Tomi Kontion kaunis ja lohdullinen lastenkirja Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on Finlandia-ehdokas 2025

Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on valittu vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi. Se on lempeä ja viisas tarina surusta, rakkaudesta ja ystävyyden voimasta.

Kirja päättää rakastetun Koira nimeltään Kissa -sarjan. Sarjan itsenäisessä päätösosassa satamakontissa asuvat ystävykset Kissa, Koira ja Näätä lähtevät matkalle, jonka määränpää on toisenlainen kuin ennen. On hyvästien aika – mutta matkalla ystävykset oppivat, että rakkaus ei katoa, vaikka ystävä katoaisi näkyvistä.

Palkintoraadin perustelut:

“Poikkeuksellisen kauniisti kirjoitettu teos, joka käsittelee suuria, ikiaikaisia teemoja: surua, kaipausta, rakkautta ja ystävyyttä. Vaikka teemat ovat raskaita, onnistuu kirja tarinan avulla käsittelemään niitä toivoa luovalla tavalla. Teoksen hellyttävät kuvaukset eläinrakkaudesta ja käsittely eläinten näkökulmasta rakentavat tarinasta entistä moniulotteisemman. Vaikka kyseessä on kirjasarjan päätösosa, kokonaisuus on vahva juuri yksittäisenä teoksena.”

Tomi Kontio (s. 1966) on yksi sukupolvensa arvostetuimmista runoilijoista ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja (Keväällä isä sai siivet, 2000). Hänen ja Elina Warstan yhteiset Koira nimeltään Kissa -kirjat ovat olleet ehdolla mm. Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajiksi.

Elina Warsta (s. 1979) on arvostettu ja palkittu kuvittaja ja graafikko, jolle on myönnetty Lastenkulttuurin valtionpalkinto (2016).

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan torstaina 27.11. Voittajan valitsee urheilija Mustafe Muuse. Palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323