannetaan tilamuutoksin. Esimerkiksi allastilojen pukuhuoneita laajennetaan, siivous- ja varastotiloja suurennetaan ja niihin lisätään lattiakaivoja puhtaanapidon helpottamiseksi. Henkilöstötiloja muokataan palvelemaan paremmin henkilöstön tarpeita.
Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan, aulatilojen välille rakennetaan sisäporrasyhteys ja liikuntakeskusta palveleva hissi peruskorjataan tai uusitaan. Lisäksi rakennuksessa tehdään mittavia teknisiä uudistuksia: allasosaston ja märkätilojen vedeneristykset uusitaan kauttaaltaan, ja uimahallin altaiden vedenkäsittelylaitteisto korvataan kokonaan uudella.
Työt alkavat toukokuussa 2027 ja valmistuvat elokuussa 2028.
Palettilammelle rakennetaan uusi huoltorakennus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt Palettilammen huoltorakennuksen tarveselvityksen. Uusi huoltorakennus parantaa Ellen Thesleffin puiston ja Palettilammen alueen palveluja ja tukee Keskuspuiston virkistysalueiden monipuolista käyttöä ympäri vuoden.
Huoltorakennus tarjoaa tilat pukuhuoneille, pesu- ja saunatiloille, kahvilalle sekä alueen kunnossapidon ja valvonnan tarpeisiin. Kesäkaudella rakennus palvelee uimareita, ulkoliikkujia ja puiston käyttäjiä, ja kahvila toimii myös ulkoterassilla lammen rannalla. Talvikaudella tilat ovat luistelijoiden ja talviuimareiden käytössä.
Palettilammen huoltorakennus täydentää alueen liikunta- ja ulkoilupalveluverkkoa. Rakennus toimii myös väistötilana Paloheinän ulkoilumajan peruskorjauksen aikana vuonna 2030. Lautakunta muutti kappaleessa 5 olevan virkkeen seuraavalla virkkeellä: Palettilammen huoltorakennuksen kahvilan on ajateltu korvaavan Pitkäkosken ulkoilumajan kahvilatoiminnan.
Rakennuksen huoneistoala on 460 neliömetriä. Rakentaminen alkaa toukokuussa 2027 ja valmistuu toukokuussa 2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:0405681369essi.eranka@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 30.10.202530.10.2025 18:04:28 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 30.10.2025 päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 4.11.202530.10.2025 12:59:54 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 4.11.2025 esityslista on julkaistu. Lautakunta päättää muun muassa Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja Palettilammen huoltorakennuksen tarveselvityksistä.
Staden förnyar kulturcentren – nya samhällsproducenter jobbar med näromgivningen30.10.2025 12:15:06 EET | Pressmeddelande
Staden planerar mer invånardelaktighet vad gäller kulturcentren i Helsingfors, närmare bestämt Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset.
Kulttuurikeskukset uudistuvat – uudet yhteisötuottajat aloittavat työnsä pian30.10.2025 12:12:11 EET | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskukset, Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo, haluavat olla tulevaisuudessa entistäkin vahvemmin kaikille alueen asukkaille merkityksellisiä paikkoja, joissa voi juhlistaa paikallisia tarinoita ja kulttuureita sekä kohdata ihmisiä ja viettää aikaa. Keskuksissa aloittavat tämän vuoden marras-joulukuussa uudet yhteisötuottajat, jotka tulevat olemaan aktiivisesti yhteydessä alueen asukkaisiin, yhteisöihin, järjestöihin ja muihin kumppaneihin.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokous 30.10.202527.10.2025 13:15:22 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 30.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme