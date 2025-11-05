Jan Södersved: Lintuharrastus avaa maailmoja ja vähentää stressiä

BirdLife Suomi järjesti satavuotiaan Suomen kunniaksi Tunnista 100 lintulajia -haasteen vuonna 2017 ja kuten joskus suuren suosion saaneille haasteille käy, haaste jäi elämään. Parhaillaan valmistaudumme kahdeksanteen tunnistushaasteeseen ja nyt BirdLife Suomi yhdessä Kirjapajan kanssa tarjoaa uusille lintuharrastajille oivan apuvälineen: Jan Södersvedin tuore tietokirja Tunnista 100 lintulajia (Kirjapaja 2025) julkaistaan niin haasteesta kuin muuten vain linnuista innostuneiden iloksi.

Aloittelevalla lintuharrastajalla pyörii monia kysymyksiä mielessä. Paitsi että itse lajien tunnistaminen on vaikeaa, pohdintaa herättää tarvittava varustus, lintupaikoilla liikkumisen etiketti ja esimerkiksi lintutorneissa kuultava lintuharrastajien slangi. Tiesitkö muuten, että harrastajat kutsuvat toisiaan orneiksi ja asiaan vihkiytymättömiä dudeiksi? Ja itse lintulajeilla vasta monenlaisia slangi-ilmaisuja onkin.

Södersvedin kirja ottaa uutta harrastajaa kädestä ja johdattelee lintujen tunnistamisen maailmaan niin slangin kuin varusteidenkin osalta. Suurin huomio on kuitenkin itse linnuissa. Kirjassa esitellään 151 tavallista lintulajia erinomaisin värikuvin ja käydään napakasti läpi niiden tuntomerkit, koko, äänet, esiintymisalueet ja muut yksityiskohdat. Linnut on ryhmitelty vuodenkierron mukaan siten, että kunkin kuukauden kohdalla esitellään lajeja, joita kannattaa etsiä juuri tuolloin. Erinomaisena lisänä toimivat jokaiselle linnulle omistetut QR-koodit, joiden kautta lukija pääsee kuulemaan linnun ääntelyä. Kirjan lopussa on vielä valmiit pohjat omille havainnoille ja muistiinpanoille.

Lintuharrastuksen aloittaminen voi tuoda elämään muutakin hyvää kuin uusien lajien tuntemuksen. Södersved muistuttaa, että tutkimusten mukaan jo pienikin luonnossa liikkuminen laskee verenpainetta ja alentaa leposykettä. Linnut kutsuvat siis rauhoittumaan. ”Kun lähellä on puita ja lintuja, ihmisillä on vähemmän masennusta, levottomuutta ja stressiä.”

Jan Södersved on BirdLife Suomen viestintäpäällikkö ja Linnut-lehden päätoimittaja. Hän on koulutukseltaan biologi ja harrastanut lintuja koulupojasta lähtien. Södersved asuu Lohjalla.

Jan Södersved, Tunnista 100 lintulajia. Kirjapaja 2025. 192 s. ISBN 978-952-413-046-2. Kl 58.12. Ilmestyy marraskuussa 2025.

