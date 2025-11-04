Huili-taukopaikka avataan Neste Kempele Ouluntulli - liikenneasemalle 11.11.

Huili laajenee Kempeleelle, kun uusi taukopaikka avaa Neste Kempele Ouluntulli -liikenneasemalla tiistaina 11.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen valtatie 4:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Kempeleelle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Ouluntulli Kempele palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 7-22, ja viikonloppuisin klo 8-22. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.

”Iloksemme uusi houkutteleva Huili-taukopaikka palvelee nyt myös Neste Kempele Ouluntullin liikenneasemalla. Laadukkaiden polttoaineiden ja sähköautojen suurteholatauspalvelun rinnalle saamme nyt Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen sillä tähtäämme yhdessä erinomaiseen asiakaskokemukseen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Ouluntullissa on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (11.-23.11.) myös alennus polttonesteistä -5 snt/l*, sekä Neste MY Uusiutuva Lataus tarjoushintaan 0,29 €/kWh**.

Huili Ouluntulli Kempele:

Avautuu tiistaina 11.11. klo 11.00 osoitteessa Pohjantie 1457, Kempele

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Neste MY Uusiutuva Lataus

Laadukkaat Neste Futura - ja Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineet

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Kempele Ouluntullin asemalla 11-23.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.