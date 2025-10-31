Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 4.11.

4.11.2025 19:04:57 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 4. marraskuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.

Kaisa Kivistö terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uusi johtajalääkäri

Lautakunta valitsi Helsingin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uudeksi johtajalääkäriksi lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Kaisa Kivistön. 

Kaisa Kivistö työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavana ylilääkärinä.  Kivistö aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2026 alussa.

Lautakunta päättää palvelustrategiasta 18.11.

Lautakunta jatkaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 18. marraskuuta. 

Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto arviolta vuoden 2025 lopulla. 

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye