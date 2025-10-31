Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 4.11.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 4.11. kokouksen ennakkotiedote 31.10.2025 13:59:46 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 4. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uuden johtajalääkärin valintaa ja jatkaa toimialan palvelustrategian käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee talouden ja toiminnan kolmatta vuosiennustetta.