Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Palettilammen uuden huoltorakennuksen sekä Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta hyväksyi muun muassa seuraavat esitykset:

Kampin liikuntakeskus uudistuu – peruskorjaus alkaa vuonna 2027

Kampin liikuntakeskus peruskorjataan vuosina 2027–2028, ja kaupunkilaiset saavat käyttöönsä entistä toimivammat, turvallisemmat ja esteettömät liikuntatilat. Uudistuksen myötä keskuksen tilat palvelevat entistä paremmin eri käyttäjäryhmiä – kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia, erityisryhmiä ja lapsiperheitä – ja tarjoavat paremmat olosuhteet ohjatulle liikunnalle, seurojen toiminnalle ja matalan kynnyksen liikkumiselle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen. Korjauksen tavoitteena on parantaa tilojen toimivuutta ja vastata nykyisiin turvallisuus- ja esteettömyysvaatimuksiin.

Suunnittelun lähtökohtana on toiminnallisuuden ohella turvallisuus ja tilojen esteettömyys. Tilojen välisiä yhteyksiä selkeytetään, jotta ne ovat riittävän väljiä ja helposti hahmotettavia, jolloin liikkuminen rakennuksessa on luontevaa ja turvallista myös silloin, kun käyttäjiä on paljon. Pintamateriaalit valitaan helposti puhdistettaviksi ja siivousta kestäviksi.

Tiloja järjestellään uudelleen siten, että ne vastaavat nykyisiä vaatimuksia ja palvelevat paremmin sekä tiloissa harjoitettavaa toimintaa että käyttäjien ja henkilökunnan tarpeita. Vajaakäytössä olevien tilojen käyttöä tehostetaan ja toiminnallisuutta parannetaan tilamuutoksin. Esimerkiksi allastilojen pukuhuoneita laajennetaan, siivous- ja varastotiloja suurennetaan ja niihin lisätään lattiakaivoja puhtaanapidon helpottamiseksi. Henkilöstötiloja muokataan palvelemaan paremmin henkilöstön tarpeita.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan, aulatilojen välille rakennetaan sisäporrasyhteys ja liikuntakeskusta palveleva hissi peruskorjataan tai uusitaan. Lisäksi rakennuksessa tehdään mittavia teknisiä uudistuksia: allasosaston ja märkätilojen vedeneristykset uusitaan kauttaaltaan, ja uimahallin altaiden vedenkäsittelylaitteisto korvataan kokonaan uudella.

Työt alkavat toukokuussa 2027 ja valmistuvat elokuussa 2028.



Palettilammelle rakennetaan uusi huoltorakennus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt Palettilammen huoltorakennuksen tarveselvityksen. Uusi huoltorakennus parantaa Ellen Thesleffin puiston ja Palettilammen alueen palveluja ja tukee Keskuspuiston virkistysalueiden monipuolista käyttöä ympäri vuoden.

Huoltorakennus tarjoaa tilat pukuhuoneille, pesu- ja saunatiloille, kahvilalle sekä alueen kunnossapidon ja valvonnan tarpeisiin. Kesäkaudella rakennus palvelee uimareita, ulkoliikkujia ja puiston käyttäjiä, ja kahvila toimii myös ulkoterassilla lammen rannalla. Talvikaudella tilat ovat luistelijoiden ja talviuimareiden käytössä.

Palettilammen huoltorakennus täydentää alueen liikunta- ja ulkoilupalveluverkkoa. Rakennus toimii myös väistötilana Paloheinän ulkoilumajan peruskorjauksen aikana vuonna 2030. Lautakunta muutti kappaleessa 5 olevan virkkeen seuraavalla virkkeellä: Palettilammen huoltorakennuksen kahvilan on ajateltu korvaavan Pitkäkosken ulkoilumajan kahvilatoiminnan.

Rakennuksen huoneistoala on 460 neliömetriä. Rakentaminen alkaa toukokuussa 2027 ja valmistuu toukokuussa 2028.