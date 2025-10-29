Radisson Blu Marina Palace Hotel ja Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone menestyivät kansainvälisesti arvostetussa World Luxury Awards-äänestyksessä

Radisson Blu Marina Palace Hotel voitti maailman parhaan hotellin palkinnon kategoriassa Luxury Riverside Hotel. Sen lisäksi hotelli palkittiin pohjoismaiden parhaana hotellina kategorioissa Luxury Banquet/Event Hotel sekä Luxury Conference & Event Hotel.

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone palkittiin pohjoismaiden parhaana hotellina kategoriassa Luxury Business Hotel sekä Suomen parhaana hotellina kategorioissa Luxury Boutique Hotel ja Luxury Service Boutique Hotel.

-World Luxury Awards -palkinto on merkittävä kansainvälinen tunnustus pitkäjänteisestä työstä ja tinkimättömästä laadusta hotelleissamme. Radisson Blu Marina Palace on herännyt parin viime vuoden aikana uuteen kukoistukseen juhla- ja tapahtumatalona, ja rinnalla Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone jatkaa palkittua menestystarinaansa. Erityinen kiitos palkinnoista kuuluu henkilökunnallemme, jonka ammattitaito, palveluasenne ja omistautuminen näkyvät jokaisessa kohtaamisessa. Ilman heitä emme olisi saavuttaneet tätä menestystarinaa, joka on huomioitu jälleen kansainvälisesti, iloitsee hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen Turun Osuuskaupasta.

Radisson Blu Marina Palacen hotellinjohtaja Titta-Liina Gustafsson on ylpeä hotellin saamasta kansainvälisestä tunnustuksesta.

-Iso kiitollisuus on tämän hetken päällimmäinen tunne tästä saamastamme tunnustuksesta ja upeasta äänestystuloksesta. On ilo huomata, että intohimomme aitoon kohtaamiseen, lämpöön ja mieleenpainuviin hetkiin koskettaa myös vieraitamme. Tämä on merkityksellinen osoitus siitä, että sydämellä tehty työ näkyy ja tuntuu – kiitos jokaiselle, joka äänesti. Kiitos myös upealle henkilökunnalleni.

Vuodesta 2006 jaettu World Luxury Awards -palkinto tunnustaa ylellisten hotellien saavutuksia ja huippupalvelua. Sen neljän palkintokategorian – hotellit, kylpylät, ravintolat ja matkailu – kautta ohjelma juhlistaa organisaatioita, jotka asettavat uusia standardeja matkailualalla. Voittajat valitaan yli 100 kategoriasta yhdistämällä yleisöäänestys ja alan asiantuntija-arviointi, mikä takaa tunnustuksen, joka heijastaa sekä vieraiden mielipiteitä että ammatillista ansioituneisuutta.

Lisätietoja: Turun Osuuskauppa, hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen, puh. 010 764 5011