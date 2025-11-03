Tyytyväisyys Pirkanmaan maanteiden kuntoon parani viime vuodesta
Kesän 2025 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kertoo, että niin ammattiautoilijoiden kuin yksityishenkilöidenkin tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani edellisvuodesta Pirkanmaalla.
Ammattiautoilijoiden eli raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys nousi arvosanaan 2,97 (asteikolla 1–5), kun viime vuonna luku oli 2,64. Sekä pääteiden että muiden teiden kuntoon oltiin vuotta 2024 tyytyväisempiä. Ammattikuljettajista tyytymättömiä oli edelleen kuitenkin 37 % vastaajista.
Yksi selittävä tekijä tyytyväisyyden paranemisessa on eduskunnan osoittama lisärahoitus päällysteiden korjausvelan hoitoon. Sen ansioista on saatu katkaistua pitkään jatkunut teiden kunnon heikkeneminen.
Toivottavaa olisi, että rahoitus säilyisi pitkäjänteisemmin nykyisen suuruisena sisältäen myös korjausvelkaan osoitetun lisärahoituksen, jolloin teiden kunto pysyisi hallinnassa, selostaa ylläpitovastaava Tomi Keisala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Myös yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani viime vuodesta ollen tänä vuonna 3,29, kun viime vuoden luku oli 3,01. Tyytyväisyys ja lukujen nousu ovat suora seuraus tienpidon panostuksen lisäämisestä, eli lisärahoitus näkyy tyytyväisyytenä.
Vaikka tulokset paranivat pääteiden ulkopuolella, on raskaasta liikenteestä edelleen yli puolet tyytymättömiä muiden teiden kuntoon. Tekemistä pääteiden ulkopuolisella verkolla siis riittää, ja tulevien vuosien rahoitus uhkaa jäädä viime vuosia alhaisemmaksi.
Toinen uhka, mikä ei tyytyväisyystuloksissa näy, on teiden rakenteellinen kunto. Rakenteet ovat ikääntyneitä ja tulevaisuudessa tämä saattaa nopeuttaa kunnon heikkenemistä ja lisätä korjauskustannuksia, toteaa Tomi Keisala.
Pirkanmaalla tehtiin tänä vuonna normaalia enemmän jalankulku- ja pyöräteiden korjauksia. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyys niiden kuntoon parani, ollen tänä vuonna 3,54. Viime vuoden vastaava luku oli 3,41. Jalankulkijoista 14 % ja pyöräilijöistä 12 % oli tyytymättömiä päällysteiden kuntoon jalankulku- ja pyöräilyväylillä.
Yksityishenkilöiden tyytyväisyys parani monilta muiltakin osin Pirkanmaalla:
- levähdysalueiden kunto 3,32 (vuonna 2024 2,98)
- linja-autopysäkkien siisteys ja kunto 3,44 (3,22)
- liikennemerkkien siisteys ja kunto 3,68 (3,46)
- tiemerkinnät 3,37 (2,99)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomi Keisala
Ylläpitovastaava
+358 295 036 289
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Janne Lintilä
Toiminnanohjauspäällikkö
+358 295 036 263
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Velaatantie (mt 338) palautettu liikenteelle Kaanaassa Tampereella3.11.2025 11:40:18 EET | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus peruskorjaa Kaanaassa Velaatantien (mt 338) Kaanaan sillan. Kannen nostotyön vuoksi katkaistu tie on palautettu liikenteelle perjantai-iltana 31.10.2025.
Maaseudun huoltovarmuusiltapäivässä 3.11.2025 keskustellaan ruokaturvasta ja kylien kriisinkestävyydestä – vielä ehtii ilmoittautua31.10.2025 15:21:31 EET | Tiedote
Miten kotimainen ruoantuotanto ja kyläyhteisöt tukevat kriisinkestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta? Pirkanmaan ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalveluiden järjestämässä webinaarissa 3.11.2025 klo 12-16 pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön kokemusten kautta. Luvassa on asiaa muassa suomalaisen ruoan huoltovarmuudesta, kylien yhteisöllisestä varautumisesta sekä kunnan ja kylien varautumisyhteistyöstä.
Pirkanmaalla siirrytään talvinopeuksiin keskiviikkona 29.10.27.10.2025 11:33:30 EET | Tiedote
Pirkanmaan maanteillä otetaan käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset keskiviikkona 29.10. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan perjantaihin 31.10. mennessä, ja uudet rajoitukset astuvat voimaan heti merkkien vaihduttua.
Maantie 338 poikki Kaanaassa Tampereella siltatyön vuoksi 29.10.–11.11.202524.10.2025 13:51:15 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kaanaassa maantiellä 338 (Velaatantie) sillan betonikannen. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 29.10.–11.11. välisenä aikana.
Horhalanperän tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmalausunnossa huomioitiin hankkeen sijoittuminen haasteelliselle alueelle23.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Horhalanperän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. Vaihtoehdon VE1 mukainen hankealueen rajaus sijoittuu Seitsemisen kansallispuiston välittömään läheisyyteen, joka on kansallisesti tärkeä lintualue ja Natura 2000-alue.
