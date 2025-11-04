Jani Ylälehdosta aluehallituksen puheenjohtaja

Aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville pitää hyvänä, että uudesta aluehallituksen puheenjohtajasta saatiin päätettyä ripeällä aikataululla. Samalla hän kiittää väistyvää puheenjohtajaa Maria Kaisa Aulaa.

- Kiitän Maria Kaisaa hyvinvointialueen eteen tehdystä ahkerasta ja asiantuntevasta työstä. Samalla toivotan onnea Janille valinnasta ja luotan siihen, että aluehallituksen ja aluevaltuuston yhteistyö on toimivaa. Jatkamme hyvinvointialueen toiminnan ja talouden yhteensovittamista ja varmistamme arviointimenettelyssä sen, että voimme jatkossakin tehdä keskisuomalaisia koskevia päätöksiä täällä Keski-Suomessa, Tony Melville toteaa.

Aluevaltuusto päätti avata hyvinvointialuejohtajan rekryn

Aluevaltuusto päätti, että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään kuudeksi vuodeksi. Samalla aluevaltuusto määritti peruskelpoisuusehdot ja valtuutti aluehallituksen käynnistämään hyvinvointialuejohtajan rekrytoimisen.

Aluehallitus tulee tarkentamaan hyvinvointialuejohtajan hakukriteerejä. Aluehallitus siis määrittelee tarkemmin, millaista kokemusta ja osaamista sekä millaisia ominaisuuksia haettavalta hyvinvointialuejohtajalta toivotaan sekä tarkentaa rekrytoinnin tavat ja aikataulun.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta.

Asiaa käsiteltäessä aluevaltuutettu Joni Parkkonen (ps.) teki muutosesityksen Marika Visakorpi-Kemppaisen (kd.) kannattamana hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehtoihin. Aluevaltuusto päätti asiasta äänin 46-18 (3 tyhjää) aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti.

Talousarvio sekä palvelustrategia ja -verkko aluevaltuustossa lähetekeskustelussa

Aluevaltuusto kävi lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksistä. Lähetekeskustelut ryhmäpuheenvuoroineen ovat katsottavissa kokonaisuudessaan kokoustallenteelta osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto

Lue lisää:

Palveluiden toimivuus turvataan tiukassakin taloustilanteessa (tiedote 8.10.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/palveluiden-toimivuus-turvataan-tiukassakin-taloustilanteessa

Talous: www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/talous

Palvelustrategia- ja palveluverkkoesitykset: www.hyvaks.fi/palveluverkko

Hyvinvointialueen sekä kuntien ja Keski-Suomen liiton välille uusi yhteistyösopimus

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen osalta hyvinvointialueen, Keski-Suomen liiton ja kuntien välisen strategisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa on neljä tavoitekokonaisuutta. Tavoitekokonaisuudet ovat:

Osallisuus ja yhteisöllisyys Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä palvelujen järjestäminen Yhteinen edunvalvonta ja elinvoima Arjen turvallisuus ja varautuminen

Strategisella yhteistyösopimuksella asetetaan kuntien ja maakunnan liiton kanssa yhteiset tavoitteet ja vahvistetaan alueellisen yhteistyön rakenteita. Tavoitteet tukevat myös itäisellä yhteistyöalueella sekä valtakunnallisesti tehtävää edunvalvontatyötä. Sopimusta tulee täydentämään erillinen suunnitelma, jonka avulla tavoitteiden edistämistä seurataan.

Aluevaltuusto sai neljännesvuosikatsaukseen

Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on painumassa neljännesvuosikatsauksen mukaan miinukselle ennakoitua enemmän. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvän tulosennusteen mukaan muutettu talousarvio olisi ylittymässä 7 miljoonalla eurolla.

Hyvinvointialueen menot ovat tänä vuonna noin 1,5 miljardia euroa ja alijämää on kertymässä tulosennusteen mukaan tälle vuodelle vajaa 81 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa alijäämä on kertynyt 44 miljoonaa euroa, joten loka-joulukuussa ennakoidaan alijäämää kertyvän vielä 37 miljoonaa euroa.

Aluevaltuusto merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.

Lue lisää:

Hyvinvointialueen talous painumassa ennusteen mukaan yli talousarvion

https://www.hyvaks.fi/uutiset/hyvinvointialueen-talous-painumassa-ennusteen-mukaan-yli-talousarvion

Arviointimenettelystä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi aluevaltuustolle

Aluevaltuusto merkitsi arviointiryhmältä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut tähän mennessä kaksi toimenpide-ehdotusta. Toinen niistä koskee talouden sopeuttamista ja palveluverkon uudistamista niin, että siitä saadaan suunnitellut 18,6 miljoonan vuotuiset säästötavoitteet.

