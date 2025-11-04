Huili-taukopaikka avataan Neste Kempele Ouluntulli - liikenneasemalle 11.11.
Huili laajenee Kempeleelle, kun uusi taukopaikka avaa Neste Kempele Ouluntulli -liikenneasemalla tiistaina 11.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen valtatie 4:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.
”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Kempeleelle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Ouluntulli Kempele palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 7-22, ja viikonloppuisin klo 8-22. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.
”Iloksemme uusi houkutteleva Huili-taukopaikka palvelee nyt myös Neste Kempele Ouluntullin liikenneasemalla. Laadukkaiden polttoaineiden ja sähköautojen suurteholatauspalvelun rinnalle saamme nyt Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen sillä tähtäämme yhdessä erinomaiseen asiakaskokemukseen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Avajaispäivänä Huili Ouluntullissa on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (11.-23.11.) myös alennus polttonesteistä -5 snt/l*, sekä Neste MY Uusiutuva Lataus tarjoushintaan 0,29 €/kWh**.
Huili Ouluntulli Kempele:
- Avautuu tiistaina 11.11. klo 11.00 osoitteessa Pohjantie 1457, Kempele
- Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet
- Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Myymälä
- Neste MY Uusiutuva Lataus
- Laadukkaat Neste Futura - ja Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineet
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Kempele Ouluntullin asemalla 11-23.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
** Tarjous sähköauton latauksesta voimassa Neste Kempele Ouluntullin Neste MY Uusiutuva Lataus -asemalla 11-23.11.2025, kun maksat Neste-äpillä tai automaatilla. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00).
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
