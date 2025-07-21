Demarinuorten Kangaskolkka: "Vaadin Vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan"

Demarinuoret julkaisivat SDP:n kampanjastartissa 40 konkreettista tekoa paremman Suomen puolesta – “Jokaiseen yläkouluun ammattiluokanvalvojat” 8.2.2025 12:56:03 EET | Tiedote

Demarinuoret haastaa erityisesti emopuolue SDP:tä luomaan ihmisille toivoa ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta rohkeilla sekä konkreettisilla uudistuksilla. Alue- ja kuntavaaliohjelmassaan Demarinuoret esittää 40 toimenpidettä, joilla Suomea rakennetaan kestävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi. “Tulevissa kuntavaaleissa on syytä puhua erityisesti peruskoulujen tilasta sekä lasten ja nuorten arjen kuormituksesta, joka osaltaan heijastuu oppimistulosten laskuna. Yhtenä keinona esitämme Suomen jokaiseen yläkouluun ammattiluokanvalvojia, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. Ammattiluokanvalvojien palkkaaminen on yksi monista konkreettisista toimista, joita Demarinuoret esittää vaaliohjelmassaan. “Mielenkiinnolla odotamme, mikä kunta uskaltaa kokeilla ensimmäisenä tätä mallia, jolla aidosti helpotetaan opettajien työtaakkaa ja vastataan nuorten kasvaneisiin tarpeisiin, jatkaa Kangaskolkka. Demarinuorten korostaa, että ehjä arki luo lapsille ja nuorille edellytykset elämää