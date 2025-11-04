Ollikainen: Agenda2030 koskee ihmisten arkea, ei kaukaisia ihanteita
Eduskunta kävi tänään 4.11.2025 palautekeskustelun valtioneuvoston selonteosta Agenda2030:sta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron käytti kansanedustaja Mikko Ollikainen. Ollikainen korosti muun muassa turvallisten globaalien ruokajärjestelmien merkitystä nälänhädän torjumiseksi sekä puhtaan veden saatavuutta.
Agenda 2030 ohjelmassa on kyse siitä, että ketään ei jätetä jälkeen. Siksi on tervetullutta, että Tulevaisuusvaliokunta päätti mietinnössään keskittyä puhtaan veden saatavuuteen. Vesi liittyy lähes kaikkiin globaaleihin kestävyystavoitteisiin; terveyteen, ruuantuotantoon ja ruokaturvaan, energiantuotantoon, ekosysteemeihin ja rauhaan. Tästä kriittisestä resurssista on pidettävä hyvää huolta, sanoo Ollikainen.
Tuleva YK:n ilmastohuippukokous on tärkeä foorumi, jossa maailman johtajat voivat kokoontua ilmastokysymysten äärelle. RKP:lle on selvää, että Suomen tulee pitää kiinni tavoitteestaan olla hiilineutraali kymmenen vuoden kuluttua. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja – panostuksia teknologiaan ja kehitykseen, mutta myös globaalia yhteistyötä.
Meidän on ymmärrettävä, että suuria haasteita voidaan ratkaista vain yhdessä. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä, ei vain kunnianhimoisten tavoitteidensa kautta, vaan myös näyttämällä, miten pienet maat voivat omalla panoksellaan edistää kansainvälisiä ratkaisuja, sanoo Ollikainen.
Yhteyshenkilöt
Mikko OllikainenKansanedustajaPuh:050 561 5861mikko.ollikainen@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Bergqvist: Kommunernas straffavgifter för långtidsarbetslösa bör minskas – pengarna behövs för att stärka sysselsättningstjänsterna4.11.2025 09:00:18 EET | Pressmeddelande
Sysselsättningsläget i Finland är just nu utmanande. I detta läge bör alla tillgängliga resurser användas för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, inte för att belasta kommunernas ekonomi ytterligare. Riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist anser därför att de så kallade straffavgifterna som kommunerna betalar för långtidsarbetslösa tillfälligt bör minskas så att pengarna istället kan användas för att förbättra sysselsättningstjänsterna.
Bergqvist: Kuntien pitkäaikaistyöttömistä maksamia sakkomaksuja tulisi vähentää – varat tarvitaan työllisyyspalvelujen vahvistamiseen4.11.2025 09:00:18 EET | Tiedote
Työllisyystilanne Suomessa on tällä hetkellä haastava. Tässä tilanteessa kaikki käytettävissä olevat resurssit tulisi suunnata siihen, että ihmiset pääsisivät takaisin työelämään - ei siihen, että kuntien taloutta rasitetaan entisestään. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist katsoo, että niin sanottuja pitkäaikaistyöttömistä kunnille määrättyjä sakkomaksuja tulisi väliaikaisesti alentaa, jotta rahat voitaisiin sen sijaan käyttää työllisyyspalvelujen kehittämiseen.
Henriksson: De finländska företagen behöver ta plats i återuppbyggnaden av Ukraina!30.10.2025 12:17:48 EET | Pressmeddelande
– De finländska företagen behöver ta plats i återuppbyggnaden av Ukraina. Det är ett av de många sätt vi i Finland kan hjälpa ukrainarna, och samtidigt ger det våra företag stora möjligheter, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: Suomalaisyritysten on otettava paikkansa Ukrainan jälleenrakennuksessa!30.10.2025 12:17:48 EET | Tiedote
– Suomalaisten yritysten on otettava paikkansa Ukrainan jälleenrakennuksessa. Se on yksi monista tavoista, joilla me Suomessa voimme auttaa ukrainalaisia – ja samalla se tarjoaa yrityksillemme suuria mahdollisuuksia, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Helsingfors budget: Ökade resurser för sysselsättning och satsningar på småbarnspedagogiken och skolan30.10.2025 12:08:05 EET | Pressmeddelande
Den 30.10 presenterades Helsingfors stads budget och SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna och ställer sig bakom budgetförslaget.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme