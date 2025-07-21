Demarinuorten Kangaskolkka: "Vaadin Vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan"
Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.
Demarinuoret vaativat Vasemmistoliitolta pesäeroa kommunistiseen vallankumousromantiikkaan, jonka nuorisojärjestön jäsenet ovat nostaneet esiin. Demarinuoret esittää huolensa siitä, että vasemmistoliiton toimijat ovat valmiita romantisoimaan ideologioita, jotka ovat tuottaneet hävitystä, sortoa ja ihmisoikeusloukkauksia.
– Vallankumoukselliset aatteet eivät voi olla osa nykypäivän poliittista keskustelua. Tuomitsen tällaisen ääriajattelun ja väkivaltaisen lietsonnan täysin. Eikö vasemmistoliittolaiset ole vielä 2000-luvullakaan sitoutuneet demokraattisen ja väkivallattoman yhteiskunnan rakentamiseen?, kysyy Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.
Demarinuoret pitävät vastuuttomana pakenemisyrityksenä pilloutumista yksittäisten näkökantojen taakse samaan aikaan, kun äärilaitaistuvat puheet ottavat valtaa yhteiskunnassa ja puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja on ilmoittanut olevansa julkisesti kommunismin kannattaja.
– Erityisesti nuorten vasemmistoliiton aktiivien on annettu yhä enenevästi haikailla kommunismin perään. Vaadin Vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan sekä ideologioihin, joissa poliittiset päämäärät saavutetaan väkivallan ja sorron kautta, Kangaskolkka päättää.
Demarinuoret tunnistavat demokratian perustavanlaatuisena arvona ja tunnistavat sosialidemokratian parhaana ratkaisuna vapaan, oikeudenmukaisen ja edistyksellisen yhteiskunnan rakentamiseen.
Lisätietoja:
Emilia Kangaskolkka
Demarinuorten puheenjohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia KangaskolkkaDemarinuorten puheenjohtajaPuh:045 114 9034emilia.kangaskolkka@demarinuoret.fi
