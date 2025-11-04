Ollikainen: Agenda2030 koskee ihmisten arkea, ei kaukaisia ihanteita

Agenda 2030 ohjelmassa on kyse siitä, että ketään ei jätetä jälkeen. Siksi on tervetullutta, että Tulevaisuusvaliokunta päätti mietinnössään keskittyä puhtaan veden saatavuuteen. Vesi liittyy lähes kaikkiin globaaleihin kestävyystavoitteisiin; terveyteen, ruuantuotantoon ja ruokaturvaan, energiantuotantoon, ekosysteemeihin ja rauhaan. Tästä kriittisestä resurssista on pidettävä hyvää huolta, sanoo Ollikainen.

Tuleva YK:n ilmastohuippukokous on tärkeä foorumi, jossa maailman johtajat voivat kokoontua ilmastokysymysten äärelle. RKP:lle on selvää, että Suomen tulee pitää kiinni tavoitteestaan olla hiilineutraali kymmenen vuoden kuluttua. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja – panostuksia teknologiaan ja kehitykseen, mutta myös globaalia yhteistyötä.

Meidän on ymmärrettävä, että suuria haasteita voidaan ratkaista vain yhdessä. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä, ei vain kunnianhimoisten tavoitteidensa kautta, vaan myös näyttämällä, miten pienet maat voivat omalla panoksellaan edistää kansainvälisiä ratkaisuja, sanoo Ollikainen.