Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 4.11.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 4. marraskuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Kaisa Kivistö terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uusi johtajalääkäri
Lautakunta valitsi Helsingin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uudeksi johtajalääkäriksi lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Kaisa Kivistön.
Kaisa Kivistö työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavana ylilääkärinä. Kivistö aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2026 alussa.
Lautakunta päättää palvelustrategiasta 18.11.
Lautakunta jatkaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 18. marraskuuta.
Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto arviolta vuoden 2025 lopulla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
