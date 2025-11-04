SDP EDUSKUNTA

SDP:n Riitta Kaarisalo: Potkulaki ei lisää työllisyyttä

5.11.2025 08:00:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Eduskunta kävi eilen lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, jolla helpotetaan työntekijän irtisanomista. Kaarisalo toteaa, että esitystä ei voida perustella työllisyyden saati kasvun edellytysten parantamisella, vaan se on ristiriitainen molempien tavoitteiden suhteen.

Irtisanomissuojan heikentäminen kasvattaa epävarmuutta ja työmarkkinoiden eriarvoisuutta aikana, jolloin meidän pitäisi tehdä päinvastoin: vahvistaa luottamusta, turvallisuutta ja työelämän ennakoitavuutta.

- Kansainvälinen tutkimus osoittaa selkeästi, ettei irtisanomissuojan heikentäminen käytännössä lisää työllisyyttä. Työllisyys ei parane pelkoa ja epävarmuutta lisäämällä. Kun työntekijät kokevat, että heidän asemansa on aiempaa turvattomampi, epävarmuus lisääntyy, kulutus vähenee, yritysten työllistämisedellytykset vähenevät. Hallituksen esitys itse asiassa heikentää talouden dynamiikkaa, ei vahvista sitä, Kaarisalo toteaa.

Suomessa työsuhdeturva ei ole jäykkä. OECD:n vertailuissa lukeudumme jo nykyisellään niin sanottujen joustavien maiden joukkoon. Kaarisalo huomauttaa, että usein ihailtu Tanskan “joustoturva” ei ole syntynyt työntekijöiden oikeuksia purkamalla, vaan yhdistämällä joustava työlainsäädäntö vahvaan turvaverkkoon ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

- Orpon hallitus on kuitenkin unohtanut jälkimmäisen osan: turvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan. Tiivistäen, irtisanomissuojan heikentäminen ei ole työllisyyspolitiikkaa, se on lopulta yksipuolista vallansiirtoa työntekijöiltä työnantajille. Lisääntyvä epävarmuus ei paranna nyt kipeästi tarvittavaa tavallisten suomalaisten työntekijöiden ja kuluttajien kokemaa luottamusta. Siihen tarvitaan reiluutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteistä vastuuta. Orpon hallitus ei tunnu tätä ymmärtävän, Kaarisalo päättää.

