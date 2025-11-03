Tyytyväisyys Pirkanmaan maanteiden kuntoon parani viime vuodesta

Ammattiautoilijoiden eli raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 2,97 (asteikolla 1–5), kun viime vuonna luku oli 2,64. Sekä pääteiden että muiden teiden kuntoon oltiin vuotta 2024 tyytyväisempiä. Ammattikuljettajista tyytymättömiä oli edelleen kuitenkin 37 % vastaajista.

Yksi selittävä tekijä tyytyväisyyden paranemisessa on eduskunnan osoittama lisärahoitus päällysteiden korjausvelan hoitoon. Sen ansioista on saatu katkaistua pitkään jatkunut teiden kunnon heikkeneminen.

Toivottavaa olisi, että rahoitus säilyisi pitkäjänteisemmin nykyisen suuruisena sisältäen myös korjausvelkaan osoitetun lisärahoituksen, jolloin teiden kunto pysyisi hallinnassa, selostaa ylläpitovastaava Tomi Keisala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Myös yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani viime vuodesta ollen tänä vuonna 3,29, kun viime vuoden luku oli 3,01. Tyytyväisyys ja lukujen nousu ovat suora seuraus tienpidon panostuksen lisäämisestä, eli lisärahoitus näkyy tyytyväisyytenä.

Vaikka tulokset paranivat pääteiden ulkopuolella, on raskaasta liikenteestä edelleen yli puolet tyytymättömiä muiden teiden kuntoon. Tekemistä pääteiden ulkopuolisella verkolla siis riittää, ja tulevien vuosien rahoitus uhkaa jäädä viime vuosia alhaisemmaksi.

Toinen uhka, mikä ei tyytyväisyystuloksissa näy, on teiden rakenteellinen kunto. Rakenteet ovat ikääntyneitä ja tulevaisuudessa tämä saattaa nopeuttaa kunnon heikkenemistä ja lisätä korjauskustannuksia, toteaa Tomi Keisala.

Pirkanmaalla tehtiin tänä vuonna normaalia enemmän jalankulku- ja pyöräteiden korjauksia. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyys niiden kuntoon parani, ollen tänä vuonna 3,54. Viime vuoden vastaava luku oli 3,41. Jalankulkijoista 14 % ja pyöräilijöistä 12 % oli tyytymättömiä päällysteiden kuntoon jalankulku- ja pyöräilyväylillä.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys parani monilta muiltakin osin Pirkanmaalla: