Rokotusaikoja varattu jo lähes 58 000 – influenssa-​ ja koronarokotukset hyvässä vauhdissa Varsinais-​Suomessa

Rokotusaikoja voi varata sekä Varha-sovelluksen että kuntakohtaisten puhelinpalveluiden kautta. Hiukan yli puolet eli noin 31 000 aikaa on tähän mennessä varattu Varha-sovelluksen kautta, kun puhelimitse on varattu noin 27 000 aikaa. Kaikkiaan vuoden loppuun saakka on varattu lähes 58 000 rokotusaikaa. (tiedot 4.11.2025)

– Varha-sovellus on toiminut rokotusajanvarauksissa erittäin hyvin. Sovellus on nyt ensimmäistä kertaa käytössä ja on ilahduttavaa nähdä, että näin moni on löytänyt sovelluksen ja varannut rokotusajan sen kautta. Myös puhelinpalveluissamme on ollut vilkasta, sote-aluepäällikkö Jaana Piispanen sanoo.

Rokotusajanvaraus avautui lasten ja nuorten rokotuksia lukuun ottamatta Varha-sovelluksessa 15. syyskuuta ja heti ensimmäisen kahden viikon aikana sovelluksen kautta varattiin yli 11 000 aikaa.

Rokotusaikoja voi edelleen varata myös puhelimitse omalta terveysasemalta tai oman kunnan rokotusajanvarauspuhelimesta. Lokakuun aikana puhelimissa on ollut ajoittain ruuhkaa. Tällä hetkellä marraskuulta löytyy vielä jonkin verran vapaita rokotusaikoja.

– Tulevaisuudessa otamme käyttöön yhtenäisen puhelinjärjestelmän, joka myös osaltaan helpottaa rokotusten ajanvarausta, Piispanen sanoo.

Tarkat kuntakohtaiset puhelinnumerot rokotusten ajanvaraukseen löytyvät osoitteesta: varha.fi/influenssa. Lisäksi joissakin kunnissa järjestetään ajanvarauksettomia rokotustapahtumia, joista löytyy myös kootusti tietoa Varhan verkkosivuilta.

Ro­ko­tusai­ko­ja voi va­ra­ta myös toi­sen hen­ki­lön puo­les­ta

Toisen henkilön puolesta voi varata rokotusaikoja, jos siihen on annettu valtuutus:

Puhelimitse, jos on tehty puolesta asioinnin valtakirja.

Varha-sovelluksessa, jos on tehty Suomi.fi-valtuutus.

Alle 12-vuotiaan puolesta huoltaja voi asioida ilman erillisiä valtuuksia.





Kausirokotuksia annetaan pääosin marras–joulukuussa, mutta aiempina vuosina rokotuksia on annettu vielä tammikuussa. Lokakuun loppuun mennessä on rokotus annettu lähes 40 000 henkilölle Varsinais-Suomessa, mukaan lukien ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakkaat. Influenssaepidemiaa ei ole vielä Varsinais-Suomessa julistettu alkaneeksi, mutta influenssatapaukset ovat lisääntyneet Varhan seurannoissa.

