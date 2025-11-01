Eurojackpotissa perjantaina jaossa 53 miljoonaa
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 53 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 45/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 3, 21, 22, 33 ja 39. Tähtinumerot ovat 1 ja 9.
Kierroksen suurin voitto osui Saksaan yhdelle 5+1-tulokselle, jolla voitti tällä kierroksella 1 558 457 euroa.
5+0-osumia meni tässä arvonnassa yksi Saksaan, yksi Espanjaan, yksi Kreikkaan ja yksi Sloveniaan. Voitto-osuudet näillä riveillä olivat 219 724 euroa.
Suurimmat Suomeen osuneet voitot menivät kolmelle 4+2-tulokselle, joilla voitti 7 249 euroa.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 1 6 0 6 5 6 8. Jokerista löytyi yksi tuplattu 6 oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa. Voitto matkasi paimiolaiselle nettipelaajalle.
Milli-pelin voittorivi on 4, 13, 29, 30, 33 ja 36. Lisänumero 14. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 27. Tonneja voitettiin 7 kappaletta.