Toinen toimenpide-ehdotus koskee terveydenhuoltoa. Sen mukaan hyvinvointialueen on purettava erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset päällekkäisyydet omassa palvelutuotannossaan sekä varmistettava sujuvat hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä. Lisäksi hyvinvointialueen on keskityttävä ensisijaisesti vastaamaan keskussairaalatasoiseen vaativaan erikoissairaanhoitoon ja sitouduttava erikoissairaanhoidossa tiiviiseen yhteistyöhön Itä-Suomen yhteistyöalueen kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialue on arviointimenettelyssä. Sen tavoitteena on hyvinvointialueen toiminnan ja talouden yhteensovittaminen. Ryhmän puheenjohtajana on lääketieteen tohtori Jaakko Herrala.

Tarkastuslautakunnan väliarviointi aluehallitukselle vastattavaksi

Aluevaltuusto päätti merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan tekemän väliarvioinnin vuodelta 2025 ja velvoitti aluehallituksen tuomaan 31.1.2026 mennessä aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin väliarviointi antaa aihetta. Arvioinnissa on nostettu esille muun muassa talousennusteet ja talouden tasapainottamistoimenpiteet, johtamisosaamisen kehittäminen, arviointimenettely ja itäisen yhteistyöalueen yhteistyösopimus.

Muut asiat

Aluevaltuusto hyväksyi seuraavat valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset sekä totesi valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi:

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen eläinperäisten rasvojen käytön lisäämiseksi terveys- ja ruokapalveluissa todetaan, että hyvinvointialue noudattaa terveys- ja ruokapalveluissa kansallisia ravitsemussuosituksia eikä valtuustoaloitteessa esitetyn näytön pohjalta nähdä tarvetta muuttaa tätä käytäntöä.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen koskien EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksutonta matkustamista Linkki-liikenteessä todetaan, että hyvinvointialueen taloustilanteesta johtuen ei katsota mahdolliseksi toteuttaa EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksutonta matkustamista Linkki paikallis- tai seutuliikenteessä. Linkki Jyväskylässä pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat ja heidän avustajansa matkustavat maksutta matalalattiakalustolla ajettavassa liikenteessä. Aluevaltuutettu Katja Isömöttönen (kok.) esitti vastauksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Vastausta ei palautettu valmisteluun äänin 33-32 (1 tyhjä).

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen selvitystyön käynnistämisestä sairaala Novan päivystyksen lapsiystävällisyyden parantamiseksi todetaan, että Keski-Suomen hyvinvointialue on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien yleissopimusta ja lasten oikeudet sairaalassa –asiakirjan laatukriteereitä. Sairaala Novaan on rakennettu päivystyspoliklinikalle erilliset odotus- ja hoitotilat lapsille sekä heidän perheilleen. Sairaala Novan päivystysalueella työskentelee virka-aikana terveydenhuollon sosiaalityöntekijä, joka tekee tiivistä moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon päivystyksen henkilöstön sekä hyvinvointialueen perheiden palveluiden kanssa. Lasten oikeudet sairaalassa -asiakirjan tarkistuslistan mukainen arviointi on tehty lasten päivystyksen ja yleispäivystyksen toimesta helmikuussa 2025. Valmistelussa oleva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman edistää kaikkien asiakas- ja potilasryhmien yhdenvertaista kohtelua ja ehkäisee syrjintää palveluissa.

Vastauksessa valtuustoaloitteen nenän kautta otettavien infektiotestien käytön lopettamiseksi todetaan, että sen käytön lopettamista Keski-Suomen hyvinvointialueella ei voida pitää perusteltuna. Nenän kautta otettavien infektionäytteiden käyttö perustuu kansalliseen ohjeistukseen ja on käytössä koko maassamme. Näytteiden otto aiheuttaa kiistämättä kustannuksia hyvinvointialueelle, mutta niiden ottamisella pystytään suojaamaan haavoittuvimmassa asemassa olevia potilaita ja toisaalta ehkäisemään myös laajoja sairaalan sisäisiä potilaiden ja myös henkilökunnan epidemioita, joiden aiheuttamat kustannukset todennäköisesti ylittävät moninkertaisesti näytteiden oton kustannukset.

Aluevaltuusto kokoontuu keväällä 2026 tiistaisin 17.2., 24.3., 5.5. ja 9.6. Mahdollinen seminaari järjestetään ennen kokousta klo 12.00-15.00 ja varsinainen kokous klo 16.00.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tämänhetkiset sidonnaisuusilmoitukset.

Keskustan aluevaltuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Keski-Suomen yrittäjäjärjestöjen, kolmannen sektorin palveluntuottajien ja hyvinvointialueen strategisesta kumppanuudesta.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025278 ).

Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville, p. 050 2464